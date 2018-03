Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar de stat in Ministerul Educatiei, Mihnea Costoiu, a fost trimis in judecata, sub control judiciar, de procurorii anticoruptie pentru abuz in serviciu. In acelasi dosar, din lipsa de probe, a fost dispusa solutia clasarii in cazul lui Dinu Pescariu.

- Ieri, la Curtea de Apel Constanta a avut loc un nou termen al saptelea in dosarul notarului public Horia Botezatu. Acesta a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta, pentru fals intelectual in forma continuata 81 de acte materiale . Cauza…

- O inspectoare din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice (A.J.F.P.) Timisoara a fost trimisa in judecata de procurorii DNA din Craiova, fiind acuzata ca a cerut 60.000 de euro in schimbul influentarii unor judecatori de la Curtea de Apel Timisoara.

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei BOLOȘ FLORIȚA, la data faptelor judecator in cadrul Judecatoriei Ineu, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de:- abuz in serviciu…

- Procurorii DNA Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei Florita Bolos, la data faptelor judecator la Ineu, acuzata de abuz in serviciu contra intereselor publice si fals intelectual in forma continuata. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de DNA, Bolos a…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Targu Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unor actuali si fosti functionari publici si consilieri locali din municipiul Reghin, si a unui om de afaceri, pentru o serie de infractiuni legate…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: VIERU ALIN, director general al Administratiei Domeniului Public A.D.P. Sector 1 Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de luare de…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat miercuri ca, in anul 2017, procurorii au avut 1.752.067 dosare, dintre care au solutionat 533.040, 59.839 de inculpati fiind trimisi in judecata. "Coordonatele majore ale activitatii procurorilor in anul 2017 au constat in volumul mare al cauzelor de solutionat,…

- Fostul deputat Ionel Arsene, in prezent presedintele Consiliului Judetean Neamt, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, informeaza, joi, DNA.* In cauzele mediatizate prin comunicatele nr. 76/VIII/3…

- Un primar din judetul Suceava a fost trimis in judecata, alaturi de alte persoane, intr-un dosar de frauda cu fonduri europene cu prejudiciu de 6 milioane de lei, de catre procurorii DNA.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea…

- Fostul ministru de Interne, Ioan Rus, a urmarit, probabil, cu foarte mare interes acuzațiile care i se aduc fostului sau șef de cabinet. Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Ioachim Daniel Rusu pentru corupție. Procurorii arata ca exista o legatura intre acuzat și „cartița” de la DNA Cluj, Valentin…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei MORARU IORGA MIHAIELA, la data faptelor si in prezent procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, pentru infractiunile de: - favorizarea…

- Peste 10.000 de dosare au fost solutionate de procurorii DIICOT, in 2017. Numarul acestora a fost insa in scadere cu aproape 22% fata de 2016. Potrivit bilantului DIICOT, au fost trimise in judecata 3.940 persoane, mai multe cu 1,91%, comparativ cu 2016. Procurorii au solutionat 10.287 dosare, reprezentand…

- Senator aflat in opoziție, fostul președinte Traian Basescu pare mulțumit de multe dintre modificarile aduse de parlamentarii Puterii legilor justiției. Unul dintre motivele de satisfacție pentru fostul șef al statului este legat de faptul ca procurorul nu va mai sta pe piedestal, la același nivel cu…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: CHITIC DRAGOS VICTOR, la data faptei viceprimar al municipiului Piatra Neamt, judetul Neamt, in prezent primar al aceluiasi oras,VISAN VASILE,…

- Procurorii maramureseni au trimis in judecata in luna ianuarie, un grup de padurari si administratori de firme de profil, care au constituit un grup infractional, preocupat de taieri ilegale de material lemnos din zona Lapus Dragomiresti Sapanta Rohia. Potrivit rechizitoriului, cei aproape 20 de inculpati…

- Senator PSD de Prahova Radu Oprea (47 de ani) a fost desemnat de conducerea partidului pentru postul de ministru pentru Mediul de Afaceri, in locul lui Ilan Laufer. Radu Oprea este vicepreședinte PSD Prahova și a fost trimis in judecata in 2016 de Parchetul General pentru evaziune fiscala și spalare…

- Fostul jucator de tenis Dinu Pescariu a precizat vineri, dupa ce a fost audiat la DNA, ca procurorii i-au adus la cunostinta ca este acuzat si de spalare de bani in dosarul "Microsoft 3". "Am aflat cat de corupt sunt. Mi-au mai adus la cunostinta (procurorii - n.r.) inca o acuzatie, de…

- Potrivit surselor, Alina Bica nu s-a prezentat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procesul in care este judecata alaturi de fostul ministru Adriean Videanu, iar avocatul acesteia ar fi anuntat in sala de judecata ca este plecata in Costa Rica unde intentioneaza sa lucreze ca avocat.…

- Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infracțiunile de corupție savarșite de militari au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului plt. maj. ZAMFIRACHE MARIN-AUREL, militar jandarm…

- Procurorii DNA Brașov au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a patru inculpați printre care se numara și preotul paroh din comuna Cincu. Potrivit DNA, preotul este acuzat de savarsirea a doua infractiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului Ion Iulian pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete,…

- La doua luni de la deferirea justitiei a 3 inspectori ai izolatorului de detentie provizorie al Directiei de Politie a municipiului Chisinau si a 4 detinuti care s-au aflat în aceeasi celula cu Andrei Braguta, procurorii anunta noi detalii în acest dosar. Astfel, Procuratura…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Marin Anton, fost deputat PNL și fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, acuzat de luare de mita. In dosar este acuzat și Adrian Mihai Ionescu, fost director general adjunct al Direcției de Coordonare și Monitorizare Autostrazi din cadrul…

- Biroul de Informare si Relatii Publice al Directiei Nationale Anticoruptie a intocmit o sinteza partea I a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna decembrie 2017, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa.Astazi, prin intermediul unui buletin de presa,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatului SCHWARTZENBERG EMILIAN cu dubla cetatenie, domiciliat in Israel , arestat in lipsa, pentru savarsirea infractiunii de…

- Procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Florin Fratica, fostul primar al comunei argesene Bradu, si pe Daniela Manolache, prim procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Urziceni, in dosarul acordarii unei despagubiri ilegale de peste 35 de milioane lei.

- Primarul comunei valcene Racovita, Sonia Iliescu, precum si fostul viceprimar al localitatii, Ioan Fasca, au fost trimisi, miercuri, in judecata, de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea, ei fiind acuzati de procurori de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul…

- Procurorii DNA i-au trimis, astazi, in judecata pe fostul președinte al Curții de Apel Constanța, Nicolae Stanciu, și pe omul de afaceri Vasile Costea, pentru savarșirea unor fapte de corupție. Judecatorul ar fi primit șpaga in obiecte de mobilier in valoare de aproape 15.000 de lei de la afaceristul…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a doi functionari din cadrul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul pentru folosirea, in orice mod, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in legatura cu un concurs…

- Procurorii din cadrul DNA Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Ioan Farcalau, fostul primar al comunei Peciu Nou, județul Timiș, pentru luare de mita. In rechizitoriul intocmit, procurorii au reținut faptul ca in perioada februarie 2014 – ianuarie 2015, inculpatul…

- Lovitura cu totul neasteptata data ieri de procurorii de la DNA Iasi: doi ofiteri de politie au fost trimisi in judecata pentru ca i-ar fi sunat pe agentii de la Rutiera sa le spuna sa nu amendeze cativa conducatori auto care au incalcat regulile de circulatie • Vestea procurorilor este cel putin surprinzatoare…

- Fostul primar al orașului Piatra Neamț Gheorghe Ștefan, zis și ”Pinalti”, a fost trimis in judecata de catre procurorii anti-corupție pentru ca ar fi pretins de la directorul Constructii Hidrotehnice Iasi 3% din valoarea contractelor pe care le avea in derulare cu Hidroelectrica Sucursala Bistrita."Procurorii…

- Societatea Tel Drum si oamenii de afaceri Petre Pitis si Mircea Visan - reprezentanti ai firmei - au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul privind fraudarea fondurilor europene, cu un prejudiciu de peste un milion de euro, informeaza DNA. In vederea recuperarii…

- 1. A fost trimisa in judecata, in stare de libertate, ”MIRCEA MARIANA, la data faptei primar al orașului Cernavoda, județul Constanța, in prezent consilier local in aceleiași oraș, cu privire la savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, daca funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul teritorial Tirgu Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: AVRAM PANTELIMON, la data faptelor director sucursala in cadrul S.N.G.N. Romgaz SA Sucursala Tg. Mures, sub aspectul savarsirii infractiunii…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei PATRU ANA MARIA, la data faptelor presedinte al Autoritatii Electorale Permanente A.E.P. pentru savarsirea infractiunilor de: trafic de influenta…