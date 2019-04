Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader ii da replica lui Liviu Dragnea. „Ministerul Justiției nu a blocat și nici nu a intarziat procedura de avizare și de adoptare a actelor normative". Intr-un post scriptum, Toader a susținut ca nu va ramane pasiv fața de dezinformari și va publica luni situația statistica.…

- "O minte intortocheata care nu va face altceva decat sa creeze instabilitate in continuare in tara", a spus Basescu. Traian Basescu a vorbit, sambata, in deschderea discursului sau de la prezentarea candidatilor PMP la alegerile europarlamentare, despre remenierea guvernamentala. "Ce-i…

- "Fara doar si poate ca este dreptul celor de la PSD sa decida cine sunt ministrii care ii reprezinta in cabinet si, asa cum se stie, Ministerul Justitiei era un portofoliu al PSD-ului. Acum, in ceea ce-l priveste pe Tudorel Toader, eu cred ca el a avut un rol important in demersul pe care noi, coalitia…

- Liviu Dragnea a fost intrebat daca exista un plan II daca iohannis respinge remanierea. "Daca va intra iar in jocul asta neconstitutional, ne vom intalni din nou in coalitie si vom lua o decizie", a precizat Dragnea, care a precizat ca, in ceea ce priveste solutia remanierii guvernamentale, acesta…

- Liderii PSD au decis astazi, in sedinta CEx, retragerea sprijinului politic pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Decizia vine dupa criticile lui Dragnea adresate lui Toader privind realizarea ordonantelor pentru modificarea codurilor penale si contestatia in anulare. Premierul Viorica Dancila…

- „Președintele Iohannis pleaca de la premiza ca referendumul reprezinta glonțul de aur care va aduce victoria PNL la europarlamentare și implicit a lui la prezidențialele din toamna. In urma cu doi ani, a venit in Parlament și a cerut incuviințarea unui referendum pe justiție. De atunci, a ținut la…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca nu se considera in razboi cu nimeni si a precizat ca, atunci cand a fost numit ministru, a primit garantii de conservare a statutului de independent si neafiliat politic. Intr-o interventie telefonica la Romania TV, Tudorel Toader…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu i-a transmis, luni, un mesaj transant premierului Viorica Dancila, in contextul scandalului legat de refuzul lui Tudorel Toader de a semna Ordonanta pe Codurile Penale. "Trebuie sa hotarasca urgent ce face cu aceste Coduri, pentru ca va fi vinovata, ca si acest ministru…