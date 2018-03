Stiri pe aceeasi tema

- Clara Ponsati, fost ministru catalan al Educatiei, s-a predat, miercuri, politiei din capitala scotiana Edinburgh, in conditiile in care autoritatile spaniole au acuzat-o de rebeliune si deturnare a fondurilor publice, relateaza site-ul BBC News.

- Clara Ponsati, fostul ministru catalan al Educatiei, se va preda astazi politiei din Scotia dupa ce autoritatile scotiene au primit o cerere din partea Spaniei pentru extradarea ei, scrie Irish Independent, potrivit news.ro.Daca Ponsati va fi extradata, ea se va intoarce in Spania, fiind pusa…

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters."A comparut calm si stapan pe…

- Filosoful Mihai Sora a fost propus pentru titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei de grupul consilierilor USR. In motivarea propunerii se mentioneaza ca Mihai Sora "si-a dat demisia din guvern in semn de protest fata de mineriadele din 13-15 iunie 1990, fiind singurul ministru din guvern care a…

- Mii de manifestanti au coborat vineri pe strazile Cataloniei dupa ce justitia spaniola a incarcerat cinci lideri separatisti pentru rolul lor in tentativa de secesiune a regiunii, si a lansat mandate de arestare internationale contra altor sase, fugiti in strainatate.

- Curtea Suprema a Spaniei a decis, vineri, arestarea a cinci lideri separatisti din Catalonia, inclusiv a candidatului pentru functia de premier, Jordi Turull, pana la finalizarea proceselor pentru razvratire si rebeliune, relateaza site-ul BBC News.

- Academia Romana, prin Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale "Ion I. C. Bratianu", organizeaza luni, 26 martie 2018, sesiunea omagiala cu tema "Romania si Republica Moldova. Ieri, azi si maine". Manifestarea va avea loc in Aula Academiei Romane, intre orele 10-12. In cadrul sesiunii…

- Un barbat in varsta de 43 de ani și-a injunghiat ieri concubina la Ramnicu Sarat, dupa care a fugit și a ajuns in Focșani, unde s-a predat polițiștilor. Femeia se afla in coma la spital. Ieri seara, ramniceanul s-a prezentat la sediul IPJ Vrancea, unde a declarat ca a fost implicat intr-un conflict…

- "Anul acesta este un an insemnat, pentru ca nu doar majoritatea romaneasca va sarbatori Centenarul Marii Uniri, ci si Consiliul National Secuiesc (CNS) si Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania (CNMT) isi vor sarbatori anul autodeterminarii maghiare, pentru ca acum 100 de ani au luat…

- Vicepreședintele PSD, Ecaterina Andronescu, și-a prezentat candidatura la funcția de președinte executiv al PSD. Senatorul susține ca o astfel de competiție nu este una in care poate decide „un singur om cine candideaza și cine nu”. Astfel, fostul ministru al Educației a oferit informații despre temele…

- Patru persoane au fost grav ranite miercuri seara, la Viena, in doua atacuri cu cutitul; un afgan fiind retinut, fara a fi cunoscut motivul acestor incidente si fara a putea fi stabilita o legatura intre ele, anunta Reuters, care citeaza un purtator de cuvant al Politiei.

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a anunțat joi noaptea ca a acceptat propunerea lui Silvio Berlusconi de a fi candidatul Forza Italia pentru postul de prim-ministru. Anunțul apare cu 2 zile inaintea organizarii alegerilor generale din Italia. ”Ii mulțumesc președintelui Berlusconi…

- Rascoala in toata regula in PSD. Liviu Dragnea a convocat un Comitet Executiv National pentru a stabili configuratia partidului. Acesta va cere si un vot de incredere din partea organizatiilor judetene. Numai ca miza mare este aceea ca el sa fie presedintele partidului si anul viitor si astfel sa…

- Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, isi va retrage candidatura la conducerea regiunii din nord-estul Spaniei, cedandu-si locul altui candidat, a relatat joi cotidianul El Nacional, citand surse din partidul lui Puigdemont, Junts per Catalunya, transmite Reuters. Puigdemont il va propune…

- Persoane necunoscute au aruncat luni o grenada in apropierea unei sectii de politie intr-o suburbie a Atenei, ranind o persoana, au declarat surse din cadrul politiei elene, relateaza Reuters. Grenada a fost aruncata la aproximativ 50 de metri de sediul politiei si nu a fost imediat observata de…

- NOUA ZEELANDA – Jacinda Ardern Jacinda Ardern este, la 37 de ani, o prezența feminina incantatoare in postura de prim-ministru in Noua Zeelanda, țara ce a mai avut doua femei in aceasta poziție, insa niciuna dintre ele nu a provocat un asemenea val de entuziasm ( “Jacindamania”). Ardern are 37 de ani,…

- Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, reactioneaza dur pe pagina sa de Facebook la protestul initiat de sindicatele din invatamant. Funeriu sustine ca reprezentantii sindicatelor ar trebui sa pastreze tacerea, pe motiv ca de ani de zile ei se afla, de fapt, la conducerea ministerului. Citeste…

- Administratia din Etiopia a decretat, vineri seara, starea de urgenta dupa ce premierul Hailemariam Desalegn a anuntat intentia de a demisiona, relateaza site-ul agentiei Reuters.Hailemariam Desalegn a anuntat joi seara ca va demisiona, pe fondul crizei politice si sociale din Etiopia.Vineri…

- Elevii de liceu au parte de un nou experiment. Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a decis ca elevii sa sustina prima proba a Bacalaureatului in luna februarie, pentru a mai „aerisi” calendarul probelor pe care absolventii le au de sustinut la terminarea scolii, in prima sesiune din vara.

- Negocierile intre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana si CUP pentru formarea unui guvern in Catalonia au progresat considerabil in ultimele ore, arata ziarele spaniole. Elsa Artadi, bratul drept al lui Carles Puigdemont, l-ar putea reprezenta pe presedintele demis de la presedintia Cataloniei,…

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant, a declarat luni ca doreste eliminarea calificativelor in invatamantul primar, mentionand ca va initia un proiect de lege in acest sens, informeaza Agerpres.ro. O sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam calificativele in…

- Senatul Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" (UNATC) din Bucuresti a transmis, vineri, ca se distanteaza de rectorul Nicolae Mandea in decizia acestuia de a il sustine pe Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei.

- Fostul ministru al Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat joi, referitor la faptul ca acuzatiile din dosarele Microsoft au fost clasate, ca vrea sa uite acea perioada, deoarece era „penal” si nu stia de ce, adaugand ca sustinerea colegilor sai a tinut-o la suprafata. "Mi-e foarte…

- Presedintele Parlamentului regional catalan, Roger Torrent, a anuntat, marti, ca alegerea unui nou lider a fost amanata, insistand ca singurul candidat potrivit pentru conducerea Cataloniei este Carles Puigdemont, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Reactia rectorului vine dupa ce numele lui a aparut pe o lista in care se regasesc 45 de rectori ai unor universitati de stat si private care si-ar fi exprimat sprijinul pentru actualul rector al Universitatii Stefan cel mare din Suceava. Rectorul Ioan Aurel Pop a declarat pentru Digi24 prin intermediul…

- Rectorul Universitații din București, Mircea Dumitru, a anunțat ca demisioneaza ca Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), in semn de protest fața de numirea lui Valentin Popa in funcția de ministru al Educației. Dumitru spune printre altele…

- Valentin Popa a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in comisia de specialitate din Parlament, cu 22 de voturi “pentru” si 12 “impotriva”, pentru a prelua portofoliul Educației. La audiere, viitorul ministru a explicat și de ce a folosit, in spațiul public, termenul “pamblica”, in locul cuvantului corect…

- "Cu o experienta de peste 25 de ani in educatie, domnul profesor Valentin Popa a parcurs toate etapele carierei academice, afirmandu-se ca un cadru didactic si cercetator de prestigiu in domeniul sau de activitate. Activitatea manageriala a domniei sale a debutat in anul 2004, fiind incununata prin…

- Nu mai puțin de 31 de rectori universitari din intreaga țara il susțin pe rectorul Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava, Valentin Popa, pentru a prelua funcția de ministru al Educației. Valentin Popa a fost validat in ședința de vineri a Comitetului Executiv al PSD pentru a prelua portofoliul educației…

- Presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata, ca Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al educatiei, este un bun cunoscator al realitatilor si mecanismelor din sistemul de invatamant superior, dupa ce a condus Universitatea din Suceava cu rezultate…

- O inregistrare video in care Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al Educatiei, face numeroase greseli de limba a aparut in mediul online la cateva ore de la anuntul privind includerea sa in Guvernului Dancila. El a facut și obiectul unui scandal monstru (AICI) intre președintele partidului,…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- Județul Suceava va avea un post de ministru in viitorul Guvern condus de Viorica Dancila. Rectorul Universitații Suceava, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, a fost votat in ședința de astazi a Consiliului Executiv al PSD pentru a prelua funcția de ministru al educației. Valentin Popa a fost susținut pentru…

- Senatorul Ecaterina Andronescu a declarat, vineri, ca important este ca viitorul Guvern sa performeze si nu discutia despre revenirea sa in Executiv ca ministru al Educatiei. "Cred ca cel mai important este ca acest Guvern sa performeze. Este o dorinta pe care o exprim public ori de cate…

- Rectorul Universitatii Stefan cel Mare din Suceava, Valentin Popa, este in carti pentru functia de ministru al educatiei, in locul lui Liviu Pop, au declarat pentru HotNews.ro surse din PSD. Un alt nume vehiculat in ultima perioada a fost cel Ecaterinei Andronescu, care a mai ocupat in trecut acest…

- Curtea Suprema din Spania a respins luni solicitarea procuraturii de reactivare a unui mandat european de arestare impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, relateaza Reuters si DPA. Puigdemont, care luni se afla in Danemarca pentru a sustine un discurs la Universitatea din Copenhaga, risca…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte si-a instruit luni armata si politia sa il impuste daca devine dictator si sta la putere peste cat ii permite mandatul, un scenariu asupra caruia atrag atentia inamicii sai, in contextul eforturilor sustinatorilor sai de a schimba Constitutia, relateaza Reuters.…

- Carles Puigdemont nu va reveni la conducerea regiunii Catalonia, a declarat pentru Reuters purtatorul de cuvant al guvernului spaniol, Inigo Mendez de Vigo, care a precizat ca Madridul va continua sa conduca direct regiunea atata timp cat va fi necesar. Mendez de Vigo, care este si ministrul Educatiei,…

- Potrivit unei declarații facute de Ecaterina Andronescu in emisiunea ”Romania 9” de la TVR 1, premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau. Declarația a fost facuta de catre vicepreședintele PSD…

- Cele mai importante doua partide proindependenta din Catalonia au anuntat ca il vor nominaliza pe fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont pentru functia de premier al regiunii autonome din nord-estul Spaniei, informeaza site-ul postului France 24.

- Premierul britanic Theresa May a efectuat luni schimbari in cabinetul pe care il conduce, informeaza Reuters, care prezinta principalele noutati in echipa guvernamentala. Remanierea guvernului Regatului Unit nu s-a incheiat, mentioneaza agentia.Brandon Lewis, fost ministru pentru imigratie,…

- Iranul a interzis invatarea limbii engleze in scolile primare, a anuntat un responsabil din sectorul educatiei, dupa ce liderii islamici au estimat ca invatarea timpurie a acestei limbi deschide calea 'invaziei culturale' occidentale, transmite agentia Reuters. 'Invatarea limbii…

- Cinstea este mai pretioasa decat diamantele. In timp ce isi desfasura munca in cartierul Al Qusais, din Dubai, maturatorul indian a gasit respectiva geanta cu diamante, pietrele pretioase fiind estimate la aproximativ 200.000 de dirhami, echivalentul a 45.000 de euro. In semn de recunostinta,…

- Conform televiziunii NOVA, locuitorii din județele Vidin, Vratsa și Montana spun ca vor sa scape regiunea de corupția din țara. „Locuitorii din nord-vest sunt recunoscuți ca luptatori. Populația acestei regiuni a organizat revolta impotriva Imperiului Otoman, precum și așa-numita revolta Septembrie…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a declarat, vineri, ca noul Parlament al Cataloniei ar trebui sa organizeze prima sesiune la 17 ianuarie 2018, ca prim pas pentru restaurarea guvernului regional dupa ce Madridul a inlaturat vechea administratie, relateaza site-ul agentiei Reuters.