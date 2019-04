Stiri pe aceeasi tema

- Mi-aduc aminte de o discutie la care am fost martor, in copilarie. Adultii de la masa radeau de un student de la tara, care a luat un buchet de flori si s-a dus neanuntat, “in vizita”, peste o fata crescuta in centrul Capitalei. Se intampla intr-o duminica dupa-amiaza, la ora trei. Tapaj de nedescris…

- Intrebat la o conferinta de presa despre afirmatiile ale lui Codrin Stefanescu, conform carora PSD ar fi singurul partid cu "oameni normali", Tudose a raspuns: "Pe unii care traiesc in lumea lor e bine sa nu-i contrazici. Se recomanda si in tratatele de medicina. Lasa-l, are bau-baul sub pat, nu-l…

- Vineri, 15 martie, PNL Valcea a organizat o actiune de strangere de semnaturi pentru participarea la alegerile parlamentare in prezenta a doi candidati de pe liste: Rares Bogdan si Daniel Buda, presedintele organizatiei Cluj, europarlamentar, dar si a vicepresedintelui Gigel Stirbu. Cu aceasta ocazie,…

- In vocabularul limbii romane exista o serie de cuvinte greu de pronuntat pentru majoritatea oamenilor. Pe langa cel mai lung cuvant din limba romana, de 44 de litere, mai sunt si altele, la fel de greu de pronuntat! Tu le poti spune cu usurinta?

- Desi a trecut cu un numar de voturi ”pentru” mai mare decat dublul voturilor ”impotriva”, ca niciodata pana acum Bugetul Romaniei s-a nascut in chinuri, cu forcepsul. Platim pentru anii in care toate partidele, inclusiv PSD, au practicat un populism pagubos, acela al ”innoirii” clasei politice, in numele…

- Social-democrații Codrin Ștefanescu și Marius Dunca, fost ministru al Sportului, au fost huiduiți, marți, de cațiva protestatari, la Brașov, inaintea unei conferințe de presa organizata de PSD Brașov. Codrin Ștefanescu a incercat sa vorbeasca cu protestarii, dar oamenii au continuat sa scandeze.In…

- Vicepreședintele PNL Gigel Știrbu a anunțat ca va propune, in ședința de luni a Biroului Executiv al partidului, o moțiune simpla impotriva ministrului Justiției Tudorel Toader, la inceputul sesiunii parlamentare, in contextul in care foști deținuți au beneficiat de recursul compensatoriu.“Romania,…

- Liberalii vor sa il sanctioneze pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in urma efectelor recursului compensatoriu. PNl ar putea depune o motiune simpla, la inceputul sesiunii parlamentare, in februarie, prin care sa ceara demiterea acestuia. "Romania, raiul infractorilor! Tudorel, ocrotitorul lor!…