Stiri pe aceeasi tema

- Celebra actrița Gwyneth Paltrow a avut o luna de miere atipica. vedeta l-a luat cu ea și pe fostul soț. Gwyneth Patrow formeaza un cuplu in prezent cu producatorul Brad Falchuk, cu care s-a casatorit in luna septembrie a anului trecut. Ulterior, aceștia au plecat in luna de miere, care a fost una…

- Chiara Ferragni, cea mai bogata bloggerita, a plecat impreuna cu proaspatul ei sot intr-o vacanta de vis in Maldive. Inca de la sosire, cei doi amorezi au fost uimiti de frumusetea locului. Asa cum era de asteptat, s-au cazat intr-un resort de lux, dotat cu spa, jacuzzi, piscina interioara si exterioara.

- Cand vorbim despre nunțile anului 2018, ne gandim imediat la cea a prințului Harry cu fosta actrița Meghan Markle. Dar nu ii putem uita nici pe actorii din Game of Thrones – Rose Leslie și Kit Harington, pe Gwyneth Paltrow sau pe supermodelul Chanel Iman. Aceste celebritați sunt doar cateva din zecile…

- Artiștii cu zeci de ani de cariera in spate inca reusesc sa ramana in topul incasarilor. Urmariți mai jos topul celor mai bine platiți din 2018 și incasarile lor. U2, Roger Waters sau Guns N’ Roses figureaza in topul celor mai bine platiti muzicieni, alaturi de nume mai noi, ca Ed Sheeran sau Bruno…

- Un nou documentar despre muzica, Un cap plin de vise, dezvaluie parcursul trupei Coldplay, o trupa foarte apreciata deși luata uneor peste picior. Mișto-urile la adresa trupei nu i-a deranjat niciodata pe baieții de la Coldplay. Enervandu-I chiar mai tare pe cei care ii luau peste picior, Coldplay a…

- Noul documentar despre trupa Coldplay, ‘A Head Full of Dreams’, il prezinta, printre altele, pe Chris Martin vorbind despre desparțirea de Gwyneth Paltrow, in 2014. El marturisește ca a fost „un dezastru”, dupa ce mariajul de zece ani cu Gwyneth s-a destramat. Toata lumea iși amintește de expresia pe…

- Goop, site-ul de lifestyle creat de actrita americana Gwyneth Paltrow, a fost luat in vizor de autoritațile britanice care reglementeaza standardele comerciale și de publicitate cu privire la cateva advertoriale privind produsele sale. Consumatorii au reclamat faptul ca mai multe suplimente sunt periculoase…