Fostul lider Puigdemont a fost arestat n Germania

Stiri pe aceeasi tema

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE…

- Parlamentarul Mikko Karna a declarat ca Puigdemont a confirmat ca a ajuns in Belgia. Mandatul de arestare a fost emis vineri, la o zi dupa ce Puigdemont a ajuns in Finlanda. El intentiona sa plece sambata.Cotidianul finlandez Helsingin Sanomat a citat un oficial de la Biroul National de…

- Parlamentul regional al Cataloniei a anulat sambata desfasurarea votului pentru alegerea presedintelui executivului regional catalan, dupa ce Jordi Turull, cel care candida pentru acest post, a fost arestat vineri de justitia spaniola pentru implicarea sa in tentativa de secesiune a Cataloniei, informeaza…

- Spaniolii continua asaltul, dupa ce ieri cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul pentru postul de sef al executivului din Catalonia, Jordi Turull, si fosta presedinta a parlamentului catalan, Carme Forcadell, au fost plasati vineri in arest preventiv de catre Curtea Suprema spaniola.Citeste…

- Curtea Suprema a Spaniei a decis, vineri, arestarea a cinci lideri separatisti din Catalonia, inclusiv a candidatului pentru functia de premier, Jordi Turull, pana la finalizarea proceselor pentru razvratire si rebeliune, relateaza site-ul BBC News.

- Peste 20 de persoane au fost ranite dupa ce politia a folosit bastoanele pentru a dispersa protestatarii din zona cladirilor federale din Barcelona.Protestele de vineri au fost organizate de o grupare separatista inainte ca decizia Curtii sa fie anuntata. Dar hotararea a inflamat spiritele…

- Curtea Suprema a Spaniei a decis, vineri, arestarea a cinci lideri separatisti din Catalonia, inclusiv a candidatului pentru functia de premier, Jordi Turull, pana la finalizarea proceselor pentru razvratire si rebeliune, relateaza site-ul BBC News.

- Problema Cataloniei ține Spania pe varfuri, inca de la tentativa de scesiune de anul trecut și fuga liderului Carles Puidgemont din țara. Protestele care au rasarit in Spania ar putea primi un nou imbold, dupa ultima masura luata in statul iberic. Cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul…

- Cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul pentru postul de sef al executivului din Catalonia, Jordi Turull, si fosta presedinta a parlamentului catalan, Carme Forcadell, au fost plasati vineri in arest preventiv de catre Curtea Suprema spaniola, informeaza agentiile AFP si EFE, potrivit…

- Cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul pentru postul de sef al executivului din Catalonia, Jordi Turull, si fosta presedinta a parlamentului catalan, Carme Forcadell, au fost plasati vineri in arest preventiv de catre Curtea Suprema spaniola, informeaza agentiile AFP si EFE. Ceilalti…

- Tentativa de desemnare a lui Jordi Turull ca premier al Cataloniei a esuat. Deputatii din formatiunea "Candidaturii unitatii populare", unul dintre cele trei partide separatiste din Parlamentul de la Barcelona, au anuntat ca se vor abtine de la vot.

- Partidele separatiste din Catalonia nu au reusit sa numeasca, joi, un premier al regiunii, dupa ce Parlamentul a respins candidatura lui Jordi Turull pentru aceasta functie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Sefa executivului german va avea intrevederi cu presedintele polonez Andrzej Duda si cu premierul Mateusz Morawiecki, intalniri in care accentul va fi pus pe imbunatatirea relatiilor intre cele doua tari vecine. Michal Dworczyk, seful de cabinet al premierului polonez, a declarat pentru postul privat…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, vineri, ca Berlinul isi doreste dezvoltarea unui parteneriat ”apropiat” cu Polonia, in pofida diferendelor dintre cele doua state, relateaza site-ul Radio Polonia. Declaratiile ministrului german de Externe vin in contextul in…

- Guvernatorul BNR a atras atentia vineri, intr-un eveniment dedicat incluziunii financiare, ca propuneri legislative de tipul celei cu care senatorul Daniel Zamfir marseaza prin Parlament, care vizeaza plafonarea dobanzilor pentru creditele de consum la 18%, risca sa distruga piata creditului din…

- Opt ore a muncit Florian Coldea la Parlament, in fața membrilor comisiei pe care i-a amuțit cu bilanțul realizarilor sale din perioada in care a fost „numarul 2” in organigrama SRI și „numarul 1” in statul paralel, pe care el prefera sa-l denumeasca „vertical” STOP Cu toate eforturile lor, colegii…

- Tanarul a fost retinut pentru prima oara pe 13 februarie 2018 de autoritatile locale din Frankfurt iar in apartamentul sau din landul Hassen fost gasita o cantitate mare de artificii din care intentiona sa obtina materiale explozive. Investigatia a fost preluata ulterior de procurorul federal avand…

- Fostul deputat Vlad Cosma si tatal acestuia, Mircea Cosma, fost presedinte al CJ Prahova, isi vor afla astazi, la Curtea Suprema, sentintele definitive in dosarul in care sunt acuzati de coruptie. In prima instanta cei doi au fost condamnati la cinci ani, respectiv opt ani de inchisoare, fiind acuzati…

- Presupusul organizator principal rus al unei operatiuni de trafic cu cocaina in cadrul Ambasadei Rusiei in Argentina, Andrei Kovalciuk, a fost arestat in Germania, a anuntat vineri politia din...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca oficialii europeni nu pot astepta explicatii de la Parlament cu privire la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, afirmand vizibil deranjat de intrebarile jurnalistilor: "Nu as putea sa fiu eu arestat pentru asta?".

- Steagul UE va ajunge la București, în cadrul unui maraton-ștafeta. Drapelul Uniunii Europene a intrat în țara în jurul orei 10, prin Vama Borș, și a fost așteptat într-o benzinarie de zeci de oradeni care în ultimele luni au participat la acțiunile de protest…

- Politia catalana a retinut 14 persoane care s-au legat vineri cu lanturi la usile unui tribunal din Barcelona, in semn de protest, potrivit lor - impotriva 'represiunii' declansate de justitia spaniola in regiune de la proclamarea 'Republicii Catalane' in octombrie, decizie care a ramas fara efect,…

- Initiativa a plecat din Belgia, iar prin act normativ vom interzice marketingul, vanzarea si distribuirea in Romania, cu titlu profesional, catre unul sau mai multi clienti de retail a instrumentelor financiare derivate de tipul optiunilor binare, a transmis Mircea Ursache, vicepresedinte ASF Romania.…

- Un huligan rus suspectat ca a batut grav un suporter britanic in timpului violentelor care au avut loc in Marsilia in timpul campionatului european de fotbal 2016 a fost arestat la Munchen, in Germania, a anuntat joi politia germana, citata de AFP.

- Un suporter din Rusia, cautat pentru ca a atacat un fan al echipei Angliei in timpul turneului Euro 2016, a fost arestat in Germania, scrie BBC. Politia din Germania a arestat un suspect in v&acir...

- La ultimul termen al procesului, Orban a declarat in sala de judecata ca se considera nevinovat si ca nu s-a folosit de influenta politica pentru a obtine beneficii. 'Vad ca DNA cauta sa creeze o legatura intre desemnarea mea ca si candidat la functia de primar si functia politica pe care…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au dispus arestarea preventiva a lui Stelica Mocianu, de 41 de ani, din Constant, cercetat de catre autoritatile judiciare din Germania. Mandatul de arestare este valabil pentru 30 de zile. Dispune predarea persoanei solicitate Stelica Mocianu catre autoritatile…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu vorbeste, la Adevarul Live, despre situatia din tensionata din PNL in urma repartizarii functiilor de conducere din Parlament, reluarea discutiilor pe legile justitiei, dar si modificarile la legislatia penala.

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre situatia din tensionata din PNL in urma repartizarii functiilor de conducere din Parlament, reluarea discutiilor pe legile justitiei, dar si modificarile la legislatia penala.

- Partidul anti-imigratie si de extrema-dreapta, Alternativa pentru Germania (Alternative fur Deutschland – AFD), va fi principalul partid de opozitie din noul parlament de la Berlin, dupa ce Uniunea Crestin-Democrata (UCD) condusa de Angela Merkel a format o coalitie cu Partidul Social Democrat al…

- Un barbat de 37 de ani, din Titu, urmarit la nivel international pentru furt in banda organizata in forma agravanta si fraude informatice, a fost arestat pentru 15 zile, urmand sa fie extradat in Germania, potrivit unui comunicat al IPJ Dambovita, remis, miercuri, AGERPRES. Mandatul european de arestare…

- Legea privind aplicarea unui tratament medical pedofililor, care consta in castrarea chimica a acestora, a reusit in alte tari europene, un exemplu in acest sens fiind Germania, a declarat luni...

- Victor Ponta a fost chemat la Curtea Suprema in calitate de martor in dosarul Turceni-Rovinari. Ponta in schimb a vorbit jurnaliștilor despre acuzațiile ce i-au fost aduse de președintele PSD Liviu Dragnea și i-a cerut acestuia demisia pentru neadevarurile pe care le-a spus. Victor Ponta a fost chemat…

- Asteptarile cu privire la sansele unui acord rapid cu social-democratii in vederea formarii unui guvern in Germania au fost temperate vineri de Angela Merkel, care a apreciat ca exista in continuare ”numeroase puncte serioase de divergenta”, relateaza AFP, citat de News.ro . ”Sunt in continuare o serie…

- O informatie de ultima ora, venita chiar in timp ce la Parlament se desfasoara votul de investitura pentru Cabinetul Dancila, indica faptul ca magistratii au decis, ca masura definitiva, emiterea unui mandat de arestare preventiva, pentru 30 de zile, pe numele lui Ionel Arsene. Desi in urma cu 9 zile…

- Tensiunile au escaladat duminica intr-un oras din sud-vestul Germaniei, la o luna dupa ce o adolescenta de 15 ani a fost injunghiata mortal, dupa toate probabilitatile de fostul sau iubit, un solicitant de azil afgan, a anuntat politia germana, citata de agentia DPA, transmite Agerpres.

- Tensiunile au escaladat duminica intr un oras din sud vestul Germaniei, la o luna dupa ce o adolescenta de 15 ani a fost injunghiata mortal, dupa toate probabilitatile de fostul sau iubit, un solicitant de azil afgan, informeaza DPA, preluat de AGERPRES.Cateva sute de oameni s au adunat sa protesteze…

- "Juncker bate campii. Ne si explica in declaratiile publice, urmare a semnalelor primite din societatea civila, de la Guvern, Parlament. E clar ca deocamdata au primit informatii esentiale in scrisoarea asta. Unde a fost inabilitatea lui Dragnea si Tariceanu care simt nevoia sa fie tavnosi. Eu as…

- Liberation a stat de vorba cu mai mulți tineri romani care au parasit Romania pentru țari din vestul sau nordul Europei, in cautarea unui trai mai bun. „Am decis sa plec din Romania in ianuarie 2017, din cauza instabilitații politice și economice, a corupției, a incercarilor puterii de a scoate țara…

- Curtea Suprema din Spania a respins luni solicitarea procuraturii de reactivare a unui mandat european de arestare impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, relateaza Reuters si DPA. Puigdemont, care luni se afla in Danemarca pentru a sustine un discurs la Universitatea din Copenhaga, risca…

- Curtea Suprema din Spania a respins luni solicitarea procuraturii de reactivare a unui mandat european de arestare impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, relateaza Reuters si DPA. Puigdemont, care luni se afla in Danemarca pentru a sustine un discurs la Universitatea din Copenhaga,…

- Favoriții Goffin si Wawrinka, eliminati in turul secund la Australian Open . Tenismanul belgian David Goffin, numarul 7 mondial, a fost invins in patru seturi, 1-6, 7-6 (7/5), 6-1, 7-6 (7/4), de francezul Julien Benneteau, intr-o partida disputata joi la Melbourne. In varsta de 36 ani, Benneteau a reusit…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate".IMPORTANT…

- Un roman aflat in stare de ebrietate care avea asupra sa doua arme cu aer comprimat a fost arestat in cursul unei operatiuni a politiei intr-o gara din nordul Germaniei, relateaza site-ul revistei Focus.

- Audierea a inceput in jurul orei locale 10:45 (09:45 GMT) si s-a incheiat catre ora 13:00 (12:00 GMT) si a avut in vedere contestarea plasarii lui Junqueras in detentie de catre judecatorul de instructie insarcinat cu acest caz, Pablo Llarena.Audierea lui Oriol Junqueras, incarcerat de…

- Audierea a inceput in jurul orei locale 10:45 (09:45 GMT) si s-a incheiat catre ora 13:00 (12:00 GMT) si a avut in vedere contestarea plasarii lui Junqueras in detentie de catre judecatorul de instructie insarcinat cu acest caz, Pablo Llarena. Audierea lui Oriol Junqueras, incarcerat de doua…

- Fostul adjunct al sefului executivului regional catalan, Oriol Junqueras, a comparut joi in fata a trei magistrati de la Curtea Suprema pentru a cere punerea sa in libertate, in special pentru a-si putea exercita 'drepturile politice', transmite AFP, citand surse judiciare. Audierea…

- Conform televiziunii NOVA, locuitorii din județele Vidin, Vratsa și Montana spun ca vor sa scape regiunea de corupția din țara. „Locuitorii din nord-vest sunt recunoscuți ca luptatori. Populația acestei regiuni a organizat revolta impotriva Imperiului Otoman, precum și așa-numita revolta Septembrie…

- Regele Felipe VI a transmis, in mesajul sau de Craciun, ca nimeni nu isi doreste o Spanie „paralizata sau conformista“ si a facut apel ca noul Parlament sa respecte pluralitatea din Catalonia.