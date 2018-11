Stiri pe aceeasi tema

- Venezuelenii "sunt fratii nostri, care sufera greutati grave sub dictatura lui Maduro" (n. red. - presedintele Venezuelei, socialistul Nicolas Maduro), a declarat viitorul presedinte de dreapta televiziunii braziliene Record. "Am avut discutii cu autoritati din alte tari, inclusiv despre Venezuela.…

- Liderul francez Emmanuel Macron l-a felicitat luni pe presedintele brazilian de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, dupa alegerea acestuia cu o zi inainte si si-a afirmat deschiderea de a continua cooperarea cu Brazilia, "cu respectarea principiilor democratice", informeaza AFP. Emmanuel Macron este unul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat in timpul unei vizite in Arizona ca explicatia Riadului in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a murit in interiorul consulatului saudit la Istanbul, este "credibila", relateaza cotidianul The Guardian si agentia Reuters.

- Secretarul american al apararii James Mattis este mai degraba 'un fel de democrat' decat un republican, astfel l-a descris Donald Trump intr-un interviu din care au fost publicate duminica noi extrase, presedintele american adaugand ca din acest motiv s-ar putea ca Mattis sa paraseasca in curand…

- Aceasta decizie poate dezamorsa tensiunile comerciale transatlantice, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. La inceputul lunii septembrie, Comisia Europeana a cautat sa obtina aprobarea celor 28 de state membre pentru a deschide negocierile cu Washingtonul, sustin…

- Tarile Uniunii Europene sunt la un pas de a accepta sa inceapa negocieri cu Washingtonul pentru a permite un import mai mare de carne de vita din SUA in Europa, o decizie care ar putea dezamorsa tensiunile comerciale transatlantice, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri ca ar accepta si solutia cu un singur stat pentru incheierea conflictului dintre Israel si palestinieni, informeaza DPA. "Daca israelienii si palestinienii vor un singur stat, eu sunt de acord, daca vor doua state, eu sunt de acord. Sunt…

- Demisia președintelui Wilmar Valdez, pe 30 iulie, a declanșat un veritabil haos la Federația de fotbal din Uruguay. Forul mondial a intervenit, instaland un "comitet de regularizare", și va organiza alegeri. Federația uruguayana a intrat de azi pe mana FIFA. Șefii forului mondial s-au vazut nevoiți…