Fostul lider catalan Carles Puigdemont, reţinut de poliţia germană Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul sau spre Belgia, unde fugise de autoritatile spaniole, iar acum este intr-o sectie de politie din Germania, a scris pe Twitter avocatul sau, Jaume Alonso-Cuevillas. Politia din orasul Kiel din nordul Germaniei a confirmat pentru dpa ca Puigdemont este in arest. Curtea Suprema din Spania a emis vineri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

