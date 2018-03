Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a reusit sa evite aplicarea unui mandat international de arestare emis de Spania, avocatul sau anuntand ca acesta a parasit Finlanda pentru a se intoarce in Belgia, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, se pregateste sa-l felicite pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea lui la presedintia Federatiei Ruse si va evoca in acest context dezacordurile lor intr-o serie de probleme, a anuntat luni purtatorul de cuvant al cancelarului federal…

- Romania a primit aviz motivat din partea Comisiei Europene in cadrul unei proceduri de infringement care vizeaza benzina și motorina consumate in țara noastra. Mai exact. Romania nu a implementat in legislația naționala o directiva europeana din 2015 care prevede exact cum trebuie calculate și raportate…

- Romania a fost inclusa in proiectul pilot al Comisiei Europene pentru zonele carbonifere, a anuntat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern de joi. "Vreau sa va anunt ca in urma discutiilor pe care le-am avut la Bruxelles saptamana trecuta, in urma intalnirii pe care…

- Cotidianul catalan El Periodico a scris, marti, citand o sursa, ca artista columbiana a platit aceasta suma "pentru a acoperi datorii reclamate de fiscul spaniol". Suma corespunde taxelor datorate pentru anul 2011.Fiscul spaniol a depus o plangere oficiala la instanta competenta din Barcelona,…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmariri au pus in executare, astazi, un un mandat european de arestare, emis de autoritatile judiciare din Germania pe numele unui valcean de 23 de ani, din orașul Balcești. Oamenii legii ...

- Guvernul elvetian a sugerat miercuri ca nu o va extrada pe Anna Gabriel, o figura importanta in miscarea de independenta din Catalonia, daca va ajunge la concluzia ca acuzatiile care ii sunt aduse sunt de natura politica, scrie Politico. Un judecator al Curtii Supreme din Spania a emis miercuri un…

- Potrivit Institutului de Statistica din Marea Britanie numarul migranților din Uniunea Europeana, care lucreaza in Regatul Unit a crescut in perioada octombrie-decembrie 2017 cu peste 100.000 de persoane. Cei mai mulți imigranți din romani și bulgari, scrie Daily Mail. Numarul migranților din UE care…

- Norvegia se mentine lider in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, dupa 12 zile de la debutul acestora, cu 11 medalii de aur, 10 de argint si 8 de bronz (total 29 medalii). Pe locul 2 se afla Germania, cu 11-7-4 (total 23), podiumul fiind completat de…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 823 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM),…

- Filmul "Breaking News", in regia Iuliei Rugina, cu Andi Vasluianu si Voica Oltean in rolurile principale, va reprezenta Romania la cea de-a doua editie a Saptamanii Tinerei Cinematografii Europene, informeaza ICR Madrid intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. Cea de-a doua editie a…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) anunța ca sunt 649 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 649 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Spania – 158 locuri de munca: 150…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 667 locuri de munca vacante, la data de 31 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în Spania, însa germanii au cea mai diversificata oferta de munca.Iata…

- Mincarea de la fast-food ar putea sta in spatele cresterii alarmante a cazurilor de astm in rindul copiilor, arata un studiu international. O echipa de cercetatori din Noua Zeelanda, Spania, Australia, Germania si Anglia a descoperit ca adolescentii care maninca alimente de tip fast-food cel putin trei…

- Carles Puigdemont si-a mentinut marti candidatura la conducerea executivului catalan si a lansat un apel la unitatea separatistilor ale caror diviziuni au aparut la lumina zilei dupa amanarea sedintei sale de investire, blocata de justitie, comenteaza AFP. "Nu exista niciun alt candidat posibil"…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat ca a suspendat investitura lui Puigdemont ca presedinte al Cataloniei. Liderul catalan este exilat in Belgia si face subiectul unei urmariri judiciare in Spania. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate suspendarea provizorie a investiturii…

- Cele mai multe facturi de decontat au venit la CAS Brasov din Franta, Germania si Spania. Total: 4,6 milioane de lei, pentru 5.300 de cazuri. 227 mii lei au cheltuit, anul trecut, spitalele din Brasov pentru ingrijirile acordate strainilor care au avut nevoie de asistenta medicala, in…

- Autor: Stelian ȚURLEA Iubitorii de muzica și de istoria muzicii au acum la indemana o carte reper despre o formație din ultima jumatate de secol și promotorii ei, care nu poate fi ignorata. Inițiatorul și alcatuitorul acestei ediții, Alexandru Daneș, merita toate aplauzele. Acesta spune intr-un cuvant-inainte:…

- Bayern Munchen a castigat fara emotii prima etapa a returului din Bundesliga, scor 3-1 cu Bayer Leverkusen. Bavarezii domina autoritar actuala editie a campionatului din Germania, aflandu-se pe primul loc in clasament, la 14 puncte de Schalke, ocupanta locului secund.

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- Fostul sef al executivului catalan Artur Mas (2010-2016), figura de frunte a miscarii separatiste, si-a anuntat marti demisia de la conducerea Partidului Democrat European Catalan (PDeCAT, centru-dreapta), din care face parte succesorul sau la conducerea guvernului regional Carles Puigdemont, relateaza…

- CHISINAU, 6 ian — Sputnik, Octavian Racu. Subiectul relansarii relațiilor economice cu Rusia a fost unul dintre cele discutate în cadrul emisiunii "Jocuri de Putere" de la Realitatea TV, în seara de joi, 4 ianuarie. Invitații, în mare parte, s-au exprimat în favoare…

- Romania a terminat anul trecut printre primii 10 cei mai importanti producatori de masini la nivelul Uniunii Europene. Suntem in fata Belgiei, iar anul acesta s-ar putea sa ajungem la o jumatate de milion de masini produse. Cel mai bine se vand SUV-ul Duster de la Dacia si Fordul EcoSport. În…

- Criza privind independenta regiunii Catalonia a generat pierderi de aproximativ un miliard de euro, a anuntat luni ministrul spaniol al Economiei, Luis de Guindos, relateaza site-ul BBC News. Guvernul Spaniei a precizat ca pierderile au fost provocate de incetinirea economiei catalane…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, sambata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters.