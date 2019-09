Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al PSD a decis luni seara, in unanimitate, ca Guvernul sa se prezinte saptamana viitoare in Parlament, pentru votul pe restructurare. Potrivit unor surse din cadrul sedintei, planul este unul cu o componenta neasteptata. Liderii PSD se bazeaza pe o decizie a Curtii Constitutionale,…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis, in sedinta de luni seara, sa il desemneze pe deputatul Valeriu Steriu in functia de purtator de cuvant al partidului.Valeriu Steriu a fost presedinte al UNPR, formatiunea infiintata de Gabriel Oprea. Dupa fuziunea UNPR-PMP, Steriu a revenit in PSD,…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a declarat, joi seara, la Antena 3, ca a renuntat la functia de lider al grupului ALDE din Senat, deoarece nu dorește sa formeze nicio alianța cu partidul lui Victor Ponta. Zamfir afirma ca Pro Romania este “instrumentul statutului paralel”. “Nu mai sunt lider in grupul…

- Guvernul va merge in Parlament pentru a primi un vot de incredere, iar cea mai buna arma este negocierea, a declarat, joi, la Arges, premierul Viorica Dancila. Sefa Executivului a reafirmat ca PSD nu ia in calcul iesirea de la guvernare. “Voi discuta despre acest lucru in Comitetul Executiv National…

- Tensiunile in Coalitia PSD – ALDE par sa creasca de la o zi la alta. Un lider ALDE acuza PSD de “dublu limbaj”. Mai mult, Ovidiu Gheorghe Tocaciu, presedintele ALDE Sibiu, sustine ca presedintele PSD, Viorica Dancila, “negociaza majoritați pe la colțuri” cu diverse formațiuni pentru a asigura o noua…

- Andrei Lupu, membru al Biroului Național PLUS, susține ca, in contextul atacurilor dintre susținatorii lui Klaus Iohannis și cei ai lui Dan Barna, implicit, intre simpatizanții sau membrii PLUS, USR și PNL, “PSD-ul face ce vrea”, potrivit Mediafax. “In ultimele zile am vazut o gramada de atacuri intre…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis ca Tribunalul București este instanța care trebuie sa se pronunțe pe ordonanța prin care procurorii DNA cer confirmarea redeschiderii urmaririi penale in dosarul penal generat de denunțul patronului grupului UTI, Tiberiu Urdareanu, impotriva fostului ministru…

- Inalta Curte de Casație și Justiție i-a cerut in ședința de vineri, 28 iunie, procurorului de ședința de la Direcția Naționala Anticorupție sa precizeze care sunt elementele de noutate pentru care DNA solicita confirmarea redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care principalul vizat este fostul…