- Leopoldo Lopez, liderul opozitiei din Venezuela, fost primar al Caracasului, a fost eliberat marti din arest la domiciliu de fortele opozitiei potrivit news.ro.Lopez, care ispasea, din iulie 2017, o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 14 ani, a publicat pe contul lui de Twitter, dupa o absenta…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a inceput vineri la Santiago de Chile un turneu in America Latina, criza din Venezuela si prezenta in crestere a Chinei in regiune numarandu-se printre principalele subiecte abordate in convorbirile oficiale, transmite AFP. Mike Pompeo a fost primit…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat sambata ca atacuri impotriva sistemului electric al Venezuelei au fost intreprinse din Chile si Columbia cu sprijinul guvernului american, relateaza AFP. Regimul de la Caracas atribuie Washingtonului, care il sustine pe opozantul Juan Guaido si pe care…

- Mii de protestatari din partea Opoziției au marșaluit sâmbata în Caracas, capitala Venezuelei, în ciuda unui ordin de interdicție impus de Nicolas Maduro ca urmare a unei pene uriașe de curent cu care se confrunta țara.

- Când Juan Guaido s-a declarat, luna trecuta, președinte interimar al Venezuelei, senzația a fost ca a sarit peste o generație de lideri ai opoziției și ca a gasit o cale noua, dincolo de luptele interne și de diferențele de abordare ce au ținut în loc încercarile anterioare de a-l…

- Administratia Vladimir Putin a transmis, vineri seara, Washingtonului, ca "nu fura" resursele Venezuelei, cerand Statelor Unite sa evite comiterea unei noi "agresiuni" si schimbarea ordinii constitutionale intr-un stat suveran.Rusia "nu fura resurse din Venezuela", a transmis Ambasada rusa…

- Cei doi jurnaliști francezi reținuți în Venezuela, în timp ce relatau despre criza politica din țara, au fost eliberați joi, a anunțat postul de televiziune Quotidien TV, pentru care lucreaza aceștia, relateaza Reuters.”Suntem bucuroși sa va anunțam ca Baptiste des Monstiers și…

- "Confirmam arestarea a doi dintre compatriotii nostri in Venezuela", a declarat o sursa franceza. "Ambasada noastra a cerut protectia consulara in conformitate cu Conventia de la Viena si in special dreptul de acces'', a precizat sursa citata. Cei doi jurnalisti francezi sunt Pierre Caillet si Baptiste…