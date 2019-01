Stiri pe aceeasi tema

- Corina Crețu, comisar european, a anunțat ca va candida la europarlamentare! Dar, nu din partea PSD, ci din partea PRO Romania, partidul lui Victor Ponta.”Da, candidez la europarlamentare. Aveam ideea de a nu candida. E firesc sa imi folosesc aceasta experiența obținuta la nivel european.…

- Situatia din justitie Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat înainte de Craciun ca joi ar urma sa-i trimita presedintelui tarii documentele de revocare a procurorului general Augustin Lazar. Declansarea procedurii de revocare a fost începuta la 24 de octombrie, însa…

- Elena Udrea a fost eliberata, luni, la putin trimp dupa ce Ministerul Public din Costa Rica a anunțat oficial ca s-a declanșat procedura. De asemenea, a fost eliberata si Alina Bica, informeaza Romania Tv.Victor Ponta, Tariceanu, Dragnea, PROBA MAIESTRIEI - Ce le-au urat romanilor de sarbatori…

- "Sunt doua aspecte care mi se par mie extrem de importante. Pe de o parte, faptul ca DNA a solicitat dosarul de fond al cauzei in data de 3 decembrie și Inalta Curte de Casație și Justiție, cu celeritate, a inaintat dosarul pe 4 decembrie, iar pe 18 decembrie, Inalta Curte a solicitat sa-i fie restituit…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri noaptea, suspendarea executarii pedepsei in cazul fostei sefe DIICOT, Alina Bica, si a fostului sef al ANAF, Serban Pop. Cei doi sunt arestati in Costa Rica si Italia. In aceste dosare, avocatii au formulat contestatii in anulare dupa decizia…

- Decizia CCR care a statuat ca sunt ilegale modalitațile de constituire a completurilor de 5 judecatori de la ICCJ arunca in aer justiția! Primul efect: foștii miniștri Dan Șova și Constantin Nița au fost eliberați de ICCJ, miercuri seara.Conform surselor noastre, și Rudel Obreja a fost eliberat.…

- 19 decembrie este ziua in care noile completuri de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca dosarele lui Liviu Dragnea, Alina Bica, Victor Ponta, Viorel Hrebenciuc, Calin Popescu Tariceanu si Elena Udrea. Dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost…

