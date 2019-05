Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare, astazi, la Scoala cu clasele 1 8 "Jean Bartldquo; din Constanta, care l a avut oaspete pe fortbalistul Ianis Hagi, capitamul FC Viitorul si international al Romaniei.Tanarul jucator, fiul lui Gica Hagi, a fost in curtea scolii alatruri de copii, care l au primit extrem de entuziasti.Ianis…

- O femeie se afla in stare grava dupa ce a incercat sa treverseze strada prin loc nepermis, marti seara, pe soseaua Mangaliei. Victima a fost lovita violent de un autoturism.Potrivit IPJ Constanta, in data de 14.05.2019 ora 22.05, un barbat de 19 ani a condus un autoturism pe Soseaua Mangaliei, pe banda…

- Se aud clopote de insuratoare. Fiul milionarului Teia Sponte a facut marele pas. Viitoarea doamna Sponte este o tanara frumoasa din Constanta care la numai 20 de ani, i-a pus inima pe foc iubitului ei. Petrecerea de logodna a fost una fastusa iar cheltuielile pe masura. Cum se zice, are balta peste.

- Marius, fostul iubit al creatorului de moda Razvan Ciobanu, a venit la biserica unde are loc slujba de inmormantare. Imbracat in negru din cap pana-n picioare, acesta nu și-a putut ascunde durerea. Marius, fostul partener de viața al regretatului designer, este sfașiat de durere in ziua in care Razvan…

- Ciprian Ogarca, cel care a caștigat sezonul 4 al show-ului MasterChef, de la Pro TV, s-a casatorit cu aleasa inimii, Ileana. Ciprian Ogarca a fost desemnat caștigatorul show-ului culinar MasterChef in anul 2014, incasand un premiu in valoare de 50.0000 de euro. Saptamana trecuta, olteanul s-a casatorit…

- Data nuntii lui Ilie Nastase este 17 august, iar petrecerea va avea loc la luxosul complex de apartamente "Caelia" din Mamaia. Este un complex in care chiar fostul mare jucator de tenis detine un apartament cu vedere la mare. Cei doi vor fi cununasi de familia lui Viorel Paunescu. Ilie Nastase,…

- Zeci de persoane participa in aceasta dupa amiaza la Marsul pentru Viata. La eveniment participa si Arhiepiscopul Tomisului IPS Teodosie. Anul acesta, Marsul pentru Viata se organizeaza in 11 localitati din Arhiepiscopia Tomisului, iar deviza este Unic din prima secunda, fiind inspirata din invatatura…

- Dupa ce Andreea Mantea, indragita prezentatoare a celui mai iubit show al momentului „Puterea dragostei”, a recunoscut ca traieste o frumoasa poveste de dragoste, cineva a dat-o de gol cu privire la o posibila nunta. Citește și: EXCLUSIV! Daniel Manea, de la ”Puterea dragostei”, reacție fabuloasa dupa…