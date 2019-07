Stiri pe aceeasi tema

- Fadi Fawaz, fostul iubit al lui George Michael, a ajuns dupa gratii dupa ce a distrus locuinta artistului, in valoare de 5 milioane de lire sterline. Vecinii l-au vazut pe Fawaz pe acoperisul casei si au alertat imediat oamenii legii.

- Fostul partener de viața al regretatului muzician George Michel, Fadi Fawaz, a fost arestat dupa ce ar fi distrus vila de 5 milioane de lire sterline a starului, informeaza contactmusic.com. In luna mai a acestui an, presa de peste ocean scria ca Fadi s-a instalat in casa fostului lui iubit, care a…

- Fostul presedinte peruan, Alejandro Toledo, a fost arestat in Statele Unite. Autoritatile din Peru il acuza de coruptie. Alejandro Toledo, care a fost presedinte al statului Peru din 2001 pana in 2006, se mutase de cativa ani in California.

- Evenimentul are loc la cateva luni dupa cel mai grav atac armat pe timp de pace din Noua Zeelanda, soldat cu 51 de morti si zeci de raniti in masacrul atribuit australianului Brenton Tarrant si comis in doua moschei din orasul Christchurch. Pana la sfarsitul anului mai sunt programate alte…

- Zamira Hajiyeva, soția unui bancher din Azerbaidjan, este cercetata dupa ce a reușit sa cheltuiasca in total 20 de milioane de dolari la Harrods, luxosul magazin din Londra. Investigația a fost pornita de autoritați in baza legii ”McMafia” impotriva corupției, adoptata anul trecut. Familia femeii nu…

- Florian T., un roman stabilit la Cancun, in Mexic, a fost arestat de autoritațile locale dupa ce s-au strans dovezi ca a dat o lovitura cibernetica de proporții: a furat 26 de milioane de dolari. Florian T a fost restat la sfarsitul saptamanii trecute pentru un jaf de proportii la una dintre bancile…

- De cand e imaginea companiei producatoare de cafea Nespresso, George Clooney a castigat 40 de milioane de dolari. Starului nu-i pasa ca este criticat pentru ca filmeaza reclame, noteaza click.ro. Celebrul actor George Clooney (58 de ani) a ajuns la averea uriasa de 500 de milioane de dolari. Insa starul,…

- Milioane de bancnote de 50 de dolari australieni au fost tiparite și puse în circulație deși conțin o greșeala de scriere, relateaza Reuters. Pe bancnota australiana de 50 de dolari cuvântul "responsabilitate" este scris greșit. Aceste bancnote sunt cele mai folosite în…