Stiri pe aceeasi tema

- Taxa pentru pasaport poate fi platita de catre cei care locuiesc in Bucuresti si in Ilfov, incepand cu data de 3 ianuarie, la sase automate ale CEC Bank din centrele comerciale Plaza Romania si Parklake Shopping Center. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Trezoreria Statului, institutie…

- Procurorii Sectiei militare din Parchetul Generel anunta, vineri, ca au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus si Emil Dumitrescu, in dosarul Revolutiei din decembrie 1989. In replica, Gelu Voican Voiculescu, il acuza pee Klaus Iohannis ca…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis, care a anuntat marti ca va merge la sedintele de guvern, ca are toata deschiderea, atunci cand e vorba despre subiectele prevazute de Constitutie, iar in “alte situatii” va lansa invitatia daca o va considera necesara. ”Am luat nota…

- Sectia pentru judecatori a CSM a stabilit, in sedinta de miercuri, modalitatea de punere in aplicare a deciziei CCR cu privire la completurile de 5 judecatori de la ICCJ. Astfel, tragerea la sorti realizata de ICCJ pe 9 noiembrie este anulata, toate dosarele urmand sa ajunga la noi completuri, care…

- Intr-o zi, ma intreaba un ucenic de-al meu, care și-a pus o poza cu mașina pe Instagram: – Va place? Și ii raspund: – Ce mult mi-ar fi placut, langa BMW-ul asta, sa fie o fata! – A…dar nu cred, inca nu-s hotarat! – TARZIU… CA SE SCUTURA FLORILE! Trebuie sa te casatorești atunci cand The post Despre…

- Celebra procuroare anticorupție Florentina Mirica, protejata mult timp de Laura Codruța Kovesi in fața procurorilor din CSM, vrea sa plece din DNA. Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii dezbate, in ședința de luni (26 noiembrie) „Nota Directiei resurse umane si organizare privind…

- Un calugar intr-o pustie a gasit un cuib de pasarele si niste oua! Le-a pus subtil intr-un buzunar, pentru ca acolo se manca doar paine si pesmet, si a venit cu ele la chilie! Cand staretul vizita chiliile, a simtit miros de ars si a deschis usa. “Tovarasul” calugar, la o lumanare, frigea oul! Si The…

- Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a fost achitat definitiv, marți, de judecatorii Curții de Apel București, dupa ce, inițial, fusese condamnat la șapte ani de inchisoare. Tribunalul Bucuresti a decis, pe 26 iunie 2016, condamnarea in prima instanta a lui Dumitru…