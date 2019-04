Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce anul trecut a lansat primul album din cariera ce a ajuns featured pe MTV Italia si s-a bucurat de 4 piese ajunse in top 10 iTunes Romania si Bulgaria, MIKE a revenit la inceputul anului acesta cu piesa “Lacat pe Inima”. “Lacat pe inima” s-a bucurat de un feedback extraordinar de mare inca de…

- Miracol pentru un pacient din Mures si pentru familia acestuia! Barbatul, in varsta de 39 de ani, avea o afectiune grava la inima si voia doar sa nu moara si sa-și lase cei doi copii orfani. Din 2016 se afla pe lista de asteptare pentru un transplant de cord.

- Un barbat in varsta de 37 de ani, patronul unui gater din comuna Ștefan cel Mare, a murit dupa ce o așchie i-a sarit in piept la nivelul inimii. La fața locului au intervenit doua ambulanțe SMURD și un elicopter, insa dupa mai bine de o jumatate de ora de incercari de resuscitare, s-a constatat […]

- La varsta de doar 25 de ani, Maria Tanase s-a indragostit nebunește de Constantin Brancuși, cu 37 de ani mai in varsta decat ea. Tanara „Pasare maiastra” a lasat balta un recital, alegand sa petreaca doua zile și doua nopți in atelierul marelui sculptor, fara sa aiba habar atunci ca el avea sa ii franga…

- Volei Alba Blaj a scris o noua pagina de istorie, calificandu-se intr-un mod senzațional in semifinalele Cupei CEV, dupa o victorie imensa, obținuta la Sibiu, in setul de aur, cu Galatasaray Istanbul, a doua semifinala europeana in doi ani la rand The post FOTO: Volei Alba Blaj – calificare istorica…

- In data de 23 ianuarie 2019, ministrul justiției, Tudorel TOADER, in calitate de președinte in exercițiu al Consiliului Justiție și Afaceri Interne, a prezentat in cadrul Comisiei Libertați civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European prioritațile Președinției in domeniul justiției…