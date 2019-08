Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Gonzalo Higuain (31 de ani) a revenit la clubul Juventus, dupa ce a fost imprumutat in ultimele șase luni la gruparea din Premier League, Chelsea, potrivit mediafax.Jucatorul argentinian a ajuns la Chelsea in ianuarie 2019 și a evoluat in 18 meciuri, marcand de cinci ori, in toate…

- Mateo Kovacic, 25 de ani, va juca la Chelsea in urmatoarele 5 sezoane. Jucatorul croat a fost imprumutat campionatul trecut de la Real Madrid și a caștigat Europa League cu englezii, terminand pe locul 3 in Premier League. „M-am simțit foarte bine in timpul imprumutului la Chelsea, imi plac Londra și…

- Newcastle a anuntat, luni, despartirea de antrenorul Rafael Benitez, cel care a pregatit formația din Anglia in ultimele trei sezoane potrivit mediafax.Intr-un comunicat emis de formatia din Premier League se mentioneaza: "Am incercat din greu sa-i prelungim contractul lui Rafa, insa nu am…

- Intr-un comunicat emis de formatia din Premier League se mentioneaza: "Am incercat din greu sa-i prelungim contractul lui Rafa, insa nu am putut ajunge la un acord. Staff-ul sau, format din Paco de Miguel Moreno, Antonio Gomez Perez si Mikel Antia, va parasi, de asemenea clubul, pe 30 iunie. Le multumim…

- Chelsea a anunțat oficial ca fostul portar Petr Cech, 37 de ani, este noul consilier pentru performanța al echipei. Cehul, care s-a retras din cariera de fotbalist profesionist in luna mai, se intoarce pe Stamford Bridge dupa patru ani petrecuți la Arsenal. „Ma simt privilegiat sa am din nou oportunitatea…

- Tottenham si Liverpool se vor intalni, sambata, de la ora 22:00 (ora Romaniei), pe Stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, in a doua finala intre doua formatii engleze din istoria Ligii Campionilor la fotbal. Manchester United o invingea pe Chelsea cu 6-5, la loviturile de departajare,…

- Antrenorul echipei de fotbal Chelsea, Maurizio Sarri, a indicat miercuri ca va discuta cu sefii clubului despre viitorul sau dupa finala Europa League, ''pentru a sti daca sunt multumiti de mine'', scrie BBC. Sarri a afirmat ca se simte "fericit" in Premier League si ca este concentrat…

- Internationalul olandez Virgil van Dijk, fundasul echipei FC Liverpool, a fost votat Jucatorul anului in campionatul de fotbal al Angliei, la capatul unei anchete rezervate suporterilor, care si-au exprimat optiunile pe internet. Capitanii celor 20 de echipe din Premier League au fost…