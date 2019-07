Stiri pe aceeasi tema

- Ozil si Amine s-au casatorit la Istanbul, iar martor le-a fost presedintele turc Recep Tayyip Erdogan. Cei doi nu au vrut cadouri cu ocazia nuntii si i-au indemnat pe cei care doreau sa participe la o strangere de fonduri pentru asociatia BigShoe. "Ca fotbalist profesionist, am noroc si sunt intr-o…

- Catalin Moroșanu și Georgiana, soția sa, formeaza un cuplu discret și, in ciuda zvonurilor despre divorț care au aparut in presa, cei doi se iubesc la fel ca in prima zi, ba mai mult au planuri de a-și mari familia in viitor. Catalin Moroșanu, care la finele lunii va implini 35 de ani, și soția sa se…

- Jose Antonio Reyes, 35 de ani, fost atacant la echipe precum Arsenal, Sevilla și Real Madrid, a murit sambata, dupa ce mașina lui s-a rasturnat și a luat foc sambata, pe o autostrada din apropierea Sevillei. „Sanchez Pizjuan". Stadionul pe care Steaua a cucerit Cupa Campionilor este acum o capela a…

- Un jucator al CSA Steaua acuza jandarmii ca i-ar fi lovit soția gravida, dupa violențele de la meciul de duminica seara, cu echipa Carmen. Fotbalistul este decis sa le ceara socoteala, spunand ca soția lui a ajuns la spital, cu dureri și contracții. Incidentul a fost surprins intr-o filmare. CSA Steaua…

- Soția insarcinata a fotbalistului Florin Rasdan (24 de ani) de la CSA Steaua a ajuns la spital cu dureri din cauza jandarmilor. Meciul dintre CSA Steaua și Carmen București (0-1) a fost unul tensionat atat in teren cat și in tribune. La final, suporterii au intrat pe teren și s-au luat la bataie cu…

- Iși acuza fosta soție ca ar fi incercat sa il ucida! Un barbat sustine ca femeia, infirmiera la un spital, i-ar fi pus medicamente foarte puternice in ceai, in mod repetat. Povestea ar fi inceput dupa ce barbatul a ajuns la medic din cauza unor dureri, moment in care, acuza el, sotia ar fi schimbat…