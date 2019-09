Fostul europarlamentar Cătălin Ivan, în cursa pentru alegerile prezidenţiale El a ales sa faca acest anunt intr-un 'loc simbolic al industriei din Romania', respectiv o hala de productie a GRIRO (fosta uzina Grivita), iar campania electorala poarta titulara 'IVAN 24', semnaland demararea unui proiect politic de lunga durata. "ADN are toate actele in regula, dupa foarte multe complicatii si piedici intampinate de-a lungul ultimului an, putem spune ca de astazi ADN poate sa participe la absolut toate campaniile electorale. (...) Pot spune astazi ca voi candida din partea ADN la functia de presedinte al Romaniei. Conceptul nostru de campanie se numeste 'IVAN 24',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

