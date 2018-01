Stiri pe aceeasi tema

- În dimineaa zilei de 18 ianuarie a.c. ora 0525 Poliia Oraului Însurei a fost sesizat prin apel 112 de ctre un minor de 16 ani cu privire la faptul c a gsit maina unui alt tânr în vârst de 21 de ani din Însurei avariat.În urma cercetrilor efectuate la faa locului po...

- Nr. unic nr. format vechi : 800 212 2018 Data inregistrarii 12.01.2018 Data ultimei modificari: 12.01.2018 Sectie: SECTIA CIVILA Materie: Minori si familie Obiect: divort Stadiu procesual: Fond Parti Nume Calitate parte BITU DOINA Reclamant BITU GABRIEL Parat ...

- De ce este Messi cercetat din nou de Fiscul spaniol! Autoritațile ancheteaza daca platile FC Barcelona catre fundatia Messi, 12.000.000, ar fi putut fi salarii deghizate, informeaza cotidianul El Mundo. Cotidianul, care a avut acces la documente Football Leaks, sustine ca FC Barcelona a platit „cel…

- Ieri, 7 ianuarie 2017, in jurul orei 08.00, Politia Municipiului Sebes a fost sesizata de un barbat de 57 de ani, din Sebes, cu privire la faptul ca i-a disparut autoturismul ce era parcat in fata locuintei. In urma verificarilor efectuate, politistii au gasit autoturismul, in zona Parcului Arini din…

- Nr. unic nr. format vechi : 10 212 2018 Data inregistrarii 03.01.2018 Data ultimei modificari: 03.01.2018 Sectie: SECTIA CIVILA Materie: Minori si familie Obiect: divort cu minori Stadiu procesual: Fond Parti Nume Calitate parte ROSU MARIAN Reclamant ROSU ANDREEA ELENA Parat ...

- Politistii din Alba Iulia l-au identificat pe un minor din municipiu, ca persoana banuita de furtul unui autoturism lasat de proprietar, neasigurat si cu cheile in contact. Se pare ca minorul a condus autoturismul pe strazile din oras, iar ulterior, dupa ce l-a avariat, l-a abandonat. La data de 04…

- Un inspector din cadrul Serviciului Call Center al Agentiei Servicii Publice, care acorda suport informational si de comanda a documentelor,ar fi pretins 200 de euro de la un cetatean pentru a-l ajuta sa obtina ilegal actele de identitate.

- Șeful unei structuri din SRI a fost implicat intr-un accident rutier pe DN 1. Accidentul a avut loc raza localitații Tancabești, județul Ilfov, iar o femeie și-a pierdut viața, lovita de autoturismul condus de șeful serviciului secret. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Un caz fara precedent a avut loc in Vaslui! Un batran de 90 ani din localitatea vasluiana Gherghești se zbate intre viața și moarte dupa ce a trait momente de coșmar. Trei indivizi, dintre care doi minori, au intrat peste el in casa, l-au lovit cu bestialitate și l-au talharit. Exista suspiciuni…

- Un numar de 11 minori care nu erau supravegheati au fost depistati, in ultima saptamana, la nivel national, de politistii de la transporturi care au patrulat in statiile de cale ferata, trenuri de calatori si in zonele de risc, potrivit unui comunicat al IGPR.

- – individul a fost retinut de politisti si prezentat instantei care a emis mandat de arestare pentru 30 de zile Incidentul s-a petrecut la scurt timp dupa ce baiatul de 5 ani a venit de la gradinita. Ar fi fost chemat de tata in curte, dar pentru ca minorul nu l-ar fi ascultat l-ar fi […] Articolul…

- Majestatea Sa Regele Mihai I al Romaniei a fost cel din urma moștenitor al Bizanțului – ceea ce reprezinta o dimensiune spirituala unica in lume, de care, din nefericire, majoritatea romanilor nici nu au avut habar –, aceasta calitate neputand fi transmisa prin succesiune dinastica, explica jurnalista…

- Politistii din Cugir l-au identificat pe un tanar din Cugir ca persoana banuita de comiterea unui furt de la clientul unui local public din oras. Prejudiciul, in valoare de 1.020 de lei a fost recuperat si restituit pagubitului. La data de 04 decembrie a.c., politistii de investigatii criminale din…

- Consiliul Local Barlad a decis retragerea titlului de cetatean de onoare acordat fostului episcop al Husilor, Corneliu Barladeanul. Hotararea a fost luata la limita, zece consilieri votand pentru, iar noua contra.

- Doi minori, locatari ai internatului situat in zona Liceului Sportiv, s-au batut azinoapte, in jurul orei 00:00. In urma agresiunii, unul dintre cei doi minori, un baiat in varsta de 15 ani, din comuna Pufești, a ajuns la UPU, cu politraumatism prin agresiune, traumatism cranio-facial cu…

- Politistii resiteni au finalizat in aceste zile cercetarile in cazul a doua furturi petrecute la Resita. Oamenii legii au stabilit in urma probelor ridicate de la cele doua spargeri ca autorii sunt minori, iar in unul dintre cazuri hotii aveau 11 si respectiv 12 ani. In acest caz, cei doi minori sunt…

- Un medic ginecolog din Timisoara este cercetat penal pentru luare de mita, dupa ce a fost prins de anchetatori cand primea 450 de lei de la o pacienta pentru a-i face o inrerupere de sarcina. Potrivit unui comunicat de presa al Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Timis,…

- Nr. unic nr. format vechi : 31729 212 2017 Data inregistrarii 17.11.2017 Data ultimei modificari: 17.11.2017 Sectie: SECTIA CIVILA Materie: Minori si familie Obiect: divort cu minori Stadiu procesual: Fond Parti Nume Calitate parte PURCAREA MARIA Reclamant PURCAREA TRAIAN Parat ...

- Un grav accident de circulație, soldat cu trei victime, s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 21:10, pe strada Bistriței din Dej. Potrivit martorilor, conducatorul unui autoturism marca Ford Focus, inmatriculat in județul Cluj, in timp ce se deplasa dinspre Dej spre Beclean, ajuns pe strada Bistriței,…

- Prin extinderea cercetarilor efectuate de polițiștii doljeni intr-un dosar penal privind taierea ilegala și sustragerea de material lemnos din padurea comunei Rast, in baza mandatelor emise de Judecatoria Bailești, au fost efectuate trei percheziții domiciliare, sambata, 11 noiembrie. Polițiștii din…

- Totodata, instanta a decis, vineri, ca cei trei preoti sa nu paraseasca limitele teritoriale ale localitatii de domiciliu si le-a interzis acestora sa practice meseria de preot. Jitaru Sebastian Cristi, preot arhimandrit la Catedrala Episcopala Husi, Damian Gheorghe, preot de caritate la Spitalul…

- Apar noi detalii in cazul barbatului suspectat ca face trafic de droguri in apropiere de Dej, subiect despre care Dej24.ro a scris in aceasta dupa-amiaza, in urma cu cateva ore. Ieri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Salaj…

- PS Ignatie Mureșeanul, noul episcop al Hușilor, a stat pentru prima data fața in fața cu presa vasluiana. Ieri, in sala de ședințe a Protoieriei Vaslui, PS Ignatie Mureșeanul, noul episcop al Hușilor, s-a intalnit cu reprezentanții mass-media din județ. Inca de la inceput, ierarhul a subliniat ca nu…

- Doi tineri din Alba Iulia, unul in varsta de 16 ani, celalalt de 17 ani, au fost retinuti de politisti, dupa ce au furat un telefon mobil dintr-un magazin de aparatura electronica din municipiu. Potrivit IPJ Alba, miercuri dupa-amiaza, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre reprezentantul…

- Laboratorul de Sociologia și Geopolitica Religiilor a fost lansat marți în cadrul Conferinței Dumnezeu își ia revanșa? ce a avut loc în Aula Academiei Române din Capitala.

- Tribunalul Vaslui a decis miercuri ca dosarul de șantaj in care este implicat fostul episcop al Hușilor, Corneliu Barladeanu, sa fie judecat in ședința secreta. Magistrații au luat aceasta decizie pe motiv ca se prezinta in instanța detalii despre viața intima. Fostul episcop al Hușilor, pe numele sau…

- In acest dosar, Corneliu Onila are calitatea de persoana vatamata, el reclamand faptul ca a fost santajat cu publicarea unor imagini in care ar fi fost surprins in ipostaze intime alaturi de un barbat, despre care se crede ca, la momentul respectiv, era elev al Seminarului Teologic din Husi. Decizia…

- Nr. unic nr. format vechi : 29719 212 2017 Data inregistrarii 27.10.2017 Data ultimei modificari: 27.10.2017 Sectie: SECTIA CIVILA Materie: Minori si familie Obiect: indreptare eroare materiala divort Stadiu procesual: Fond Parti Nume Calitate parte GHERASE ALINA ALEXANDRA Reclamant GHERASE LIVIU CONSTANTIN…

- INTELEPT… Mult curaj si determinare trebuie sa aiba noul Episcopul al Husilor, Preasfintitul Ignatie, daca din pleiada atat de generoasa a conducatorilor acestei Episcopii, si-a asumat de la inceput tocmai destinul teribil al Episcopului-martir, Preasfintitul Grigorie Leu. “Dintre inaintasi, cel mai…