- Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a reafirmat duminica la Amman (Iordania) ca razboiul impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic nu s-a incheiat in Siria, adaugand ca cei care cred ca jihadistii au fost invinsi 'se inseala', relateaza AFP si Huffington Post, potrivit Agerpres.Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a avut duminica o convorbire telefonica cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, in cadrul careia au vorbit si despre retragerea trupelor americane din Siria, care se va desfasura ''lent si extrem de coordonat'', transmite AFP, potrivit Agerpres.''Tocmai…

- Jim Mattis si-a dat joi demisia de la conducerea Pentagonului, anuntandu-se atunci ca el va ramane interimar in acest post pana la finele lunii februarie, dar intre timp presedintele Trump a decis sa grabeasca inlocuirea lui.Patrick Shanahan este subsecretar al apararii din iulie 2017 si…

- Demisia lui McGurk isi va face efectul pe 31 decembrie, a precizat acest responsabil sub acoperirea anonimatului, fara a furniza alte informatii. Potrivit mai multor media americane, el decisese sa renunte la postul sau in februarie, dar si-a dat demisia mai devreme dupa evolutiile neprevazute din…

- Presedintele american Donald Trump a aparat joi decizia de a declara victoria impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) si de a retrage complet trupele americane din Siria, afirmand ca indeplineste o...

- Presedintele american Donald Trump, care afirma ca si-a atins scopul de 'a invinge gruparea Statul Islamic' in Siria, are in vedere o retragere completa a trupelor SUA stationate in aceasta tara,...

- Statele Unite se pregatesc sa-si retraga militarii din Siria, unde sunt desfasurati sa lupte impotriva gruparii Statul Islamic, alaturi de Fortele Democratice Siriene (FDS), o coalitie arabo-kurda. Aceasta retragere a fost decisa de catre presedintele Donald Trump persoanl, in urma unei conversatii…