- Madalin Mezei, proaspat demisa din funcția de director TAROM, a confirmat ca ministrul Transporturilor i-a cerut sa retina aeronavele Tarom la sol in ziua motiunii, acesta fiind motivul real al demiterii sale si ca ii va face plangere penala lui Razvan Cuc. Fostul director Tarom a confirmat ca, joia…

- Madalina Mezei, revocata recent din functia de director general la TAROM, ar fi trebuit sa faca restructurarea companiei nu sa incerce sa faca anumite jocuri in favoarea unor grupuri din companie, arata ministrul interimar al Transporturilor, Razvan Cuc. "Nu inteleg supararea unor directori…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca un deputat PSD de Botoșani a venit la grupul Pro Romania și le-a cerut membrilor grupului sa vorbeasca la telefon cu președintele CJ Neamț, Ionel Arsene. Ponta susține ca este pentru prima data cand vede o tentativa de corupție in sala de plen a Parlamentului.…

- Este fierbere in Parlament in ziua dezbaterii si votului asupra motiunii de cenzura. Viorica Dancila a avut un discurs acid la adresa Opozitiei. “Iata-ne din nou in Parlament, la votul unei noi motiuni de cenzura. Ma uit in sala si vad aceiasi politicieni amatori si iresponsabili.(…) Acest Guvern a…

- Mobilizare extraordinara in Parlament la votul moțiunii, din partea grupului de parlamentari ai ALDE. 19 din cei 20 de parlamentari ai formațiunii conduse de Calin Popescu Tariceanu se afla in Parlament, joi dimineața, pentru a vota moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Unii dintre aceștia,…

- Ana Birchall, ministrul Justiției, a anunțat marți ca grupul de lucru interministerial coordonat de Ministerul Justiției a ajuns la concluzii preliminare legate de Secția speciala de investigare a magistraților. Birchall spune ca niciuna dintre concluzii nu sustine functionarea institutiei in forma…

- Termenul stabilit pentru darea in folosinta a metroului din Drumul Taberei a ramas luna decembrie, a dat asigurari marti ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr-o conferinta de presa. “Sectiunea 5 (de metrou – n. r.), da, in decembrie. Sunt rezolvate toate problemele”, a spus Razvan Cuc. Seful…