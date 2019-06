Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproximativ doua saptamani, fostul agent BGS Florin Peter, acuzat ca l-ar fi omorat pe Gheorghe Bologh, a fost condamnat definitiv de magistrații Curții de Apel Cluj la ani grei de inchisoare, 12 la numar. La nici trei saptamani, sentința de condamnare a fost motivata de instanța. In document,…

- V.S. Miercuri, la Inalta Curte de Casație și Justiție, era așteptata pronunțarea in privința primarului orașului Sinaia, Vlad Oprea, judecat intr-un dosar de corupție – alaturi de alte doua persoane – dupa ce a fost trimis in judecata de DNA Ploiești, intr-o cauza instrumentata de fostul procuror Mircea…

- Lina Monica Craciun va ramane dupa gratii pentru urmatorii 23 de ani, dupa ce apelul formulat de aceasta la Curtea de Apel Cluj a fost respins de magistrații care au judecat cauza. Femeia a fost acuzata de procurori ca și-a omorat trei bebeluși dupa ce i-a nascut. In procesul derulat pe fond la Tribunalul…

- Punct final in dosarul in care a fost judecat fostul agent BGS Florin Peter, care s-a aflat pe masa judecatorilor Curții de Apel Cluj, dupa ce atat inculpatul, dar și procurorii, precum și firma angajatoare au atacat in apel sentința pronunțata de Tribunalul Bistrița-Nasaud. Judecatorii clujeni au fost…

- Procesul lui Florin Peter, agentul de paza care a fost trimis in judecata sub acuzația de omor, dupa ce in aprilie 2015 l-a lovit crunt pe Gheorghe Bologh, acesta decedand la cateva ore distanța din cauza unei hemoragii abdominale cauzata de o ruptura de mezenter, este pe ultima suta de metri la Curtea…

- Un complet format din cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, luni, sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in procesul in care Elena Udrea solicita anularea condamnarii primite in dosarul ‘Gala Bute’, fiind vorba de trei intrebari, care se refera la posibilitatea…

- Procurorul general Augustin Lazar a anuntat, luni, ca Sectia militara din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei a trimis in instanta dosarul "Revolutiei". "Astazi, Sectia militara din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei a inaintat…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca ancheta in dosarul in care fostul vicepremier Gabriel Oprea este judecat pentru ucidere din culpa privind moartea politistului Bogdan Gigina intra in competenta DNA. Instanta a respins astfel o decizie contrara a Tribunalului Bucuresti.