Fostul director FMI, vizat de un nou proces

Aflat deja in inchisoare pentru deturnare de fonduri, fostul director al Fondului Monetar International intre 2004 si 2007 va fi judecat alaturi de alte 12 persoane pentru "presupuse acte de coruptie in mediu privat", a indicat tribunalul superior din Madrid.

Parchetul anticoruptie a cerut patru ani de inchisoare si 2,5 milioane de euro amenda impotriva lui Rato, in varsta de 70 de ani si care in octombrie anul trecut a fost deja condamnat definitiv la alti patru ani si jumatate pentru deturnare de fonduri in perioada in care a condus banca spaniola Bankia, intre 2010 si 2012. De la…