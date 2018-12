Stiri pe aceeasi tema

- James Comey, fost director al FBI demis in 2017 de Donald Trump, a criticat luni "minciunile" presedintelui american si i-a indemnat pe congresmenii republicani sa ii reziste, relateaza AFP. "Reputatia FBI a fost patata pentru ca presedintele Statelor Unite, impreuna cu acolitii sai, a mintit in permanenta…

- Paul Manafort, care a fost director de campanie al lui Donald Trump, a incalcat acordul incheiat in septembrie cu autoritatile de a se declara vinovat in ancheta privind ingerinta rusa, releva un document al justitiei citat marti de Reuters si AFP. A mintit politia federala americana 'Dupa…

- Persoanele care au ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi la Istanbul luna trecuta sa fie trase la raspundere, a afirmat marti la Washington ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, transmite AFP. preluata de Agerpres. "Oricine ar fi cel care a dat ordinul de a-l ucide pe Jamal…

- Președintele american Donald Trump a respins criticile la adresa fiicei sale, Ivanka Trump, care este și consilier prezidențial, in legatura cu folosirea unui cont privat de e-mail in activitați oficiale, in contextul in care subiectul va fi anchetat de o comisie a Congresului de la Washington, transmite…

- Venezuelenii "sunt fratii nostri, care sufera greutati grave sub dictatura lui Maduro" (n. red. - presedintele Venezuelei, socialistul Nicolas Maduro), a declarat viitorul presedinte de dreapta televiziunii braziliene Record. "Am avut discutii cu autoritati din alte tari, inclusiv despre Venezuela.…

- Purtatoarea de cuvant a executivului de la Washington, Sarah Sanders, a facut cunoscut intr-un comunicat ca Emmanuel Macron si Donald Trump au vorbit la telefon despre vizita in Franta a presedintelui american pentru a comemora implinirea a o suta de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial.…

- Donald Trump il va primi joi pe adjunctul procurorului general al SUA, Rod Rosenstein, a carui plecare este adusa in discutie cu insistenta dupa publicarea unor informatii potrivit carora ar fi sugerat in 2017 indepartarea de la putere a presedintelui american pentru incapacitatea de a guverna, transmite…