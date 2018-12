Stiri pe aceeasi tema

- Telenovela Carlos Ghosn continua in Japonia, dupa ce se parea ca fostul președinte Nissan va fi eliberat din arest pe cauțiune. O instanța din Tokyo a decis joi sa nu prelungeasca arestul pentru Carlos Ghosn, astfel ca fostul președinte Nissan ar fi putut sa fie eliberat din detenție. Procurorii au…

- Decizie surprinzatoare in Japonia, dupa ce o instanța din Tokyo a decis ca nu va prelungi arestul pentru Carlos Ghosn și Greg Kelly, cei doi foști oficiali de la Nissan. Perioada de detenție pentru cei doi s-a incheiat joi, iar autoritațile au decis sa nu prelungeasca arestul. Astfel, atat Ghosn, cat…

- Un tribunal japonez a anuntat joi ca a respins o noua cerere de prelungire a arestului lui Carlos Ghosn si potrivit media locale CEO-ul Renault si al Aliantei Renault-Nissan ar putea fi eliberat pe cautiune, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Carlos Ghosn a fost plasat in arest preventiv pe 19…

- Constructorul auto japonez Nissan are intentia de a bloca accesul fostului presedinte Carlos Ghosn la apartamentul sau din Rio de Janeiro, citand riscul ca fostul presedinte, care in prezent este arestat pentru nereguli financiare, sa distruga sau inlature unele probe, transmite Reuters, conform…

- Carlos Ghosn a ocupat simultan functia de director general al Renault, presedinte al producatorului auto nipon Nissan si sef al aliantei strategice dintre Renault si Nissan si un alt grup auto nipon, Mitsubishi. Conform postului public de televiziune din Japonia (NHK) si agentiei de presa Kyodo,…

- 'Parteneriatul dintre cele trei entitati nu va fi afectat de acest eveniment, in schimb vom colabora pentru a tine sub control posibilele confuzii', le-a declarat jurnalistilor Saikawa, dupa ce Carlos Ghosn a fost arestat luni la Tokyo. Ghosn conduce alianta dintre Nissan, Renault si Mitsubishi.…