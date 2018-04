Stiri pe aceeasi tema

- Alex van der Zwaan este prima persoana condamnata in cadrul acestei ample anchete conduse de procurorul special Robert Mueller. El a pledat vinovat in februarie la acuzatia de marturie falsa in fata unui judecator federal. In varsta de 33 de ani, Alex van der Zwaan a lucrat in cadrul unui…

- Procurorul Robert Mueller a fost autorizat sa ancheteze legaturile fostului sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, cu puterea din Rusia si fostul presedinte ucrainean Viktor Ianukovici.

- Fostul presedinte al Ucrainei, Viktor Yushchenko, spera ca Europa „se va trezi” si va realiza ca Rusia este o mare amenintare. Acesta a facut declaratia in contextul otravirii fostului spion... Source

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a blocat vineri fonduri de peste 200 de milioane de dolari destinate inceperii reconstructiei in Siria, scrie ziarul Wall Street Journal, preluat de Reuters, citand oficiali americani. Trump a cerut oprirea finantarii dupa ce a citit o stire care…

- Doina Gradea a fost validata, miercuri, de Parlament pentru functia de presedinte - director general al SRTV, cu 14 voturi favorabile si patru voturi ”impotriva”, urmand ca plenul Parlamentului sa voteze aceasta propunere.

- Doina Gradea a fost validata miercuri de comisiile reunite de cultura ale Parlamentului in functia de presedinte-director general al SRTV. Au fost 14 voturi "pentru" si 4 "impotriva". Anterior, plenul reunit al Parlamentului a validat componenta noului Consiliu de Administratie…

- Cel putin doua autobuze din caravana de campanie electorala a fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva au fost lovite de focuri de arma, marti, conform Partidului Munictoresc (PT), din care face parte fostul sef de stat. Autoritatile investigheaza incidentul.

- Președintele Donald Trump a declarat ca a semnat vineri bugetul de cheltuieli de 1,3 trilioane de dolari, deși spune ca este nemulțumit de multe dintre prevederile din el și amenința Congresul ca este ultima data cand accepta așa ceva, scrie CNBC. Președintele a aprobat bugetul de cheltuiei al Statelor…

- Societatea americana iși indreapta din nou atenția spre cursa pentru Casa Alba din noiembrie 2016, in care actualul șef de stat, Donald Trump, a invins-o pe fosta secretara de stat Hillary Clinton. Hackerul Guccifer 2.0., care pretinde a fi roman, ar fi fost sprijinit de serviciile secrete ruse pentru…

- Liderii republicani si democrati din Congresul Statelor Unite au anuntat miercuri un acord privind finantarea cheltuielilor federale pe anul fiscal 2018, evitand astfel un nou blocaj al administratiei, care urma sa se produca vineri, scrie AGERPRES, citand AFP si Reuters. Mai intai Camera Reprezentantilor,…

- Scandalul Cambridge Analytica, in care firma de consultanța politica ce l-a ajutat pe Donald Trump in campanie și a pledat pentru Brexit a accesat datele a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook , a dus la o campanie de ștergere a aplicației. Numita #DeleteFacebook, aceasta este acum un adevarat…

- Ambele anchete, una dintre ele deschisa de procurorul general din Massachusetts, vizeaza modul in care firma Cambridge Analytica a cules pentru echipa de campanie a lui Donald Trump informatii private de la 50 de milioane de utilizatori. Presa americana scrie ca firma a folosit datele inca de la inceputul…

- Scandalul alegerilor prezidențiale din Statele Unite, in urma carora Donald Trump a ajuns șeful statului, ar putea lua o noua intorsatura. O ancheta a publicației britanice The Guardian scoate la iveala o breșa de securitate imensa care a afectat rețeaua de socializare Facebook, permițand unei firme…

- Procurorul general al SUA, Jeff Sessions, spune, intr-un comunicat de presa, ca McCabe a facut o dezvaluire neautorizata catre mass-media si a fost lipsit de onestitate - inclusiv sub juramant - in mai multe ocazii. El a afirmat ca, pe baza acestor constatari si a recomandarilor Departamenului Justitiei,…

- Viitoarea directoare a CIA, Gina Haspel, desemnata marti de presedintele Donald Trump in acest post in locul lui Mike Pompeo, care la randul sau il va inlocui pe Rex Tillerson la conducerea Departamentului de Stat, este o veterana a spionajului american, dar si o figura controversata din cauza activitatii…

- Gina Haspel, propusa de presedintele SUA, Donald Trump, pentru functia de director general al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a fost implicata in cazurile actelor de tortura comise in centrele speciale pentru detinerea suspectilor de terorism.Gina Haspel, in prezent director-adjunct…

- Administratia presedintelui american Donald Trump "nu observa pericolul" pe care il reprezinta discutiile pe care intentioneaza sa le poarte cu regimul nord-coreean, a apreciat sambata fosta sefa a diplomatiei americane, Hillary Clinton, care a candidat totodata la presedintia SUA in 2016 si a fost…

- Cu trei zile înaintea alegerilor speciale pentru Congres, presedintele SUA, Donald Trump, a tinut un discurs în Pitssburgh pentru a-l sustine pe Rick Saccone, candidatul republican. Înainte de asta, Trump a dezvaluit sloganul pentru campania prezidentiala din 2020…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat, luni, ca fosta Administratie Barack Obama a initiat investigatia privind ingerintele electorale ruse, fara a lua masuri de contracarare, doar pentru a o favoriza pe Hillary Clinton, fostul candidat democrat in scrutinul prezidential din 2016.

- 'Sa nu lasam stanga nationalistilor. Noua social-democratie trebuie sa fie cu adevarat de stanga', a spus el intr-un interviu acordat cotidianului Le Soir si postului RTL, in care si-a prezentat o carte recent publicata si intitulata 'Dans ce clair-obscur surgissent les monstres' (In acest clar-obscur…

- Fostul presedinte ucrainean prorus Viktor Ianukovici, refugiat in Rusia, a afirmat vineri ca nu a avut niciodata "contacte personale" cu fostul director de campanie a lui Donald Trump, Paul Manafort, acuzat de activitati de lobby in favoarea sa, informeaza AFP. Vizat de o ancheta federala americana…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump Paul Manafort a pledat miercuri nevinovat de acuzatii care i se aduc intr-un nou rechizitoriu in cadrul anchetei cu privire la amestecul rus in alegerile din 2016 si urmeaza sa fie judecat in septembrie, relateaza Reuters. Procurorul special Robert…

- Jared Kushner, ginerele presedintelui Statelor Unite si consilier al acestuia, nu mai are acces la informatii strict secrete, o decizie care vine dupa intarzieri repetate in procesul de verificare a trecutului sau, relateaza „New York Times“.

- Directorul adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei , Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti, transmite agentia RBC, citata de Rador si Radio Chisinau.

- Un fost consilier de campanie al lui Donald Trump a pledat vineri vinovat de marturie falsa si frauda financiara in detrimentul statului american si a acceptat sa coopereze in ancheta privind ingerinta rusa in prezidentialele din 2016, relateaza AFP. Aceasta schimbare de atitudine a lui…

- Administratia de la Washington a sugerat ca Guvernul ar putea avea banii necesari pentru a finanta pregatirea si dotarea cu arme a unui milion de profesori din Statele Unite. Afirmatiile vin in contextul in care presedintele Donald Trump a declarat ca profesorii ar trebui inarmati, ca raspuns…

- Procurorul special Robert Mueller, cel care coordoneaza investigatia privind ingerintele Rusiei in campania electorala americana din 2016, a formulat, joi, noi acuzatii impotriva a doi fosti membri ai echipei de campanie a presedintelui Donald Trump, Paul Manafort si Rick Gates.

- Un avocat care a lucrat in Ucraina cu fostul manager de campanie al presedintelui Donald Trump, Paul Manafort, a recunoscut ca a mintit FBI, in cadrul anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, scrie The Guardian. Alex van der Zwaan, care este casatorit cu fiica…

- Partidul Comunist din Rusia a denuntat marti o ''campanie de denigrare'' dusa, potrivit acestuia, de catre Kremlin si media oficiale impotriva candidatului sau la alegerile prezidentiale din 18 martie, al doilea clasat in sondaje, dar care se plaseaza totusi la o distanta considerabila…

- Democratul cel mai important din comitetul pentru servicii secrete al Camerei Reprezentantilor, Adam Schiff, a sugerat luni ca Robert Mueller ar putea aduce noi dovezi privind legaturile dintre campania lui Trump si Rusia in timpul alegerilor prezidentiale din 2016, scrie The Guardian.„Este…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, vineri, ca Rusia si-a inceput campania impotriva SUA cu mult inainte de anuntul sau de a candida la presedintie si a adaugat ca nu a existat nicio complicitate intre echipa sa de campanie si Rusia, relateaza The Associated Press.

- Procurorii din SUA au acuzat 13 persoane de cetatenie rusa si entitati rusesti ca au intervenit in alegerile din 2016, scrie Financial Times. Autoritatile acuza 13 persoane si trei entitati de conspirare pentru a frauda SUA prin „interventia in procesul politic si electoral (n.r- al SUA),…

- Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Irina Friz a criticat decizia Budapestei de a bloca summitul NATO – Ucraina, informeaza agentia de stiri Ukrinform. „In calitate de presedinta a Delegatiei Permanente a Ucrainei la NATO, sunt ingrijorata. Partea ucraineana propune si este pregatita sa discute…

- Parchetul general ucrainean a anuntat marti ca a expirat - si ca nu va mai fi prelungita - consemnarea la domiciliu pe timp de noapte a opozantului Mihail Saakasvili, acuzat ca a vrut sa puna la cale o lovitura de stat in Ucraina, relateaza AFP. Fostul presedinte georgian, devenit opozant…

- Autor: Petru ROMOȘAN Cei mai buni americani, clasa medie, clasa medie superioara (middle class, upper middle class), oameni cu studii la marile universitati americane si din lume ar vrea o America normala, nu una imperiala, dominatoare, agresiva si „protejand” mafiotic, contra taxe impuse, toata planeta…

- Declarația ii aparține directorului Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, intr-un interviu acordat luni pentru BBC. 'Nu am vazut ca activitatile lor sa fi scazut in mod semnificativ', a explicat Pompeo, referindu-se la ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 in SUA,…

- Numarul 2 din FBI urmeaza sa isi incheie mandatul in martie si va ramane pana atunci in concediu, afirma o sursa a agentiei Reuters. Deocamdata, nu a fost facut niciun anunt oficial, iar Casa Alba a comunicat, prin purtatoarea de cuvant Sarah Sanders, ca "presedintele nu a participat la luarea deciziei"…

- Fostul fotbalist si actual presedinte al Liberiei, George Weah, a anuntat ca isi va micsora salariul cu 25% pentru a incerca sa redreseze „economia vulnerabila” a tarii. "Avand in vedere ca situatia economica se deterioreaza rapid, va anunt astazi ca imi voi reduce salariul si beneficiile cu 25%”…

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- Incepand din cea de-a doua zi a anului 2018, Donald Trump a lansat o serie de 16 postari pe profilul personal de Twitter, in care a criticat Pakistanul, a amenintat ca va opri ajutorul destinat palestinienilor, a atacat majoritatea publicatiilor media, a sustinut ca are un „buton nuclear mai mare”…

- Ginerele presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a fost avertizat de FBI ca una dintre prietenele sale, Wendi Deng, fosta sotie a magnatului media Rupert Murdoch, are conexiuni cu regimul comunist de la Beijing si s-ar putea folosi de relatia cu el, relateaza Wall Street Journal (WSJ), preluat…

- Roger McNamee, unul dintre primii investitori in Facebook si ex-mentor al lui Mark Zuckerberg, a lansat un atac virulent impotriva fondatorului retelei sociale, pe care il acuza ca i-a dezamagit pe utilizatori si a promovat stiri false. McNamee a scris o serie de articole pentru The Washington Monthly,…

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a aprobat joi reautorizarea pentru sase ani a Agentiei Nationale de Securitate (NSA) sa intercepteze comunicatiile pe internet cu strainatatea, informeaza AFP. Dezbaterea a fost perturbata pentru scurt timp de o postare pe Twitter a presedintelui…

- Steve Bannon, fost consilier prezidential pentru Strategii Politice, a demisionat, marti, din functia de director al publicatiei Breitbart News, in urma disputei cu Casa Alba, generata de aczatiile aduse la adresa presedintelui Donald Trump si a fiului acestuia, relateaza cotidianul The Guardian.