- Un tribunal de la Moscova a comutat luni condamnarea la inchisoare cu executare a actorului Pavel Ustinov, acuzat de „violente“ in timpul unei manifestatii, intr-o pedeapsa de un an de inchisoare cu suspendare, relateaza AFP.

- Sorin Alexandrescu, fost director general al Antena Group, condamnat la inchisoare pentru șantaj in scandalul cu RCS, a revenit in companie, potrivit paginademedia.ro.Alexandrescu revine in companie dupa ce pe 19 iunie 2019 a fost eliberat condiționat din penitenciarul Rahova, dupa ce a ispașit…

- Un tribunal din Moscova a decis vineri eliberarea actorului Pavel Ustinov, care a fost condamnat pe motiv ca ar fi ranit un polițist in timpul unui protest al opoziției, ceea ce a revoltat opinia publica din Rusia, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Ustinov, in varsta de 23 de ani, a fost condamnat…

- Fotbalistii Pavel Mamaev si Alexander Kokorin, încarcerati din octombrie 2018 pentru agresarea unui functionar al Ministerului rus de Comert, au fost eliberati marti.Aceasta eliberare anticipata a fost decisa de tribunalul din Moscova, ca urmare a comportamentului exemplar al celor doi.În…

- Un tribunal din Rusia a condamnat un protestatar la 3 ani și jumatate de închisoare, dupa ce l-a gasit vinovat ca a folosit violența împotriva poliției, într-un protest al opoziției în iulie, relateaza agenția de știri RIA, scrie Reuters. Yevgeny Kovalenko, în vârsta…

- Rusia l-a transferat pe cineastul ucrainean Oleg Sentov dintr-o inchisoare izolata din Siberia la Moscova, iar agentiile de presa Tass si Interfax au raportat, potrivit Reuters, ca au loc negocieri cu autoritatile din Ucraina privind un schimb de prizonieri.Sentov a fost inchis in 2015 pentru…

- In Italia, carabinierii sunt in alerta, dupa ce un detinut a evadat dintr-o inchisoare de langa Napoli. Este pentru prima data in ultimii 100 de ani cand cineva reuseste sa-si piarda urma din acest penitenciar. https://stirileprotv.ro/stiri/international/cum-a-reusit-un-detinut-sa-evadeze-din-inchisoare-a-folosit-doar-ce-avea-in-celula.html

- Un detinut care a tinut prima pagina in Brazilia dupa ce a incercat sa evadeze din inchisoare deghizat intr-o tanara cu ajutorul hainelor fiicei sale, a fost gasit mort in celula, au anuntat autoritatile penitenciare, relateaza AFP.