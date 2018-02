Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Varșandan, fostul director al Teatrului German de Stat Timișoara (TGST), a fost nominalizat la Premiile Radio Romania Cultural pentru 2017 in categoria Teatru. Motivarea juriului: „pentru excelența managementului vizionar și coerența strategiei artistice a Teatrului German de Stat Timișoara”.

- Se anunta o schimbare de ultim moment in echipa Romaniei, inaintea etapei de Fed Cup din week-end, de la Cluj. Cum Halep spunea, la revenirea in tara, zilele trecute, ca se simte epuizata si ca urmeaza sa mearga sa isi faca investigatii medicale, stiut fiind faptul ca s-a accidentat la glezna, mai nou…

- Toti care cumpara azi cafea de la Captain Bean, afacerea unui tanar antreprenor din Cluj, vor ajuta copii din familii nevoiase sa aiba o viata un pic mai buna. Daca la primele trei aniversari, tanarul a oferit cafea gratuita tuturor clientilor, azi, Bogdan vrea sa marcheze altfel cei 4 ani de existenta…

- Anunțul facut de Mihaela Radulescu despre “Romanii au talent”. Jurata de la Pro tv a postat pe contul de socialize o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru fanii ei. Mihaela Radulescu este nerabdatoare sa revina pe micile ecrane alaturi de Andra, Andi Moisescu și Florin Calinescu, in platoul…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Andras-Levente Mate , deputat UDMR Cluj (n. 1974); Catalin Zmarandescu , vedeta Local Kombat (n. 1973); Constantin Parascan , scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (n. 1944); Constantin Rezachievici , medievist si cercetator istoric (n. 1943); Corina…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie,…

- Polițiștii clueni au depistat, zilele trecute, un barbat, de 28 de ani, din localitatea Baița, banuit de comiterea unui furt din magazin.Conform oamenilor legii, la data de 23/24 decembrie 2017, cel în cauza ar fi patruns, fara drept, într-un magazin de pe raza localitații…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca a constatat probleme la lotul 3 al autostrazii Sebes – Turda si a decis suspendarea procesului de receptie. Autostrada A10 Sebes - Turda traverseaza judetele Alba si Cluj avand o lungimea totala de 70 km, si leaga…

- Un accident de circulație, soldat cu trei persoane ranite, s-a produs in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:10, pe DJ108B, intre Dej și Bobalna, la ieșire din localitatea Razbuneni. Conform primelor informații, conducatorul unui autoturism marca Ford, inmatriculat in județul Cluj – un barbat in varsta…

- Ziua Culturii Naționale | Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii, recita o poezie de Eminescu - VIDEO Ambasadorul britanic Paul Brummell a transmis un mesaj video cu ocazia Zilei Culturii Nationale si recita poezia "Lacul" la Ipotesti, chiar langa lacul care l-a inspirat pe poetul Mihai Eminescu.…

- Lucian Varșandan nu are nicio șansa, in condițiile actuale, sa mai ocupe funcția de director al Teatrului German. Primarul Nicolae Robu nici nu vrea sa auda de o eventuala opinie a altor specialiști și spune ca respecta cu orice preț legea. Conform edilului, a fost declanșata procedura pentru organizarea…

- Azi e a cincea zi in care grupul de manifestanti, plecat miercuri din Cluj ca sa protesteze fata de modificarile aduse legilor justitiei, il petrece marsaluind. De dimineata au plecat din Sighisoara spre Rupea. Initiatorul demersului marturiseste pe Facebook ca tronsonul de sambata a fost cel mai greu…

- Performanta Ighiu, ocupanta locului secund in ierarhia turului Seriei a 5-a din Liga a 3-a, la 4 puncte de contracandidata la promovare „U” Cluj, va beneficia de un buget „low-cost” in partea secunda a campionatului. Retragerea unuia dintre investitorii privati a dus la o reducere a fondurilor pentru…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit ieri, in urma unei trageri la sorti, programul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. In faza amintita a competitiei, CSM Politehnica Iasi va juca la Botosani, cu FC, astfel ca o semifinalista a Cupei in acest an va fi data de Moldova. Botosanenii s-au calificat…

- Liga Nationala de handbal feminin s-a reluat miercuri seara, cu etapa a 11-a si cu o mare surpriza, Corona Brasov – Dunarea Braila 31-33. Trupa antrenata de Costica Buceschi a pierdut trei puncte pretioase in fata unei echipe cu multe probleme in aceasta iarna, care s-a prezentat la Brasov fara…

- Centrul Național al Dansului București organizeaza, ca in fiecare inceput de an, o serie de intalniri cu comunitatea coregrafica locala, care vor avea loc la Sala Stere Popescu in zilele de 15, 16 și 17 ianuarie, de fiecare data de la ora 19.00. In cadrul acestora, CNDB le ofera artiștilor de dans contemporan…

- In topul meseriilor de perspectiva, alaturi de cei din IT, raman si medicii, finantistii, zidarii, zugravii sau electricienii, informeaza stirileprotv.ro. Domeniul IT va domina piata muncii mult timp. Numai la Cluj sunt peste 14 mii de specialisti. Concurenta este mare, la fel si avantajele. Titus Mic,…

- Romanii calatoresc tot mai mult cu avionul. O arata datele record din 2017. Numai prin aeroporturile din Capitala au trecut anul trecut, peste 12 milioane de pasageri, iar 2018 se anunta cel putin la fel de intens. În aceste condiţii, cele mai importante companii aeriane au anunţat zboruri…

- Aitor Monroy se pregatește cu Dinamo, deși n-a mai jucat fotbal de 7 luni. Daca va confirma, va fi pastrat de Vasile Miriuța, cu care a mai colaborat la Ceahlaul și CFR Cluj. Dinamoviștii s-au reunit ieri la Saftica pentru prima ședința de pregatire din 2018, dar și pentru prima surpriza. Printre Filip,…

- „Impreuna” la Teatrul Maghiar In ziua de 8 ianuarie 2018, pe cand Uniunea Democrata Maghiara din Romania, Partidul Civic Maghiar si Partidul Popular Maghiar din Transilvania isi dadeau mana pentru intetirea eforturilor de separare, am asistat, in sala studio a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, departe…

- Trei dintre cele mai importante formatii ale Ligii I s-au reunit dupa vacanta. 2018 nu pare sa fi adus insa nimic nou in „Stefan cel Mare“, unde saracia face ravagii in continuare. Patronul FCSB e si el neschimbat, in timp ce la Cluj se vede o strategie bine pusa la punct.

- EXCLUSIV PROTEST in strada. Un medic a ieșit la protest in fața Primariei, impreuna cu copiii Un medic din Cluj a ieșit in strada sa protesteze impotriva unor masuri pe care le considera abuzive. Medicul de familie Ramona Pocol, din comuna Bobâlna, a ieșit în strada sa protesteze împotriva…

- Trenul „Sageata Albastra” care circula pe ruta Cluj – Ilva Mica – Rodna Veche, inagurat in vara anului trecut și-a incetat cursele, dupa ce statisticile CFR Calatori au aratat ca doar 11 calatori circulau, in medie, zilnic, pe aceasta ruta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Circulația feroviara pe…

- Dupa principiul ”aici am treaba, aici opresc!”, un șofer nu s-a jenat sa intre pe contrasens și sa parxheze blocând banda. Șoferul care circula normal nu a putut trece de autoturism și un echipaj de poliție a sesizat întreaga scena.…

- Tanara cantareata de muzica populara, Roberta Opre, impreuna cu sotul ei Ionut Miclaus au ajuns la urgente dupa ce au fost agresati de cinci luptari MMA, doi dintre ei fiind fratii Prian – George Adrian si Tudor Mihai, ultimul fiind si politist in Cluj. Sotul artistei a primit mai multe lovituri in…

- In perioada 01.12.2017 - 06.01.2018 , ITM Cluj a desfasurat, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, actiuni de verificare a respectarii prevederilor legale privind securitatea si sanatatea in munca la desfasurarea activitatilor cu articole pirotehnice. Obiectivul Campaniei Identificarea…

- Protocolul denumit „PSI-U: Program de coaching psihologic pentru fotbaliști profesioniști” vizeaza „optimizarea abilitaților de natura psihologica ale sportivilor membri ai echipei U Cluj, cu scopul de a le crește performanța individuala și de a eficientiza performanța echipei,…

- Fostul ministru al Sanatații din guvernul lui Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu, a facut public un caz care iți da fiori reci pe șira spinarii. Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații din guvernul Cioloș care a fost prezent la proteste , a povestit despre ceea ce i s-a intamplat in ultima zi a anului…

- Fost antrenor la majoritatea echipelor de traditie din fotbalul romanesc, Gheorghe Multescu a vorbit, intr-un interviu pentru ProSport, despre cum l-a ajutat pe Constantin Budescu sa se puna pe picioare, in perioada in care a pregatit Astra Giurgiu. Multescu recunoaste ca actualul mijlocas al FCSB-ului…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, scrie pe Facebook ca in Brasov, Iasi si Cluj au aparut panouri cu mesaje imporiva vaccinarii si considera ca acestea trebuie indepartate, deoarece reprezinta ”un atentat la sanatatea publica”.

- Rapid și rentabil. Actorii care le-au adus producatorilor cei mai mulți bani in 2017 Vin Diesel este actorul care a generat cele mai mari incasari in 2017, mare parte din venituri revenind francizei "Fast and Furious" in care acesta a jucat, potrivit unui clasament realizat anual de publicatia Forbes.…

- De cateva zile, opinia publica vorbeste despre doctorul Mihai Lucan. Acelasi medic care l-a operat si pe celebrul Alexandru Arsinel, in urma cu cativa ani. Informatia a ajuns in presa in anul 2009 si Victor Socaciu a devenit ‘cantaretul cu patru rinichi’. A

- Angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” al județului Cluj au desfașurat 260 misiuni pe timpul zilelor libere din preajma Craciunului. Intervenția a fost necesara in 29 de cazuri in domeniul situațiilor de urgența, din care 13 pentru stingerea incendiilor, șase misiuni pentru…

- Presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, nu sustine proiectul parlamentarilor social-democrati privind stabilirea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu. Horia Nasra a declarat, miercuri, ca modificarile propuse lipsesc de substanta infractiunile de coruptie prevazute de Codul Penal.…

- Cincisprezece judete se afla, marti, pana la ora 14.00, sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. In unele zone, sunt conditii pentru formarea poleiului. Astfel, sunt sub atentionare cod galben de ceata judetele Vrancea, Galati, Bacau, Constanta si Tulcea.…

- Medicul Mihai Lucan, cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, avea un jurnal in care isi nota planurile, inclusiv pe acela conform caruia avocata lui ar fi trebuit sa creeze „un cerc protector“ in jurul sau, construind in locul sau relatii…

- Potrivit reprezentantilor ISU Cluj, un tren a acrosat un autoturism si din fericire nu au fost persoane decedate. Interventia a fost minima nefiind nevoie de descarcerare. “Persoana care era la volanul autoturismului în momentul în care colegii au ajuns la locul accidentului…

- Corelarea eficienta intre toti actorii implicati in aprobarea dosarelor pentru Romania Start-Up Nation (SUN) este cel mai important factor pentru eficientizarea rezultatelor acestui program, a declarat pentru Agerpes, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Gicu Grozav refuza FCSB. ”Datorita trecutului meu, este foarte greu ca eu sa merg acolo”. Ramane varianta CFR Cluj pentru decarul naționalei . Gicu Grozav este unul dintre cei patru jucatori romani care au fost disponibilizați de gruparea turca Karabukspor. Ceilalți fotbaliști sunt: Gabriel Torje, Cristian…

- Despre Mihai Lucan se presupune ca a pagubit cu peste 1 milion de euro institutul pe care l-a condus, mutând pacienții de acolo la clinica lui privata, ca sa fie tratați post-operator pe banii statului. Reporterii Rise Project au facut au facut o sinteza a „turismului medical” pe…

- Polițiștii Postului de Politie Cuzaplac au depistat luni, 18 decembrie, in jurul orei 15, trei persoane cu varste cuprinse intre 32 și 58 de ani, din Sinmihaiu Almașului județul Salaj, respectiv Aghireșu județul Cluj, in timp ce transportau cu caruțele aproximativ 3,5 metri cubi material lemons, de…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Arpad Bartha , pictor, director al Muzeului de Arta din Brasov, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1953); Capriel Dedeian , chitarist și compozitor, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Romania (n. 1960); Cristian Badescu ,…

- De la Venetia si San Sebastian la TIFF 2018. Primele 10 titluri confirmate Ediția cu numarul 17 a Festivalului Internațional de Film Transilvania va avea loc intre 25 mai și 3 iunie, la Cluj. Primele zece titluri confirmate vin de la festivalurile de film de la Veneția și San Sebastian. Foxtrot,…

- Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, a anuntat ca doreste ca intentioneaza sa intareasca serios echipa in pauza competitionala, avand in vizor numerosi jucatori. "Deja am cheltuit mai mult cu aducerea lui Costache si ce am mai adus in vara, dar vom mai cheltui pentru ca nu poti obtine performanta fara…

- Iohannis, despre funerariile Regelui Mihai: Am fost impresionat de mulțimea de oameni care s-a alaturat cortegiului funerar Presedintele Klaus Iohannis se declara impresionat de multimea de oameni care s-a alaturat cortegiului funerar al Regelui Mihai I, ”o autentica expresie a iubirii si respectului…

- Incendiu intr-un camin studențesc din Hașdeu. 160 de persoane, evacuate Un incendiu a izbucnit, luni seara, intr-o bucatarie din complexul studențesc 'Hașdeu' din Cluj și 160 de persoane au fost evacuate. Purtatorul de cuvânt al ISU Cluj, Andrei Biriș, a declarat ca incendiul a fost stins…