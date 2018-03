Stiri pe aceeasi tema

- In timpul unei intalniri la Casa Alba cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Trump a declarat reporterilor ca el crede ca se va intalni cu Putin "intr-un viitor nu prea indepartat" pentru a discuta despre cursa inarmarilor dintre cele doua tari, precum si situatia din Ucraina,…

- Schimbare la varful Departamentului american de Stat. Liderul de la Washington a decis inlocuirea lui Rex Tillerson cu numarul 1 din cadrul Agentiei Centrale de Informatii (Central Intelligence Agency – CIA). Drept urmare, noul secretar de stat va fi Mike Pompeo. Acestuia din urma ii va succeda, in…

- Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca l-a inlocuit pe Rex Tillerson la conducerea Departamentului de Stat cu Mike Pompeo, pana in prezent directorul CIA, informeaza agentiile internationale de presa. 'Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de stat. El va face o treaba fantastica…

- Doi jandarmi ai Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova au ajuns la spital vineri, dupa ce au fost batuți cu batele și le-a fost distrusa mașina de serviciu de catre mai mulți indivizi care fusesera surprinși in timp ce furau motorina dintr-o cisterna. Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova…

- Gary Cohn, consilierul economic de top al lui Trump si-a dat demisia, aceasta fiind cea mai recenta plecare a persoanelor de varf din administratia Trump, potrivit The Guardian. Cohn, care a condus Consiliul Economic National si in trecut a fost CEO al Goldman Sachs, a amenintat de mai multe…

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a avertizat ca "intunericul ne va cuprinde" pe masura ce Iranul isi extinde sfera de influenta in Orientul Mijlociu, scrie The Guardian. "Sursa raului este aceasta tiranie de la Teheran. Mesajul meu pentru voi este urmatorul: trebuie sa oprim Iranul, vom…

- Conform The Hill , care citeaza CNN, aceste afirmații vin in contextul in care sunt tot mai multe zvonuri care spun ca SUA s-ar pregati pentru un razboi cu Coreea de Nord. ”Toate pagubele care ar aparea in urma unui razboi ar merita in termeni de stabilitate pe termen lung și securitate naționala”,…

- Departamentul de Stat american a aprobat oficial joi vanzarea catre Ucraina a unor rachete antitanc care includ sistemul avansat Javelin, confirmand o decizie ce risca serios sa irite Moscova, adversara...

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- A trait și a muncit in America. Are tatal in Belgia și un unchi la Washington. A terminat Facultatea de Drept „la stat”, dar nu profeseaza in domeniul juridic, ci picteaza tricouri și ține ateliere de body awareness. La 26 de ani, Casandra Petre are asupra lumii o viziune mai clara decat a multora dintre…

- "Nu am spus niciodata ca ar trebui sa le dam arme profesorilor asa cum au informat CNN si NBC. Ce am spus a fost ca ar trebui sa luam in calcul posibilitatea de a da arme catre profesori care au o pregatire militara in spate, doar celor mai buni. Aproximativ 20- dintre profesori ar putea raspunde atunci…

- Cei aproape 200 de angajați de la Salina din Slanic, județul Prahova, au incetat, miercuri seara, protestul dupa o zi și jumatate de greva. Ministrul Economiei i-a asigurat ca joi il va trimite la ei pe directorul Salrom. Reprezentanții salariaților au mers, miercuri dupa-amiaza, la Ministerul Economiei,…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro i-a propus luni, pe Twitter, omologului sau american Donald Trump o intrevedere, la Caracas sau Washington, pentru stabilirea unui "dialog", scrie agerpres.ro.

- Un colegiu din Washington, a fost inchis, dupa ce focuri de arma au fost raportate in interiorul acestuia. Poliția locala a anunțat ca vor acționa ofițeri la fața locului. Acolo au ajuns și echipaje de ambulanța, dar nu exista inca date despre presupusele victime, scrie Reuters. Reprezentanții…

- Trei persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland si o persoana a fost retinuta, a informat miercuri presa locala, relateaza Reuters si AFP. Politia si serviciul de pompieri au anuntat mai inainte pe…

- Japonia: O școala vrea sa introduca uniforme Armani. Parinții, scandalizați. O școala generala din Japonia suporta critici dure pentru planurile sale de a adopta uniforme concepute de marca de lux italiana Giorgio Armani. Potrivit BBC , care citeaza presa locala, școala din Tokyo vrea sa introduca uniforme…

- Președintele francez Emmanuel Macron va efectua o vizita de stat in Statele Unite in luna aprilie. Vizita a fost anunțata de catre reprezentanții Casei Albe, scrie AFP. Ministrul de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat pentru televiziunea BFM ca vizita va avea loc in aprilie, iar surse diplomatice…

- Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF) a finalizat ancheta inceputa in februarie 2017 la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Arad, cu privire la derularea unui program de formare profesionala cu finanțare europeana, care ar fi fost fraudat prin faptul ca mai mulți beneficiari…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia si…

- Presedintele american a aprobat declasificarea unei note confidentiale redactate de republicanii din Congres si care justifica aceste critici, detaliind, in opinia lor, un abuz de putere al FBI odata cu punerea sub ascultare a unui membru al echipei sale de campanie inainte de alegerile din noiembrie…

- "Cei mai inalti responsabili si anchetatori ai FBI si ai Ministerului Justitiei au politizat procesul sacrosanct de ancheta in favoarea democratilor si impotriva republicanilor", a transmis Trump pe Twitter, fara a da nume. "Asa ceva ar fi fost de neconceput pana foarte de curand", a adaugat…

- Orasul american San Francisco, unul din cele mai progresiste din Statele Unite si aflat in opozitie deschisa cu administratia Trump, a lansat o amnistie a tuturor condamnarilor legate de posesia si consumul de marijuana dictate incepand din anul 1975, transmite joi AFP. Biroul procurorului…

- Numarul 2 din FBI urmeaza sa isi incheie mandatul in martie si va ramane pana atunci in concediu, afirma o sursa a agentiei Reuters. Deocamdata, nu a fost facut niciun anunt oficial, iar Casa Alba a comunicat, prin purtatoarea de cuvant Sarah Sanders, ca "presedintele nu a participat la luarea deciziei"…

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC. Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat. De asemenea, el a adaugat ca in „cateva…

- Directorul adjunct al FBI (Biroul Federal de Investigatii al SUA), Andrew McCabe, a demisionat luni, informeaza agentiile de presa Reuters, AFP, DPA si EFE, din surse de la Washington, pe care nu le identifica. Contextul mentionat în general este legat de criticile la adresa lui McCabe din…

- Gabriel Constantin, 40 ani, a fost avansat pe pozitia de director general al hotelului Trump din Chicago in octombrie 2017. Anterior acestei numiri, romanul detinea functia de director de hotel in cadrul hotelului Old Post Office din Washington, D.C., deschis in septembrie 2016. In Chicago, Constantin…

- Bancherii, politicienii si directorii de companii participanti la Forumul Economic Mondial de la Davos au aflat, marti, vesti bune despre economia europeana, dar si avertismente legate de posibilitatea unei noi crize financiare si socurile protectioniste din Statele Unite. In timp ce bursele…

- A murit cea mai in varsta actrița din Hollywood, Connie Sawyer, la varsta de 105 ani, scrie tvrain.ru, cu referire la The Hollywood Reporter. Sawyer a continuat sa lucreze pana la sfarșitul anului 2017 și a murit in casa sa din Los Angeles.

- Un cititor al site-ului 444.hu a remarcat ca Sebastian Gorka, consilier al lui Trump din ianuarie pana in august 2017, figura pe lista persoanelor cautate de politie, postata de site-ul police.hu, lucru inca valabil vineri. Gorka, ce detine cetatenie ungara, americana si britanica, este…

- Apple a anuntat ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii de 30 de miliarde de dolari pe cinci ani,…

- Jeff Bezos, CEO-ul companiei Amazon, ofera 33 de milioane de dolari in burse scoalare, pentru imigrantii fara documente, absolventi de liceu in Statele Unite, transmite TheDreamUS, un grup educational non-profit, potrivit Wall Street Journal. Bursa, infiintata de Jeff si MacKenzie Bezos,…

- Pasagerii unui avion care tocmai a aterizat in Toronto au fost evacuați dupa ce aeronava a fost lovita de o alta care era impinsa de la poarta, au anunțat reprezentanții aeroportului, citați de BBC News. Reprezentanții companiei aeriene WestJet au declarat ca aeronava Boeing 737-800 care transporta…

- Reprezentanții rețelei de socializare Twitter au transmis un comunicat in care explica de ce nu suspenda contul lui Donald Trump. Ei invoca faptul ca suspendarea contului unui lider politic mondial ar „ascunde informatii importante” pe care oamenii trebuie sa le vada si sa le dezbata. Reprezentanții…

- Donald Trump a scris pe Twitter ca James Comey, mana dreapta a lui Hillary Clinton, a fost acuzat de incalcarea protocoalelor de securitate de baza. "A pus Parole Secrete in mainile agenților straini. Mai țineți minte pozele cu marinari pe submarine? La inchisoare! Trebuie ca Departamentul…

- Autoritatile palestiniene considera ca declaratiile presedintelui american Donald Trump privind intreruperea ajutorului financiar acordat de SUA pentru Autoritatea Palestiniana reprezinta o forma de santaj, in contextul adancirii crizei din Orientul Mijlociu, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- "Iranul a esuat la toate nivelurile, in ciuda unui acord foarte prost facut cu ei de administratia Obama. Marele popor iranian a fost reprimaT ani de zile. Sunt infometati de mancare si libertate. Bogatia Iranului este confiscata, la fel ca si drepturile omului. Este vremea ca aceste lucruri sa se schimbe",…

- Temperaturile inregistrate in unele zone din sudul Californiei au doborat, vineri, recordul de caldura pentru aceasta perioada, conform unui anunt al Serviciului american de meteorologie (NWS) din Los Angeles, citat sambata de DPA. ''Cu o temperatura maxima de 85 grade (Fahrenheit)…

- 'A lansa acuzatii fara motiv prin intermediul presei nu contribuie la intarirea increderii reciproce si a cooperarii', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei chineze, Hua Chunying, intrebata fiind despre tweet-ul in care Trump a scris joi ca Beijingul a fost prins 'asupra faptului' vanzand…

- Procurorii americani cer extradarea a doi romani pe care ii acuza ca au piratat sistemul de control al camerelor de supraveghere din Washington. Aceștia sunt acuzați ca au scos din funcțiune...

- Directorul adjunct al FBI, Andrew McCabe, ar planui sa se pensioneze in urmatoarea perioada, iar președintele SUA Donald Trump s-a gandit sa scrie pe Twitter despre acest lucru. „Cum poate directorul adjunct al FBI Andrew McCabe, omul responsabil, alaturi de scurgerea de informații a lui James Comey,…

- Anul 2017 nu a fost lipsit de știri bizare. De la mesajul bizar transmis de Donald Trump, la Hollyweed – agenția Reuters trece in revista cateva dintre cele mai inedite știri care au prezentat interes in acest an. Stilul lui Donald Trump l-a menținut pe liderul de la Casa Alba incontinuu in atenția…