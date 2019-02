Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, isi va afla sentinta pe 13 martie pentru tentativa de manipulare a martorilor și de conspirație impotriva Statelor Unite, potrivit unui document depus luni in instanta, relateaza Reuters preluata de mediafax. Amy…

- Procurorul special Robert Mueller, mandatat sa investigheze cu privire la o posibila complicitate intre responsabili rusi si echipa de campanie a miliardarului republican, i-a reprosat la 7 decembrie lui Paul Manafort ca a mintit politia federala (FBI), in pofida acordului sau de cooperare cu anchetatorii.…

- Potrivit unor documente judiciare, citate de portalul elvetian 24heures, Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump, a furnizat date ale sondajelor unui rus suspectat ca ar avea legatura cu serviciile de informatii de la Moscova inaintea alegerilor prezidentiale din SUA din 2016.…

- Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump, a pledat joi vinovat in fata unei instante din Manhattan pentru ca a mintit in timpul audierii sale in Congresul SUA cu privire la contactele sale cu Rusia, potrivit mai multor media americane, citate de AFP si dpa.

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca nu exclude posibilitatea grațierii fostului sau șef de campanie prezidențiala, Paul Manafort, care a pledat vinovat in luna septembrie in urma a mai multor acuzații, relateaza site-ul de știri Politico.eu, potrivit Mediafax.In cadrul…

- Fostul director al echipei de campanie a lui Donald Trump, Steve Bannon, a declarat ca intentioneaza sa lucreze cu premierul ungar Viktor Orban in perioada de pana la alegerile care vor avea loc anul viitor in Parlamentul European, relateaza site-ul agentiei Reuters.