Stiri pe aceeasi tema

- Paul Manafort, care a fost director de campanie al lui Donald Trump, a incalcat acordul incheiat in septembrie cu autoritatile de a se declara vinovat in ancheta privind ingerinta rusa, releva un document al justitiei citat marti de Reuters si AFP. A mintit politia federala americana 'Dupa…

- Federatia Rusa este vizata de un nou val de masuri punitive din partea Statelor Unite. Autoritatile de la Washington au impus sancțiuni impotriva a trei persoane și noua companii de la Moscova și din estul separatist al Ucrainei in legatura cu anexarea ilegala a Crimeei și

- Riscurile in domeniul militar in regiunea Marii Negre sunt in crestere, sustine Colegiul Ministerului de Externe al Rusiei, citat de agentia de presa RIA Novosti. Sedinta Colegiului MAE de la Moscova de vineri a fost prezidata de seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov si a fost consacrata problemelor…

- 'China intervine in democratia americana' si 'pentru a spune lucrurile in mod abrupt, leadershipul presedintelui Trump functioneaza: China vrea un presedinte american diferit', a afirmat Pence intr-un discurs privind politica guvernului american fata de China. 'China a lansat un efort fara precedent…

- Fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, este aproape de un acord cu procurorii americani pentru a evita un al doilea proces penal, anunța The Guardian . Manafort, despre care se spune ca ar discuta acordul cu procurorul Robert Mueller, care se pregatește pentru…

- Casa Alba a declarat vineri ca decizia lui Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, de a pleda vinovat la doua capete de acuzare in cadrul unei intelegeri cu procurorul special Robert Mueller si de a coopera in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA nu are nicio legatura…

- Paul Manafort, fostul director al echipei de campanie a presedintelui SUA Donald Trump, va pleda vinovat la acuzatii de infractiuni federale, in cadrul unui acord cu echipa procurorului special Robert Mueller, informeaza site-ul cotidianului The Washington Post.

- Un fost asociat al lui Paul Manafort, fost director de campanie al lui Donald Trump gasit vinovat de frauda fiscala si bancara, a admis vineri in fata instantei ca a platit o suma de bani din partea unui responsabil politic ucrainean comitetului de organizare a investirii lui Donald Trump, relateaza…