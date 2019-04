Doctor al Facultatii de Istorie din Iasi, titlu obtinut in 2006, Dorin Dobrincu a devenit director al Arhivelor Nationale in iulie 2007. La mai putin de o luna de la preluarea guvernarii de catre USL, el a fost demis de ministrul de Interne Ioan Rus. In 2015 s-a inscris in PNL, iar in anul urmator a intrat in cursa pentru desemnarea candidatilor la alegerile parlamentare, nereusind sa se impuna intre primii cinci clasati. In primavara (...)