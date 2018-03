Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Statelor Unite, Jeff Sessions, l-a concediat pe oficialul FBI Andrew McCabe, dupa ce acesta din urma a fost acuzat de prejudecatti politice de catre presedintele Donald Trump, relateaza BBC.

- Inaltul functionar era de mai multe luni tinta criticilor presedintelui Donald Trump. Seful statului i-a reprosat public lui Jeff Sessions, titularul Departamentului Justitiei, ca nu l-a demis pe Andrew McCabe cand acesta ocupa functia de director adjunct al FBI. Andrew McCabe si-a inceput…

- Procurorul general al SUA, Jeff Sessions, spune, intr-un comunicat de presa, ca McCabe a facut o dezvaluire neautorizata catre mass-media si a fost lipsit de onestitate - inclusiv sub juramant - in mai multe ocazii. El a afirmat ca, pe baza acestor constatari si a recomandarilor Departamenului Justitiei,…

- Departamentul american de Justitie a anuntat ca procurorul general al SUA, Jeff Sessions, a decis sa-l concedieze pe Andrew McCabe, fost director adjunct al FBI, cel din urma afirmand ca este vizat de Administratia Trump pentru ca este un martor cheie in ancheta privind ingerintele Rusiei.

- Fostul director adjunct al FBI Andrew McCabe, care a demisionat din functie la sfarsitul lui ianuarie, dar a ramas angajat al politiei federale americane, a fost concediat de procurorul general al SUA, Jeff Sessions, cu cateva zile inainte de pensionare, a anuntat vineri intr-un comunicat Departamentul…

- Viitoarea directoare a CIA, Gina Haspel, desemnata marti de presedintele Donald Trump in acest post in locul lui Mike Pompeo, care la randul sau il va inlocui pe Rex Tillerson la conducerea Departamentului de Stat, este o veterana a spionajului american, dar si o figura controversata din cauza activitatii…

- Gina Haspel, propusa de presedintele SUA, Donald Trump, pentru functia de director general al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a fost implicata in cazurile actelor de tortura comise in centrele speciale pentru detinerea suspectilor de terorism.Gina Haspel, in prezent director-adjunct…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, intr-un tweet matinal, plecarea sefului diplomatiei Rex Tillerson, care a fost inlocuit de actualul director al CIA, Mike Pompeo, scrie AFP. Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea au trimis in judecata doua persoane, barbat și femeie, sub aspectul savarșirii infracțiunii de evaziune fiscala. Conform rechizitoriului, cei doi, in calitate de administratori la doua societați, nu au evidențiat…

- Inca de la inceputul activitații sale la 1 septembrie 2017, Heritage a aplicat curriculumul Cambridge. Ce se schimba acum, cand Heritage a obținut statutul de „Școala Cambridge"? Școala Internaționala Heritage este oficial recunoscuta de Cambridge Assessment International Education drept unitatea de…

- Incepand cu data de 1 martie 2018, prin ordinul Educației nr. 3279, profesoara Michaela Olga Judele a fost numita, interimar, in funcția de de inspector general adjunct. Aceasta va detine interimar acest post, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de de finalul anului scolar 2017 – 2018,…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- Anuntul intervine in contextul in care Donald Trump vrea sa lanseze rapid activitatile de planificare a campaniei electorale pentru scrutinul prezidential din 2020, cu opt luni inaintea alegerilor parlamentare partiale programate in noiembrie 2018, care vor determina daca Partidul Republican mentine…

- Statele Unite sunt dispuse initierii unor negocieri directe cu regimul din Coreea de Nord in anumite conditii, afirma presedintele american, Donald Trump, precizand ca vrea sa vada cum va evolua situatia.

- Cantareata Fergie (42 de ani) nu a facut deloc o figura buna la NBA All Star Game, unde a fost invitata sa cante imnul Statelor Unite ale Americii, starnind in mediul online un val de comentarii rautacioase si glume la adresa interpretarii sale.

- Pe fondul uriașelor probleme cu plata salariilor, in cadrul STPT s-a dus pana acum un razboi rece. Prima victima și semnalul ca lucrurile sunt pe cale sa se precipite este Nicolae Bitea. Acesta a fost demis la nici doua luni dupa ce preluase mandatul de director adjunct, fiind impins in fața…

- Au inceput deja tensiunile si certurile! La „Ferma vedetelro”, fiecare concurent are o serie de sarcini de indeplinit, insa Rona Hartner a fost acuzata de colegii ei ca nu prea i-a pasat de ce avea de facut. Actrita a fost si prima vedeta propusa la duel.

- O adevarata tragedie a cutremurat Ineul. Bogdan Dragoi, un tanar de 23 de ani din Ineu, fiul unui cunoscut profesor si fost director adjunct al Colegiului „Mihai Viteazul” din Ineu, se intocea din Franta de la schi. Se pare ca a adormit la volan si a avut un accident de circulatie pe autostrada in Franta,…

- Cristian Ionut Apostol este director adjunct economico administrativ in cadrul Penitenciarului Poarta Alba. Potrivit declaratiei de avere completate la data de 27.05.2016, Apostol nu detine bunuri imobile. Aceeasi situatie o regasim si in declaratia completata in anul 2017.Cristian Ionut Apostol are…

- Este incredibil cum erau numiti Hillary Clonton si Donald Trump in cel mai rasunator „dosar murdar” al alegerilor prezidentiale: „candidatul unu” si „candidatul doi”. Razboiul dintre republicani si democratii din SUA continua si mai inversunat.

- Fostul presedinte al ANAF, Gelu Stefan Diaconu, denunta o alta decizie controversata a PSD. Acesta prezinta un document care atesta infiintarea unui post de director general adjunct la Vama. Postul ar fi infiintat special pentru un „servitor mut al unui sindicalist vestit", sustine Gelu Stefan Diaconu,…

- Fostul presedinte al ANAF, Gelu Stefan Diaconu, denunta o alta decizie a PSD menita sa cheltuie bani fara a produce un plus pentru romani la schimb. Acesta prezinta un document care atesta infiintarea unui post de director general adjunct la Vama, post numit "inutil" de catre Diaconu.

- Postul ar fi infiintat special pentru un "servitor mut al unui sindicalist vestit", sustine Gelu Stefan Diaconu fara a da insa si numele acestuia. Gelu Stefan Diaconu aminteste si faptul ca in 2016 ar fi urmat sa se desfiinteze vreo 15-20 de birouri vamale fara activitate care aveau parte de personal…

- Directorul adjunct al FBI a demisionat din funcție, dupa ce a devenit ținta atacurilor lui Donald Trump, președintele Statelor Unite. Presa americana scrie ca Andrew McCabe ar fi fost forțat sa-și dea demisia intrucat urma sa se pensioneze in luna martie. Demisia lui Andrew McCabe din cadrul FBI are…

- Cosmin Marcovici (foto) si-a dat demisia din functia de director general adjunct al Operei Nationale Romane din Iasi, acesta urmand sa activeze in continuare ca solist al institutiei culturale, desi avea contract de management valabil pana in 2019. El si-a anuntat decizia intr-un mesaj publicat pe Facebook,…

- Președintele american Donald Trump susține ca UE ar fi tratat ”foarte nedrept” SUA in materie de comerț. „Uniunea Europeana a tratat SUA intr-un mod foarte nedrept in materie de comert”, a declarat Trump intr-un interviu pentru postul britanic de televiziune ITV. Presedintele american a subliniat dificultatea…

- Un roman va administra unul din cele mai mari hoteluri de cinci stele din reteaua lui Donald Trump. Gabriel Constantin a fost numit director general al hotelului Trump International din Chicago. Este vorba de o cladire cu 92 etaje si sute de camere si apartamente de lux

- Potrivit celor patru surse anonime citate de The New York Times, Mueller a aflat de acest lucru acum cateva luni, dupa ce membrii echipei sale au interogat mai multi fosti si actuali oficiali de la Casa Alba, intr-o ancheta privind posibila obstructionare a justitiei de catre Donald Trump. Auzind ca…

- Imediat dupa demiterea directorului FBI James Comey, Donald Trump l-a convocat in Biroul Oval pe directorul interimar, Andrew McCabe, pentru a-l cunoaste.Surse politice citate de cotidianul The Washington Post si de site-ul Axios.com afirma ca Donald Trump l-a intrebat explicit pe Andrew…

- Totul a pornit de la acuzațiile lui Dumitru Pelican la adresa fostului premier Mihai Tudose, referitoare la blocarea mai multor posturi in instituțiile de stat. "Domnul Tudose a blocat bunul mers de funcționare a instituțiilor statului. Au fost blocate posturile unice. Pentru prima oara din…

- Dialogurile premierului Japoniei, ce urmau sa se desfașoare la Palatul Victoria, au fost anulate de oaspeți. Un director adjunct din cabinetul premierului japonez va conduce o mica delegație la sediul guvernului din București pentru discuții cu vicepremierul roman care nu este nici el cert, intrucat…

- Deși este folosit in mod repetat de catre primarul Nicolae Robu, cuvantul „meritocrație” ramane lipsit de sens atunci cand in funcții de conducere sunt numite persoane dupa alte criterii. Recenta numire a consilierului județean PNL Nicu Bitea in funcția de director adjunct al fostei RATT, devenita intre…

- Inelul de logodna care a facut-o pe Meghan Markle mai celebra decat era a fost dat uitarii, la ultima aparitie in public a cuplului. Bruneta a purtat alte inele care i-au facut pe critici sa ii desfiinteze stilul.

- Steve Bannon, fost consilier prezidential pentru Strategii Politice, a demisionat, marti, din functia de director al publicatiei Breitbart News, in urma disputei cu Casa Alba, generata de aczatiile aduse la adresa presedintelui Donald Trump si a fiului acestuia, relateaza cotidianul The Guardian.

- Liberalul Nicolae Bitea este noul director adjunct al Societații de Transport Public Timișoara. Bitea este consilier județean PNL, iar pana acum a mai ocupat funcții de conducere in cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Nicolae Bitea și-a preluat funcția din 27 decembrie, anul trecut…

- Societatea de Transport Public Timișoara, fosta RATT, ataca noul an cu forțe proaspete. Urmeaza, in cateva saptamani, sa fie stabilita formula de conducere, cu un nou consiliu de administrație și, poate, chiar un nou manager, dar, pana atunci, a fost numit un director adjunct. Este vorba despre liberalul…

- Brigitte Macron a fost acuzata ca se comportata ca o regina, dupa ce a insistat sa nu mai stea in spatele soțului ei, ci alaturi, in timpul evenimentelor publice la care participa. Ea vrea astfel sa schimbe protocolul, ceea ce a atras o mulțime de nemulțumiri in mediul online, noteaza The Telegraph.…

- Ungaria si Polonia vor sa aiba influenta mai mare la nivelul Uniunii Europene, în contextul în care ambele tari sunt criticate de Bruxelles pentru încalcarea normelor democratice, informeaza publicatia EUObserver, citata de Mediafax.

- Peste jumatate dintre fermierii doljeni au fost autorizati la plata, ceea ce inseamna ca au primit sau urmeaza sa isi primeasca subvențiile. In total, peste 38.000 de agricultori asteapta sa intre in posesia ajutoarelor financiare acordate prin Agentia de Plati ...

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: OFIMIAS VASILE, la data faptelor director al Departamentului Dezvoltare, Investitii si Achizitii din cadrul Administratiei Nationale "Apele…

- Directorul adjunct al FBI, Andrew McCabe, ar planui sa se pensioneze in urmatoarea perioada, iar președintele SUA Donald Trump s-a gandit sa scrie pe Twitter despre acest lucru. „Cum poate directorul adjunct al FBI Andrew McCabe, omul responsabil, alaturi de scurgerea de informații a lui James Comey,…