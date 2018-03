Fostul director adjunct al FBI a fost demis

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american de Justitie a anuntat ca procurorul general al SUA, Jeff Sessions, a decis sa-l concedieze pe Andrew McCabe, fost director adjunct al FBI, cel din urma afirmand ca este vizat de Administratia Trump pentru ca este un martor cheie in ancheta privind ingerintele Rusiei.

- Procurorul special Robert Mueller a emis citatii prin care solicita documente, inclusiv unele care au legaturi cu Rusia, despre afacerile familiei presedintelui Donald Trump, in cadrul investigatiei privind ingerintele Moscovei in campania electorala, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- Viitoarea directoare a CIA, Gina Haspel, desemnata marti de presedintele Donald Trump in acest post in locul lui Mike Pompeo, care la randul sau il va inlocui pe Rex Tillerson la conducerea Departamentului de Stat, este o veterana a spionajului american, dar si o figura controversata din cauza activitatii…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a intalnit cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, luni, pentru a cincea oara in ultimul an. In timpul intalnirii, Trump a avertizat ca nu va fi pace daca palestinienii nu se vor intoarce la negocieri, scrie Haaretz.Presedintele si sotia sa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut ca SUA sa trimita dovezi concrete care sa confirme faptul ca cetateni rusi sunt implicati in campania pentru alegerile prezidentiale din 2016, potrivit unui interviu difuzat de NBC TV, relateaza Reuters. Procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din funcție. Aceasta era una din cele mai vechi membre ale staffului presedintelui Donald Trump. Anunțul a fost facut miercuri, de purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta a ținut sa precizeze ca decizia…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit marti pe strategul politic Brad Parscale director al viitoarei sale campanii din 2020 la care vizeaza un al doilea mandat la Casa Alba. Este vorba de un expert in materie de media digitale in varsta de 42 de ani care a jucat un rol esential pentru victoria…

- Procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a formulat joi noi acuzatii impotriva lui Paul Manafort, fost sef al campaniei electorale a presedintelui Donald Trump, informeaza DPA. Manafort si Robert Gates - un alt membru al personalului de…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, marti, ca a semnat un memorandum prin care ii cere procurorului general Jeff Sessions sa elaboreze o reglementare pentru interzicerea dispozitivelor care transforma armele semiautomate in arme automate, relateaza site-ul BBC News, potrivit

- Deci, nu era o "gogoasa", o "fake news", cum n-a incetat sa sustina Donald Trump. Rusia chiar a incercat sa influenteze rezultatul alegerilor prezidentiale americane din 2016 incercand s-o discrediteze pe candidata democrata, Hillary Clinton, in folosul magnatului imobiliar new-yorkez, scrie Le Monde,…

- Presedintele american Donald Trump a criticat FBI dupa atacul din Florida, soldat cu uciderea a 17 persoane intr-un liceu. El a apreciat ca politia federala a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana."Este…

- Bannon a fost interogat mai multe ore timp de doua zile de catre echipa procurorului special Robert Mueller, a adaugat joi seara CNN, citand o persoane apropiata de aceasta ancheta. Fostul consilier ultra-conservator al lui Trump a raspuns la toate intrebarile care i-au fost adresate in toate domeniile,…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis, miercuri, un mesaj in care dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei de persoane aflate in proceduri judiciare, unele condamnate definitiv, si cere Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sa adopte o pozitie in apararea sistemului.…

- Rachel Brand, "numarul trei" din Departamentul de Justitie al SUA, a demisionat la doar noua luni dupa preluarea mandatului, transmite AFP, care citeaza un comunicat de vineri al institutiei mentionate. "Stiu ca ea va lipsi intregului minister, dar o felicitam cu totii pentru aceasta noua oportunitate…

- Este incredibil cum erau numiti Hillary Clonton si Donald Trump in cel mai rasunator „dosar murdar” al alegerilor prezidentiale: „candidatul unu” si „candidatul doi”. Razboiul dintre republicani si democratii din SUA continua si mai inversunat.

- Republicanii acuza implicarea lui Hillary Clinton in dosarul instrumentat de fostul spion britanic, Christopher Steele. Fostul agent MI6 Christopher Steele, este cel care a dezvaluit ca Rusia are informații compromițatoare impotrvia lui Donald Trump. Scandalul a izbugnit dupa ce s-a…

- Liderii opozitiei democrate l-au avertizat in mod solemn pe Donald Trump, vineri, sa nu foloseasca drept pretext publicarea notei care pune in discutie FBI pentru a-i destitui pe principalii reprezentanti ai anchetei cu privire la amestecul rus in alegerile prezidentiale, relateaza

- Presedintele american a aprobat declasificarea unei note confidentiale redactate de republicanii din Congres si care justifica aceste critici, detaliind, in opinia lor, un abuz de putere al FBI odata cu punerea sub ascultare a unui membru al echipei sale de campanie inainte de alegerile din noiembrie…

- Desi relatia celor doi pare a fi una normala, Donald Trump are un comportament revoltator si, totodata, bizar fata de sotia sa, Melania. Seful SUA ii impune acesteia numeroase lucruri si chiar a avut conditii absurde pentru a avea un copil impreuna cu ea.

- Declarația ii aparține directorului Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, intr-un interviu acordat luni pentru BBC. 'Nu am vazut ca activitatile lor sa fi scazut in mod semnificativ', a explicat Pompeo, referindu-se la ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 in SUA,…

- Numarul 2 din FBI urmeaza sa isi incheie mandatul in martie si va ramane pana atunci in concediu, afirma o sursa a agentiei Reuters. Deocamdata, nu a fost facut niciun anunt oficial, iar Casa Alba a comunicat, prin purtatoarea de cuvant Sarah Sanders, ca "presedintele nu a participat la luarea deciziei"…

- Peste 20 de angajati ai Casei Albe au fost interogati in ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila obstructonare a justitiei si o eventuala legatura a echipei lui Trump cu amestecul rus in alegerile prezidentiale, potrivit unui document care releva amploarea investigatiei,…

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat anul trecut sa fie dat afara procurorul special insarcinat cu ancheta rusa, dupa care s-a razgandit, dezvaluie The New York Times (NYT), potrivit AFP.

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari ca este pregatit sa fie interogat sub juramant de catre procurorul special insarcinat cu ancheta rusa, care ii ameninta presedintia, relateaza AFP conform News.ro . ”Sunt pregatit sa o fac (…). Mi-ar placea cu adevarat sa o fac”, a declarat Trump miercuri,…

- Donald Trump este dispus sa fie audiat „sub juramant” de procurorul special Robert Mueller, in ancheta privind ingerința rusa la alegerile prezidențiale din Statele Unite. Acest dosar spinos a marcat primul an din mandatul liderului de la Casa Alba . „Sunt dispus sa o fac (…) Chiar as vrea sa fac asta”,…

- Imediat dupa demiterea directorului FBI James Comey, Donald Trump l-a convocat in Biroul Oval pe directorul interimar, Andrew McCabe, pentru a-l cunoaste.Surse politice citate de cotidianul The Washington Post si de site-ul Axios.com afirma ca Donald Trump l-a intrebat explicit pe Andrew…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a convocat in mai 2017 pe directorul interimar al FBI, Andrew McCabe, pentru a-l intreba cu cine a votase in scrutinul prezidential din 2016, exprimand nemultumire ca sotia acestuia are legaturi cu politicianul democrat Hillary Clinton, afirma surse politice.

- Ministrul justitiei al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat saptamana trecuta timp de cateva ore de echipa procurorului special Robert Mueller, in cadrul anchetei privind ingerinta Rusiei in campania prezidentiala americana din 2016 si posibila complicitate cu echipa lui Donald Trump, transmite Reuters,…

- Donald Trump a scris pe Twitter ca James Comey, mana dreapta a lui Hillary Clinton, a fost acuzat de incalcarea protocoalelor de securitate de baza. "A pus Parole Secrete in mainile agenților straini. Mai țineți minte pozele cu marinari pe submarine? La inchisoare! Trebuie ca Departamentul…

- Președintele american, Donald Trump, a acuzat marți Departamentul de Justiție din SUA ca ar face parte din „statul paralel”, cerand totodata punerea sub acuzare a fostului director FBI, James Comey și a unui asistent al fostei secretare de stat, Hillary Clinton, potrivit Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP. Intr-un interviu pentru cotidianul newyorkez, Trump a declarat ca el…

- Barack Obama este barbatul preferat de 17- dintre americani, urmat de Donald Trump, citat de 14- dintre cei chestionati. Obama figureaza primul in acest clasament din 2008. Papa Francisc este primul strain citat, pe locul trei, cu 3- dintre mentiuni. Dintre femei, Hillary Clinton este din nou cea mai…

- Directorul adjunct al FBI, Andrew McCabe, ar planui sa se pensioneze in urmatoarea perioada, iar președintele SUA Donald Trump s-a gandit sa scrie pe Twitter despre acest lucru. „Cum poate directorul adjunct al FBI Andrew McCabe, omul responsabil, alaturi de scurgerea de informații a lui James Comey,…