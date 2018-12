Stiri pe aceeasi tema

- Un fost diplomat canadian a fost arestat in China, iar organizatia internationala la care lucra a cerut marti ”eliberarea rapida” a acstuia, in contextul in care Beijingul este furios dupa incarcerarea in Canada a unei conducatoare a unei intreprinderi chineze, relateaza AFP.International…

- Business International Cine este Meng Wanzhou si de ce arestarea fiicei fondatorului Huawei a aruncat unde de soc in toate pietele bursiere din lume Tweet Print Mail Retinerea lui Meng a venit la cererea autoritatilor americane si este legata de o investigatie privind presupuse incalcari ale sanctiunilor…

- Un oficial al Agentiei Nationale de Securitate din SUA, Rob Joyce, a informat ca Beijingul a incalcat un acord cu Statele Unite care are ca scop oprirea spionajului cibernetic, scrie Reuters preluata de news.roIntrebat daca China incalca acordul din 2015 intre presedintele american de la acea…

- Ministerul irakian de Externe a respins sambata ceea ce a caracterizat drept amestecul SUA in afacerile sale interne, dupa ce ambasada americana a emis un comunicat prin care ii cerea Iranului sa respecte suveranitatea Irakului si sa permita demobilizarea militiilor siite, relateaza Reuters. …

- Ministerul de Externe chinez are cateva sfaturi pentru administratia americana daca aceasta este ingrijorata de interceptarea din strainatate a iPhone-urilor presedintelui Donald Trump: sa foloseasca in loc un telefon Huawei sau pur si simplu sa rupa complet legaturile cu lumea, relateaza Reuters…

- Ministerul de Externe chinez are cateva sfaturi pentru administratia americana daca aceasta este ingrijorata de interceptarea din strainatate a iPhone-urilor presedintelui Donald Trump: sa foloseasca in loc un telefon Huawei sau pur si simplu sa rupa complet legaturile cu lumea, relateaza Reuters. Replica…

- Este o greseala ca SUA sa se retraga unilateral din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), semnat cu Rusia in timpul razboiului rece, a atentionat China luni, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Hua Chunyiong, a declarat…

- Polonia a anuntat ca va bloca orice sanctiune impusa de Uniunea Europeana asupra Ungariei, care este acuzata ca nu respecta regulile blocului european privind democratia, scrie Reuters, citat de News.ro.„Fiecare tara are dreptul suveran sa faca informele interne pe care le considera potrivite”,…