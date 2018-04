Stiri pe aceeasi tema

- Efrain Rios Montt, fost dictator militar al Guatemalei, a murit duminica la vârsta de 91 de ani, a precizat o sursa apropiata familiei acestuia, informeaza agentia dpa, citata de Agerpres.

- Un avion militar american s-a prabusit in statul Florida. Cei doi piloti aflati la bordul aparatului de zbor s-au catapultat, dar din cauza ranilor grave au murit. Autoritatile au declarat ca acestia efectuau un zbor de antrenament.

- Incendiu la un poligon militar din regiunea Nicolaevsk, Ucraina. Un soldat a murit, iar sapte au fost raniti in urma izbucnirii flacarilor. Potrivit Ministerului Apararii de la Kiev, cativa dintre raniti s-au ales cu arsuri grave.

- Tragedie intr-o familie din satul Baxani din raionul Soroca. Un copil de doi ani a murit ieri intr-un incendiu izbucnit chiar in casa in care locuia. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, in locuinta care a luat foc se mai aflau doi copii mai mari.

- Un nou accident rutier grav s-a produs in Peru. Sase oameni au murit, iar 40 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie, de la o inaltime de aproximativ 120 de metri.

- Numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 84, potrivit unui comunicat al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente…

- Avion prabusit . Cel putin 32 de oameni au murit. O defectiune tehnica, posibila cauza a prabusirii Avion militar al Rusiei, prabușit in Siria. 32 de oameni au murit. Un avion militar al Rusiei s-a prabușit in Siria, in timpul procedurii de aterizare la baza aeriana din Khmeimim. Toți cei 26 de pasageri…

- Numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 82, potrivit unei informari publicate marti pe site-ul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.Citeste si: ANAF vine cu o replica VEHEMENTA, dupa semnalul dat de Kovesi: 'Nu o sa SCAPE nimeni fara sa plateasca...'…

- Politistii italieni au investigat camera de hotel in care a murit fostul capitan al Fiorentieni, Davide Astori. Autoritatile au patruns in camera cu numarul 118 din hotelul "La di Moret" din Udine, in care a petrecut ultimele clipe din viata fostul fotbalist. Ei nu au gasit insa nimic suspect. Potrivit…

- Ieri, 4 martie, in jurul orei 15:17, Dispeceratul Integrat ISU- SAJ Bistrița-Nasaud a fost informat despre producerea unui accident rutier pe DN 17, la ieșirea din cartier Unirea, municipiul Bistrița. La locul indicat, au fost direcționate de urgența modulul SMURD (compus din doua echipaje de descarcerare,…

- Sambata la pranz, in Rezervația Naturala Cheile Tișiței, a avut loc o avalanșa atipica in Munții Vrancei. O tanara care insoțea un grup de turiști din București a murit. Femeia a fost surprinsa de valul de zapada, care s-a declanșat in zona superioara a versantului și a continuat pana la baza vaii.…

- Un tanar a murit dupa ce s-a certat cu iubita lui si, baut fiind, a intrat cu masina intr-un stalp si s-a rasturnat "Am fost anuntati cu privire la producerea unui accident rutier cu o victima in localitatea Probota, din judetul Iasi. Victima, V.A.O., de 23 de ani, ramasese incarcerata in urma impactului.…

- Cel putin opt oameni au murit si alti 80 au fost raniti in urma atacului comis, vineri, in capitala statului Burkina Faso, Ouagadougou, asupra Ambasadei franceze si asupra sediului armatei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Doi barbati au murit carbonizati, dupa ce casa în care locuiau în comuna Ciocârlia din judetul Constanta a fost distrusa într-un incendiu, joi noapte, focul pornind, cel mai probabil, de la o soba improvizata.

- O tanara de 18 ani a murit ieri seara in Bucuresti dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unui bloc din Capitala. Victima era din Republica Moldova si a murit pe loc dupa ce a cazut de la etajul sase al blocului.Aceasta locuia impreuna cu prietenul ei, cadru militar cu chirie in imobilul respectiv.…

- Direcția de Sanatate Publica Sbiu confirma: In cursul saptamanii trecute s-a raportat un deces cu pneumonie la grupa de varsta 2-4 ani. Autoritațile spun ca s-au recoltat probe de plaman pentru investigarea etiologiei, care sunt in curs de cercetare. Read More...

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 57, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Medicul primar ORL Elena Lațcan trage un semnal de alarma referitor la decesele provocate de gripa. ”Eu cred ca una din cauzele agravarii…

- Doua persoane au murit luni in Ecuador dupa ce au cazut din trenul de aterizare al unui avion care a decolat la primele ore ale diminetii de pe aeroportul Jose Joaquin de Olmedo, al orasului balnear Guayaquil (sur-vestul tarii), relateaza EFE. Este ceea ce au informat surse ale politei,…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, luni, ca alte trei persoane si-au pierdut viata din cauza virusului gripal, fiind vorba despre doi barbati de 75 si 79 de ani si o femeie de 49 de ani, nevaccinati, care aveau si alte probleme de sanatate. Numarul total a ajuns la 57, ...

- Si-a servit tara cu devotament, a platit chiar cu o parte din trup sacrificiul, a incercat si cariera diplomatica, a infiintat scoli, dar a murit uitat de lume, in conditii greu de imaginat.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 54, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu...

- Un barbat recent casatorit si bunica lui au murit în statul de est Odissa, dupa ce a deschis un cadou de nunta, releva BBC. Explozia a avut loc vineri, în statul Odissa din estul Indiei. Sahu si bunica lui în vârsta de 85 de ani au murit din cauza leziunilor,…

- Doi soti din judetul Bacau au murit, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier care a avut loc la trecerea peste calea ferata de pe raza localitatii Cozmesti, comuna Stolniceni Prajescu. Conform Biroului de Presa al IPJ Iasi, evenimentul s-a petrecut in jurul orelor 10.00. Doua persoane, sot…

- Un politist spaniol a murit din cauza unui atac de cord, joi seara, dupa violentele petrecute la Bilbao, intre fortele de ordine si suporterii echipei ruse de fotbal Spartak Moscova, care a intalnit formatia locala Athletic, in Europa League, relateaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres.

- Detalii șocante ies la iveala despre barbatul care a murit in accidentul din Dumbraveni, județul Vrancea. Șoferul, care a intrat cu mașina intr-un camion joi dimineața, și-a injunghiat soția noaptea trecuta, dupa o cearta. Polițiștii urmeaza sa stabileasca daca barbatul s-a sinucis ori nenorocirea s-a…

- Cel putin 36 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut zeci de metri intr-o prapastie, in sudul statului Peru, informeaza publicatia El Comercio, citeaza mediafax.ro.Autocarul avea capacitatea de 45 de locuri si efectua o cursa interprovinciala.

- Un barbat a murit dupa ce a fost lovit de duba mascaților in Argeș. Șoferul autospecialei in care se aflau polițiști de la Serviciul de Acțiuni Speciale l-a izbit in plin pe pietonul de 57 de ani care s-a stins la spital din cauza ranilor grave. Scena infioratoare a fost surprinsa de camerele de supraveghere!…

- Politistii din Arges incearca de cinci zile sa identifice cadavrul unui barbat care a murit intr-un incendiu. Dupa tragedie, localnicii din comuna Bradu si-au dat seama ca nu stiu nimic despre omul pe care l-au luat de multe ori sa-i ajute la treburile din gospodarie. Potrivit anchetatorilor,…

- Chinedu Udoji, jucatorul celor de la Kano Pillars, a murit la varsta de 28 de ani. Nigerianul a fost implicat intr-un accident de mașina, cand se intorcea la echipa de club, dupa ce și-a vizitat colegii de la fosta echipa. Udoji evolua pentru clubul Kano Pillars, iar tristul eveniment s-a…

- In ultimii zece ani, numarul incendiilor din Moldova a scazut cu aproape 30 la suta. Insa pagubele materiale provocate de flacari s-au dublat.Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, anul trecut, au avut loc peste 1.

- Un nou scandal iens zguduie sistemul de sanatate din Romania. Sunt acuzatii grave la adresa unor medici. Tatal bebelușului din Targu-Jiu care a murit e foarte revoltat pe felul in care a fost tratat acesta de catre medici și a facut o serie de marturii șocante, conform observator.tv.Citeste…

- Treisprezece persoane au fost ucise in accidentul de elicopter al ministrului mexican de interne, Alfonso Navarrete, care calatorea vineri in zona afectata de un seism puternic produs anterior, au declarat sambata autoritatile locale."Am recuperat la fata locului trupurile a 12 persoane: 5…

- Fetița de noua ani bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat sa o trateze, a murit Fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal in faza avansata inca de la varsta…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la…

- Lorelai Moșneguțu, fata fara maini care a caștigat concursul Romanii au talent in 2017, este alaturi de o prietena buna, care și-a pierdut mama. Anul trecut, Lorelai Moșneguțu impresiona pe toata lumea cu talentul ei și devenea caștigatoarea emisiunii Romanii au talent , de la Pro TV. Lorelai Moșneguțu,…

- Fostul prim-ministru olandez Ruud Lubbers a decedat miercuri, la varsta de 78 de ani, a anuntat guvernul Olandei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Politicianul crestin-democrat, care a condus guvernul olandez in anii '80 si la inceputul anilor '90, iar ulterior a detinut functia de…

- Lumea fotbalului este in doliu! Clubul sud-african Polokwane City a anunțat decesul fundașului Mogau Tshehla intr-un accident rutier. Jucatorul avea doar 26 de ani era considerat o mare speranta de catre sefii gruparii din Africa de Sud. Mogau Tshehla era legitimat la Polokwane City din ianuarie…

- Orașul Ineu din județul Arad a fost lovit de o tragedie fara margini. Bogdan Dragoi, un tanar de 23 de ani, fiul unui cunoscut profesor si fost director de liceu, a murit intr-un accident de mașina groaznic.

- Un militar turc a murit si alti cinci au fost raniti in urma unui atac cu rachete lansat de catre rebeli asupra fortelor turce care instalau un post militar in provincia siriana Idlib, a anuntat, marti, Armata Turciei, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Crima de la coafor a lasat fara cuvine o tara intreaga, deoarece Florin Oprea si-a omorat cu sange rece iubita in varsta de 25 de ani. Conform spuselor unei martore-cheie, Florin Oprea parea calm in timp ce avea o discutie in contradictoriu cu Alexandra Marin.

- Un militar japonez a murit, iar alte 14 persoane au fost ranite, marti, in urma unei avalanse provocate, cel mai probabil, de eruperea vulcanului Kusatsu-Shirane, aflat la aproximativ 150 de km de capitala Tokyo, informeaza site-ul postului BBC.

- Accident aviatic in Columbia. Zece oameni au murit dupa ce un elicopter militar in care se aflau s-a prabusit. Potrivit armatei columbiene, victimele sunt opt soldati si doi civili. Autoritatile exclud versiunea ca aparatul de zbor ar fi fost atacat.

- Turcia va lansa in zilele urmatoare un asalt militar asupra enclavei kurzilor din nordul Siriei, a declarat, duminica, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, indemnand Statele Unite sa ofere sustinere in lupta impotriva insurgentilor kurzi, relateaza Abc News.

- Un elicopter militar rusesc Mi-24 s-a prabusit in Siria la 31 decembrie din cauza unei defectiuni tehnice, iar ambii piloti au murit, a anuntat miercuri ministerul rus al Apararii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

