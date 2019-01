Fostul deputat Mugurel Surupaceanu, achitat definitiv

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat PSD Mugurel Surupaceanu a fost achitat definitiv in dosarul in care era acuzat de instigare la complicitate la abuz in serviciu, informeaza Antena3.Decizia a fost luata de Curtea de Apel Craiova. Magistrații au menținut sentința din 16 aprilie 2018 pronunțata de Tribunalul Gorj, in…

- Fostul deputat al PSD Gorj, Mugurel Surupaceanu, a fost achitat definitiv in dosarul in care era acuzat de instigare la complicitate la abuz in serviciu. Decizia a fost luata, miercuri, de Curtea de Apel Craiova. „...

- Curtea de Apel Craiova s-a pronuntat in dosarul in care trei fosti sefi din Complexul Energetic Oltenia au fost acuzati de abuz in serviciu. Judecatorii din Craiova au mentinut sentinta de la Tribunalul Gorj, prin care Laurentiu Cio...

- Fostul primar al Beiușului, Adrian Domocoș, de la PNL, a fost condamnat definitiv, de Instanța suprema, la 5 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru fapte de corupție legate de concesionarea unui teren al Episcopiei greco-catolice Oradea. Episcopul Virgil Bercea a fost achitat.Pedeapsa…

- Interpreta de muzica populara Irina Maria Birou, implicata intr-un accident mortal in 2016, in localitatea Moi, comuna Balteni, a atacat prima sentința in dosarul de ucidere din culpa, de la Judecatoria Targu-Jiu. Primul termen, la Curtea de Apel Craiova, va avea loc miercuri, la ora 09.00.…

- Veste buna primita, vineri, de liderul PSD. Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au admis contestatia formulata de Liviu Dragnea si au dispus anularea hotararii Colegiului de conducere al Inaltei Curti, cea din 8.11.2018, prin care s-a dispus tragerea la sorti a noilor completul de cinci judecatori,…

- Președintele CJ Olt, Marius Oprescu, a fost achitat, luni, 5 noiembrie 2018, de Curtea de Apel Craiova, in dosarul in care a fost judecat pentru ucidere din culpa. Curtea de Apel Craiova a judecat apelul formulat de procurori dupa ce, ...

- Curtea de Apel Craiova a pronuntat, luni, 5 noiembrie 2018, sentinta in dosarul in care presedintele CJ Olt a fost judecat pentru ucidere din culpa, dupa ce un barbat a murit la cateva zile de la accidentul rutier in care politicianul a fost implicat.