- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie pronunta astazi sentinta definitiva in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman. Potrivit Digi24.ro, instanta anunta admiterea apelurilor unor inculpati, inclusiv Liviu Dragnea si extinde efectele apelurilor pentru alti inculpati,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri, 15 mai, ca Mihai Valentin Popa, deputat in Parlamentul Romaniei și președinte al Organizației Fagaraș a PSD și secretar executiv al Organizației Brașov din cadrul aceluiași partid, nu este vinovat de acuzațiile care i-au fost aduse de procurorii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat in data de 16 aprilie 2019 sentinta definitiva in dosarul penal in care un magistrat de la Curtea de Apel Alba Iulia a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.

- Sefa Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, i-a trimis presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, un raspuns primit de la Reteaua Presedintilor Curtilor Supreme de Justitie din Uniunea Europeana, in care se arata ca, la nivelul instantelor supreme, doar Austria are completuri…

- Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au decis luni sa amane pentru data de 22 aprilie decizia definitiva in dosarul președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care a fost achitat in prima instanța, transmite Mediafax.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat, luni, o decizie definitiva in dosarul in care a fost judecat fostul parlamentar. Astfel, despre Cristian Rizea s-a aflat ca a fost condamnat la patru ani si opt luni de inchisoare. Mai precis, ca magistratii de la un complet de cinci de la Instanta Suprema…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, o decizia definitiva in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor, conform agerpres.ro. Pe 4 martie, DNA a cerut magistratilor Instantei…