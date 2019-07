Stiri pe aceeasi tema

- Veste tragica in lumea presei din Constanta. Jurnalistul Catalin Siclitaru a fost gasit fara suflare in dimineata zilei de vineri, 5 iulie, in locuinta sa. Jurnalistul avea 41 de ani si nu sufera de afectiuni medicale.Mai jos redam un editorial aniversal scris de jurnalist pentru cotidianul ZIUA de…

- Sportul romanesc trece din nou prin momente grele. Boberul roman, Dumitru Focșeneanu, s-a stins din viața la varsta de 83 de ani. El a facut parte din echipa Romaniei ca franar de bob la Jocurile Olimpice de iarna din 1964, 1968, 1972 și 1976. ...

- Actorul Carmine Caridi, cunoscut pentru rolul sau in filmul ”Nașul”, s-a stins din viața la varsta de 85 de ani. Carmine Caridi a murit la spital, dupa ce a fost in coma cateva zile. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Momentan, nu se stie cu ce probleme de sanatate s-a confruntat Carmine…

- Doliu in lumea filmului Actorul de comedie Freddie Starr a fost gasit mort in casa lui din Spania. Artistul avea 76 de ani.Vestea a fost confirmata si de managerul sau, pe pagina oficiala de Facebook a artistului:"Sunt managerul lui Freddie. Vreau sa va confirm ca Freddie a murit. Odihneste te in pace…

- Actrita Ilinca Tomoroveanu, director artistic al Teatrului National I.L. Caragiale, a murit joi, la varsta de 77 de ani, informeaza pagina de facebook a Nationalului bucurestean.Doamna Ilinca Tomoroveanu, actrita de prim rang a teatrului romanesc, director artistic al Teatrului National I.L. Caragiale…

- A murit Radu Anica, intemeietorul corului Metamorphosis din Constanta. Anuntul a fost facut de preotul si dirijorul corului Metamorphosis Constanta, Dincu Anghel, pe Facebook."Dragilor sunt coplesit de durere. A plecat la cele vesnice unul dintre cei mai buni oameni din cati am cunoscut. Drum bun spre…

- Doliu in invatamantul constantena. Profesorul de matematica de la Scoala Gimnaziala Harsova, Florin Motrogan, s a stins fin viata."Ce poate fi mai trist in sufletul oamenilor, atunci cand stii ca un coleg, profesorul de matematica, FLORIN MOTROGAN, a pasit pe calea celor drepti, in Imparatia Cerurilor.…

- Comunitatea armanilor din Techirghiol este in doliu.S a stins din viata unul dintre cei mai varstnici locuitori ai orasului Techirghiol si probabil, cea mai varstnica din comunitatea armanilor din Techirghiol, Arita Gureanu. ...