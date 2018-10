Stiri pe aceeasi tema

- „In cazul industriei IT din Romania, cred ca aceasta ar trebui sa aiba o dubla strategie: sa utilizeze mai bine potentialul care exista in tara si in acelasi timp sa faciliteze accesul persoanelor calificate din tarile vecine din afara UE“, a declarat fostul oficial european intr-un interviu pentru…

- „Este o realitate deja ca forta de munca in Romania este din ce in ce mai greu de gasit si pastrat. Si acest lurcu pare a fi cauzat de numarul si anvergura proiectelor incepute. Forta de munca nu este atat de elastica, nu poate creste in ritmul in care creste numarul proiectelor din piata”, spune Bogdan…

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, considera ca deficitul de forta de munca din Romania face ca foarte multe investitii sa nu se realizeze si foarte multe firme sa fie in imposibilitatea de a evolua, astfel fiind afectat potentialul de dezvoltare al tarii. Presedintele PNL a vorbit sambata,…

- Tensiunea de pe piața muncii se acutizeaza pe fondul scaderii populației apte de munca, lucru recunoscut recent chiar de Banca Naționala a Romaniei (BNR). In aceste condiții, o persoana din cinci nu a muncit nici macar o data, deși are varsta necesara, potrivit unei anchete a Institutului Național de…

- Piata forței de munca din Romania se afla intr-o criza acuta de personal ce poate fi recrutat, angajatorii romani incercand, pe cat posibil, sa aduca muncitori de peste granițele țarii. Cum in UE nu prea se...

- "Cel putin un milion de persoane lipsesc din piata din Romania. Am discutat la Guvern, cu premierul, cu ministrul Muncii, cu Ministerul Fondurilor Europene. Prima decizie este eliminarea acelei prevederi din ordonanta data in 2010 care te obliga pe tine, patron, sa platesti pentru cineva din afara…

- Romania are un deficit de forta de munca de un milion de persoane, iar prima masura care trebuie luata este eliminarea prevederii care obliga patronii sa plateasca angajatii din afara tarii la salariul mediu pe economie, considera ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Cel putin un milion…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, suplimentarea cu 8.000 a contingentului pe tipuri de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania (4.000 permanenti si 4.000 detasati). Potrivit datelor inregistrate de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, pana in luna iulie au fost…