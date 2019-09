Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul conservator Sebastian Kurz a anuntat pe 18 mai organizarea acestui scrutin, dupa aparitia unei inregistrari video compromitatoare pentru Partidul Libertatii, cu care guverna de la sfarsitul lui 2017.Conform sondajelor, Partidul Poporului, condus de Kurz, este marele favorit al…

- In Austria vor avea loc duminica alegeri parlamentare anticipate, iar fostul cancelar conservator Sebastian Kurz este favorit conform sondajelor, transmite AFP, care prezinta mai multe scenarii posibile potrivit Agerpres. Precedentul guvern de coalitie, format din Partidul Poporului (OeVP, de dreapta)…

- Partidul Rusia Unita, care il sprijina pe presedintele Vladimir Putin si care se afla la putere, a pierdut un numar mare de mandate in consiliul local din Moscova, a relatat luni agentia de stiri RIA, sugerand ca strategia de vot promovata de oponenti ar fi dat rezultate, potrivit agenției Reuters,…

- Un nou guvern de coalitie intre partidul conservator OVP si Partidul Libertatii (FPO, de extrema-dreapta) ar putea fi o optiune dupa alegerile anticipate din septembrie, a declarat fostul cancelar austriac Sebastian Kurz in interviuri aparute marti, relateaza Reuters. Coalitia pe care…

- Marja de rafinare a OMV (un indicator al profitabilitatii afacerilor cu petrol si gaze naturale) s-a redus la 3,18 dolari pentru un baril de echivalent petrol in perioada aprilie-iunie 2019, de la 4,04 dolari pe baril in primul trimestru din acest an. In cazul OMV Petrom, marja de rafinare a urcat…