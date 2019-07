Stiri pe aceeasi tema

- Fostul cancelar federal, Gerhard Schroder (SPD), a aparat poziția Rusiei pentru anexarea Crimeei la un eveniment de campanie al partidului sau. "Crimeea este vechi teritoriu rusesc. In perioada sovietica nu conta unde Crimeea a fost arondata teritorial. Dar acum da", a spus Schroder, potrivit ziarului"…

- Presedintele Klaus Iohannis incepe marti consultarile cu partidele parlamentare pentru punerea in aplicare a referendumului pe justitie din 26 mai. Astazi merg la Cotroceni reprezentantii PNL, USR si UDMR. Astfel, de la ora 12.00 presedintele se va intalni cu delegatia PNL, de la ora 14.00…

- Klaus Iohannis: Am decis sa chem partidele la consultari pe tema referendumului Președintele Klaus Iohannis a susținut, joi, 30 mai, o declarație de presa ... The post Klaus Iohannis: Am decis sa chem partidele la consultari pe tema referendumului appeared first on Ziarul Unirea .

- Alianta 2020 USR PLUS, formata in urma cu doar trei luni, este marea supriza a acestor alegeri, in conditiile in care cele doua partide care o compun au reusit sa iasa primele in aproape jumatate din municipiile resedinta de judet.

- Prea mult! Astfel considera Nicolae Robu ca sunt sumele acordate partidelor politice de la bugetul de stat, acestea ajungand la 256 de milioane pe an. The post PNL considera ca partidele primesc prea multi bani. Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, spune ca valorile sunt uriase appeared first on Renasterea…

- Președintele ICCJ Cristina Tarcea a afirmat miercuri, dupa dezbaterea de la CCR, ca au existat „presiuni” asupra instituției pe care o conduce.„Intotdeauna au existat presiuni asupra ICCJ, de orice natura, dar trebuie sa recunosc ca in ultima perioada presiunile sunt mai accentuate. Aseara…

- Peste 70% dintre romani cred ca datoriile sunt o problema care trebuie rezolvata cat mai rapid posibil, in timp ce 15% apreciaza ca acestea sunt o problema minora pentru care se va gasi o solutie, potrivit unui studiu Kruk Romania. În ceea ce priveşte obiceiurile de cumpărare, 88% dintre…