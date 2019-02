Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Dambovița: o profesoara a incercat sa stranga de gat un bebeluș de 6 luni, dupa ce l-a smuls din brațele mamei. Salvarea copilului a venit de la un campion de arte marțiale aflat in zona, care a imobilizat-o pe femeie și a salvat copilul.

- Daca se plictisește sa stea pe-acasa, fostul campion Lucian Bute și-ar putea incerca norocul in domeniul artistic. Pugilistul de 38 de ani n-are talent doar in ring, ci și la microfon! Aproape pensionat din ring, deși nu și-a anunțat oficial retragerea, Lucian Bute ar putea lua in calcul o reconversie…

- Didier Deschamps, selectionerul care a adus pentru "Les Bleus" al doilea titlu mondial din istorie la turneul final din Rusia, a fost ales de France Football cel mai bun antrenor francez din 2018. Campion mondial ca selectioner dupa ce a fost si ca jucator in 1998, Deschamps a fost ales…

- Francezul Sebastien Loeb, multiplu campion mondial la raliuri cu Citroen, a semnat un contract pe doi ani cu Hyundai Motorsport, pentru care va concura WRC, conform news.roIn 2019, Loeb si copilotul sau, Daniel Elena, vor participa la sase etape ale WRC. Prima va fi chiar etapa inaugurala…

- Belgianul Stefan Everts, fost campion mondial de motocros, a fost plasat in coma artificiala intr-un spital din orasul Leuven, dupa ce s-a imbolnavit de malarie cand a participat in urma cu trei saptamani intr-o competitie in scopuri caritabile in Republica Democrata Congo, a anuntat radioteleviziunea…

- Fostul campion mondial de box Markus Beyer a murit luni, la doar 47 de ani, intr-un spital din Berlin. El a fost detinator al titlului la categoria supermijlocie, in versiunea WBC, iar la amatori a reprezentat Germania la Olimpiadele din 1992, de la Barcelona, si 1996, de la Atlanta, informeaza Romaniatv.net.Moartea…

- Boxerul canadian Adonis Stevenson se afla in stare critica intr-un spital din Quebec, dupa ce pierdut titlul de campion mondial la categoria semigrea (versiunea WBC), sambata seara, cand a fost invins prin KO in repriza a 11-a de ucraineanul Aleksandr Gvozdik.

- Leonard Doroftei a fost evacuat din spatiul care-i aducea un profit consistent, iar incasarile barului mutat la peluza Stadionului "Ilie Oana" au scazut considerabil, mai ales ca nu se pot vinde bauturi alcoolice in zilele de meci ale Petrolului. Leonard Doroftei s-a saturat: "Adio, Ploiesti!"…