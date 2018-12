Stiri pe aceeasi tema

- "S-a dorit ceva de catre Opozitie si anume schimbarea conducerii Camerei Deputatilor, dar nu au voturile necesare ca sa faca schimbarea. Plus, domnul Iordache nu a putut sa iasa din sala pentru simplul motiv ca a suspendat o perioada de timp sedinta ca sa se calmeze lumea, iar lumea statea peste el…

- Fostul Avocat al Poporului Gheorghe Iancu a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, referitor la situatia din Camera Deputatilor privind revocarea lui Liviu Dragnea, ca au lipsit unele acte premergatoare demersului de revocare si votul final.

- Declarații explozive facute de Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii, despre ședința in care Opoziția a incercat schimbarea lui Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaților."Nu am niciun fel de ingrijorare in ceea ce ma privește, in schimb ceea ce s-a intamplata astazi este de nedescris.…

- PNL va cere Secretariatului general al Camerei Deputaților sa trimita la Monitorul Oficial hotararile de revocare in cazul lui Liviu Dragnea și a lui Florin Iordache, susțin surse politice din partidul liberal pentru știripesurse.ro.Raluca Turcan susține ca votul dat in Parlament, chiar daca nu a…

- Deputatul PNL Raluca Turcan sustine ca votul dat in Parlament, chiar daca nu a fost supus de presedintele de for, a respectat procedura, asa ca Liviu Dragnea a pierdut functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Turcan afirma ca daca nu e recunoscut votul, Opozitia va parasi plenul.

- Deputatul PNL Robert Turcescu a acuzat, in plenul in care se discuta daca se va supune la vot revocarea lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților, faptul ca acesta a absentat de la jumatate din ședințele de plen și de la toate ședințele Comisiei de Administrație, scrie Mediafax."Dragnea…

- PSD și ALDE au pierdut majoritatea in Camera Deputaților, iar opoziția forțeaza schimbarea din funcție a președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și cea a vicepreședintelui Florin Iordache. In urma unor discuții tensionate, PSD și ALDE au respins solicitarea opoziției.PNL a solicitat,…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat luni, la Parlament, dupa ședința BPN al PSD, ca opoziția face „foarte rau” cand se gandește sa-l revoce pe Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților, afirmand ca deputații PSD nu vor susține un astfel de demers, scrie Mediafax.„Foarte…