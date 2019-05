Stiri pe aceeasi tema

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, a declarat luni ca "raman inca multe lucruri de spus", chiar inainte de a intra in inchisoare pentru a ispasi o pedeapsa de trei ani, relateaza AFP. "Sunt nerabdator sa vina ziua in care voi putea impartasi adevarul", a adaugat cel care, in fata Congresului,…

- Dupa marturii rasunatoare si audieri spectaculoase in Congres, Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Donald Trump, este asteptat luni in inchisoare pentru a ispasi o pedeapsa pe care o considera nedreapta, dand asigurari ca nu a facut decat sa execute ordinele presedintelui american, relateaza…

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, a atacat in justitie joi Trump Organization, fostul sau angajator, pentru a-i cere rambursarea a cel putin 1,9 milioane de dolari drept onorarii de avocat, conform AFP si Reuters. In reclamatia sa, inregistrata la Curtea Suprema a statului New York,…

- In reclamatia sa, inregistrata la Curtea Suprema a statului New York, Michael Cohen afirma ca plata onorariilor sale de aparator era prevazuta printr-un acord incheiat cu Trump Organization, holding al lui Donald Trump si ca ar exista o incalcare a contractului. Inculpat anul trecut pentru frauda…

- Michael Cohen, fostul avocat al presedintelui american, a declarat in cadrul audierilor din Congres ca Donald Trump l-a pus sa faca peste 500 de amenintari in cei zece ani de colaborare. In cadrul audierilor din Camera Reprezentantilor, Cohen l-a descris pe Donald Trump drept un sef "intoxicant",…