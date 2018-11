Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat analizeaza posibilitatea de a contesta la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) raportul asupra Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) referitor la Romania. Potrivit unor surse...

- Neinchiderea depozitelor ilegale de deseuri aduce Romaniei inca condamnare la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). CJUE a hotarat, joi, ca Romania se face vinovata ca nu a inchis 68 de gropi de gunoi ilegale, insa eventuale sanctiuni financiare nu sunt aplicate in aceasta faza a procedurii…

- Romania, sanctionata deja de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru intarzierea inregistrata in transpunerea noii Directive pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, risca inca o procedura de infringement pe aceeasi norma, de data...

