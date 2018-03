Stiri pe aceeasi tema

- Karym s-a facut remarcat si aplaudat, dupa ce a lansat anul trecut piesele „Anonim”, alaturi de Mellina, și „La doua capete”, in colaborare cu Celia. Recent, artistul a dezvaluit ca si maine ar face un featuring cu Delia. „Ar fi cea mai mare provocare pentru mine. Pentru ca e WOW! E cel mai tare artist…

- Cristian Balgradean poate spune ca a prins transferul vieții, la FCSB! A venit intr-un moment in care ”viața” portarului nu era deloc roza la Concordia Chiajna, unde se afla la cuțite cu șefii ilfoveni. Iar cand Gigi Becali a sunat, Balgradean a raspuns sec: ”da, vin!” Se afla in Italia și a doua zi…

- Mihai Mitoseru si Dianna Rotaru formeaza noul cuplu de prezentatori ai emisiunii „Se striga darul”, emisiunea al carei nou sezon va incepe, in curand, la Kanal D. Dianna Rotaru este o cunoscuta cantareata si actrita din Republica Moldova, pe care telespectatorii din Romania au avut ocazia sa o admire…

- Nicoleta, mama copilului lui Catalin Cazacu rupe tacerea și vorbește despre relația pe care a avut-o cu concurentul de la Exatlon, dar și de fosta lui iubita, Ana Roman. Tanara a marturisit cum s-a cunoscut cu sportivul și cat de tare a ajutat-o, in momentele grele. „Am avut doua relatii lungi si intense,…

- Delia a aparut cu un nou look: cu o coafura in care combina parul blond cu cel brunet. Numeroase persoane i-au transmis Deliei ca este frumoasa și au intrebat-o cand apare urmatorul ei videoclip. Delia a obișnuit deja pe toata lumea cu desele ei schimbari de look. „Ești ca o papușa”, i-a transmis cineva…

- Speak a machiat-o pe iubita lui, Ștefania, zisa „Libelula”. Cantarețul a dovedit ca are și talent de make-up artist. Atunci cand s-a vazut in oglinda, Ștefania a inceput sa rada in hohote. „Nu pot sa cred”, a spus ea. Iubita lui Speak a marturisit ca ar ieși așa pe strada. „Mi se mai spune Speak […]…

- Prietena cea mai buna a lui Daniel Ionașcu, Camelia Mitoseru, a vorbit cu iubita avocatului. Barbatul a suferit un accident rutier, marți (20 martie), pe austorstrada A1, la km32. Daniel Ionașcu a suferit mai multe leziuni la cap, dar și la antebraț. El a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca…

- Povestea trista a unui tata la 50 de ani. Iubita de 27 de ani i-a facut un copil. Cezar, un barbat care a devenit tatic, deși are varsta unui bunic, plange și suspina dupa femeia care i-a fost iubita și care e mult mai tanara decat el. Maria și Cezarica s-au iubit nebunește, iar ea […] The post Povestea…

- Antrenorul echipei Gaz Metan Medias, Cristi Pustai, a fost dezamagit de atitudinea pe care jucatorii sai au avut-o in timpul meciului pierdut, luni, cu scorul de 3-0, pe terenul formatiei Dinamo, in prima etapa din play-out-ul Ligii 1. "Din pacate, astazi am aratat rau, am fost o echipa…

- Marius Niculae, fost fotbalist al echipei nationale a Romaniei, și-a așteptat fosta iubita in strada, unde efectiv a rupt-o in bataie, scrie Cancan. Marius Niculae a publicat o discutie OBSCENA cu fosta iubita. ATENTIE, LIMBAJ LICENTIOS Cum s-a ajuns aici? Oana Marica, zisa "Bunesa…

- Fostul fotbalist al lui Dinamo, Marius Niculae, și-ar fi bagat in spital o ex-prietena, Oana Marica, dupa ce-a batut-o in fața blocului unde aceasta locuia. Cancan.ro a publicat o informație incredibila care l-ar fi avut in prim-plan pe fostul atacant al lui Dinamo, Marius Niculae. O fosta prietena…

- Un milionar a incercat sa afle daca iubita are o pasiune pentru el sau doar se preface ca-l iubește, doar pentru bani. Astfel, acesta a anunțat-o ca a devenit lefter. Povestea este adevarata, omul postand apoi totul pe pagina sa de Facebook. El era intr-o relație indelungata cu o femeie pe care o iubea…

- Actorul Hugh Grant a devenit tata la 57 de ani. La varsta la care alții devin bunici, starul britanic Hugh Grant i-a urat: „Bun venit pe lume!” celui de-al cincilea copil. Iubita lui mai tanara, Anna Eberstein a devenit mamica din nou. Ea i-a daruit la inceputul acestei luni cel de-al treilea copil.…

- Dupa mult suspans, Laura Dinca a rupt tacerea in aceasta seara. Iubita lui Cristian Boureanu a vorbit despre presupusa sarcina in cadrul unei emisiuni tv. In cadrul interviului, frumosul model a facut marturisiri din intimitatea cuplului. La cateva zile dupa ce au aparut imagini cu ei intr-un magazin…

- Top 20 mesaje de 8 martie. Pentru unii 8 martie inseamna „Ziua Mamei”, iar pentru alții „Ziua Femeii”. Pe toți insa ii unește goana dupa cele mai frumoase și mai inspirate mesaje ca sa iși surprinda mama sau partenera. Dupa o cercetare minuțioasa, am gasit 20 de mesaje pe care le puteți trimite fie…

- Mesaje 8 Martie 2018. Pe 8 Martie se sarbatoreste Ziua Internationala a Femeii (denumita generic Ziua femeii). In aceasta zi se comemoreaza atat realizarile sociale, politice si conditiile economice ale femeilor, cat si discriminarea si violenta care isi fac inca simtita prezenta in multe parti ale…

- O tanara a fost injunghiata in tramvai și, in ciuda faptului ca in mijlocul de transport din Timișoara erau multe persoane, niciuna nu a sarit in ajutorul victimei. Evenimentul s-a petrecut intre zona Iosefin și Gara de Nord. Potrivit martorilor, femeia și barbatul, care au varste de aproximativ 30…

- Lucian Bute este cel mai fericit tatic. El și soția lui, Elena, sunt parinții unei fetițe superbe, pe nume Ema Anabella. Micuța a sarbatorit 1 anișor, alaturi de parinții ei. Luptatorul a postat o serie de imagini de colecție, de la petrecerea aniversara a micuței lui. „Iubita noastra! La mulți ani!…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, va dezvaluie super-telenovela momentului in showbiz. Co-prezentatorul Wowbiz i-a scris, la 3 dimineața, Anei, fosta iubita a lui Catalin Cazacu, iar Bianca a aflat tot. Ce a urmat e fabulos, așa ca va povestim pas cu pas cum s-a intamplat totul. (NU RATA, AICI:…

- Carmen Bruma și-a pus in cap mai multe femei, dupa ce a lansat un program de slabit pentru viitoarele mirese. Iubita lui Mircea Badea a creat aceasta dieta special pentru doamnele care trebuie sa slabeasca intr-un timp scurt. Prețul programului de slabit nu este scump, dar tocmai asta le-a facut pe…

- Florența are o poveste desprinsa parca din scenariul unui film. Joi, in cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, prezentata de Mirela Vaida, la Antena 1, incearca sa-și regaseasca liniștea dupa o lunga perioada de timp.

- Liviu Teodorescu a prezentat-o intr-un sfarșit pe iubita lui, Iulia, cu care se iubește inca din liceu. Blondina a studiat Dreptul, a facut și doua mastere, iar acum este la masterat, dar muncește in același timp. Vrea sa fie “energia care intoarce roata”. “Am terminat Dreptul la Universitate, doua…

- In timp ce Vladimir Draghia se lupta pentru echipa „Faimoșii”, la Exatlon, mama copilului lui, Alice, a trecut prin momente grele. Tanara a fost amenințata și este hotarata sa apeleze la ajutorul Poliției. Se pare ca un „fan” a terorizat-o cu mesajele și i-a insultat fetița și pe soțul ei, aflat in…

- Studentul libian care și-a ucis iubita, pisica fetei, dar si un vecin intr-un bloc din București a continuat seria gesturilor violente si dupa ce a fost arestat. Ahmed Othman, fiul in varsta de 24 de ani al unui oficial din Ambasada Libiei, a comis oribilele fapte sambata seara. La scurt timp a fost…

- Un jurnalist de investigații din Slovacia și partenera sa au fost gasiți morți in propria casa. Potrivit purtatorului de cuvant al poliției, barbatul care lucra la la aktuality.sk și iubita lui au fost asasinați, iar crimele ar avea legatura, „cel mai probabil”, cu ancheta la care lucra Kuciak. Știrea…

- Studentul libian care și-a ucis iubita, pisica acesteia, dar și un vecin intr-o criza de sevraj este Ahmed Othman, fiul unui oficial din Ambasada Libiei. Pe Facebook, Ahmed, in varsta de 24 de ani, student al Universitații Politehnice din București, se lauda cu mașina ‘Corp Diplomatic’ pe care a primit-o…

- Scene de groaza, noaptea trecuta, intr-o scara de bloc din București. Un student arab și-a ucis iubita, pe pisica ei, dar și un vecin, dupa ce s-a drogat. Totul s-a intamplat in jurul orei 19.00, intr-un apartament dintr-un bloc din Sectorul 3. Tanarul de origine araba, in varsta de 24 de ani, s-a luat…

- MESAJE DE DRAGOBETE. MESAJE DE DRAGOBETE. TOP 24 de declarații de dragoste pe care i le poți face atat azi, 24 februarie, cat și in orice alta zi persoanei dragi din viața ta: 1. Tu ești visul meu… unicul meu vis… aș vrea sa te atrag in valtoarea pasiunii sa te strang așa de tare […] The post MESAJE…

- Nicolae Guța s-a desparțit de Cristina, insa nu a ramas prea mult timp fara iubita. Pe contul personal de socializare, cantarețul de manele a scris ca se afla intr-o relație sentimentala, fara sa ofere prea multe detalii. Prietenii virtuali ai artistului au fost extrem de incantați ca idolul lor și-a…

- Bianca Dragușanu și-a adus aminte de copilarie și a povestit in emisiunea pe care o prezinta ca era pe post de telecomanda. Mai mult decat atat, a dezvaluit și cu ce se ocupa iubitul ei, mai exact era gunoier. Victor era pus de parinții lui sa duca gunoiul, lucru care il enerva destul de tare. […] The…

- Politistul din Slatina care a fost impușcat in cap de iubita lui va fi operat din nou de medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, insa pana in prezent nu a dat niciun semn ca isi revine. El este in coma de o luna, fiind intubat. (VEZI ȘI: IUBITA POLITISTULUI DIN OLT IMPUSCAT IN CAP […] The…

- Dupa ce in weekend, Monica Gabor a fost filmata in timp ce se plimba cu fiul ei vitreg pe o faleza din orașul Santa Barbara, recent, romana a facut publica o noua imagine in care privirile tuturor s-au oprit pe burtica ei. Iubita lui Mr. Pink alimenteaza zvonurile sarcinii, iar poza de album a fost…

- La doar cateva saptamani dupa ce au marturisit public ca iși doresc sa intemeieze o familie impreuna, povestea lor de iubire s-a incheiat. In miez de noapte, plansa și suparata, iubita lui Kamara a plecat cu bagajele din casa artistului. In cadrul unui interviu, bruneta care a dorit sa-i ia locul Anei,…

- Anastasia Cecati și Alexei Mitachi au format pana de curand un cuplu foarte frumos și apreciat in Republica Moldova. Ea iși facuse o cariera in lumea modelingului, dar cocheta cu cea a muzicii și a filmului – de altfel, a jucat in serialul „Las Fierbinți”. Iar el reușise sa iși deschida o clinica stomatologica…

- Doar 19 ani avea Marian Macovei, dar a decis sa-și puna capat zilelor! S-a spanzurat, dupa ce s-a desparțit de iubita lui. A aflat ca ar fi fost inșelat de aceea cu care avea o relație de cinci ani. La scurt timp dupa ce a aflat cumplita veste, iubita tanarului a postat un mesaj sfașietor […] The post…

- Carmen de la Salciua seamana tot mai mult cu Bianca Dragușanu și nu doar din punct de vedere vestimentar, ci și fizic. Asta o afirma și prietenii apropiați ai cantareței de muzica populara. O poza postata de artista pe Facebook i-a uimit pe fanii ei. Blonda, foarte slaba, cu un bust generos și cu buze…

- Anda Calin locuiește acum la mama ei, impreuna cu Anastasia Maria, fetița pe care o are cu Liviu Varciu. Tanara ar mai ține legatura cu fostul ei partener doar datorita copilului, sursele citate dezvaluindu-ne ca prezentatorul TV a inlocuit-o deja pe Anda, sustine Cancan. Anda Calin și Liviu…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va dezvaluie astazi o mega-bomba din showbiz: Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin! Cei doi locuiau in vila artistului, din zona Baneasa, insa Anda a parasit locuința in urma cu doua saptamani, susțin sursele noastre. (VEZI ȘI: Fosta iubita a lui Liviu Varciu…

- Robert Popescu, fosta ispita de la "Insula Iubirii", stie cum sa isi scoata in evidenta abdomenul perfect lucrat, dar mai ales sa profite de Ziua Indragostitilor pentru a demonstra iar ca este un barbat atent la fizicul sau.

- Catalin Cazacu a fost foarte suparat dupa ce Claudia Pavel a parasit competitia Exatlon. Atat coechipierii sai, cat si telespectatorii au observat cat de afectat a fost motociclistul, motivand ca a plecat un om de care s-a apropiat foarte mult.

- Cum arata Lidia Buble la 13 ani. Artista a publicat imaginea pe contul de socializare, nu inainte de a le transmite admiratorilor ei, sa nufaca glume pe seama ei. Lidia Buble le-a aratat celor care o apreciaza cum arata ea la varsta de 13-14 ani.Fanii s-au amuzat și au felicitat-o pentru curaj. „Am…