- Cubanezul Felix Savon (51 de ani), triplu campion olimpic la box, a fost reținut de poliția din Cuba dupa ce ar fi violat un baiat in varsta de doar 12 ani. Portalul Garopardo anunța cu familia unui minor in varsta de 12 ani l-a denunțat pe cel mai faimos boxer din istoria Cubei. Jurnaliștii sugereaza…

- Magistratii instantei supreme l-au achitat pe fostul ministru Valerian Vreme in dosarul Microsoft, in care a fost acuzat de abuz in serviciu, insa decizia poate fi atacata de procurori. Fostul ministru al Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor Valerian Vreme a fost trimis in judecata in luna septembrie…

- Primarul din Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni inchisoare pentru luare de mita. Judecatorii au anulat decizia initiala in urma rejudecarii procesului in baza unei decizii CEDO.

- Comisarul-sef Nelu Fediuc, fost sef al Sectorului Politiei de Frontiera Siret, actualmente iesit la pensie, a scapat basma curata din primul dosar in care a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, Serviciul Teritorial Suceava.Dupa un proces care a inceput pe 10 ...