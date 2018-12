Stiri pe aceeasi tema

- Sven Groeneveld, fostul antrenor al Mariei Sharapova (29 WTA), a vorbit despre situația Simonei Halep (1 WTA), jucatoare care continua sa nu aiba niciun antrenor dupa desparțirea de Darren Cahill. "Ar trebui sa se uite in oglinda și sa se intrebe ce ii trebuie. Asta este cea mai importanta intrebare.…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) și Darren Cahill s-au desparțit intr-un moment care a lasat masca lumea tenisului. Jon Wertheim (48 de ani), specialistul in tenis al celor de la Sports Illustrated, a analizat decizia. "Am fost surprins ca a venit acum desparțirea. Am vazut ca Simona a decis sa inceapa…

- Simona Halep, liderul WTA, a declarat ca in perioada viitoare nu va avea antrenor, ca urmare a despartirii de Darren Cahill, si ca vrea sa mearga singura la cateva turnee.“M-am gandit, dar nu voi avea antrenor perioada viitoare. Vreau sa merg singura la niste turnee si vom vedea cum va fi”,…

- Suedezul Mats Wilander, caștigator a 7 turnee de Grand Slam, a vorbit despre Simona Halep, locul 1 WTA, 27 de ani. Wilander a analizat desparțirea dintre Simona Halep și Darren Cahill și a vorbit despre jocul liderului WTA. "Nu pot spune ca desparțirea dintre Cahill și Simona Halep e o surpriza. Cred…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) a incetat colaborarea cu australianul Darren Cahill. Liderul WTA este in cautarea unui nou antrenor pentru sezonul 2019, unul pe care il incepe din postura de lider mondial. Intr-un interviu acordat pentru Libertatea, Firicel Tomai, omul care a lucrat cu Halep intre 2008…

- Simona Halep a ramas fara antrenor, dupa ce Darren Cahill a anuntat ca isi ia un an de pauza, dar nu duce lipsa de oferte. Pana cand numarul 1 mondial va incepe cautarile pentru aducerea unui nou tehnician, Florin Segarceanu s-a autopropus sa o antreneze.

- Simona Halep și Darren Cahill au intrerupt colaborarea, iar liderul mondial este in cautarea unui antrenor. Aflat in acest moment in funcția de capitan nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Florin Segarceanu este de parere ca liderul mondial are nevoie de un antrenor. "Nu se poate la nivelul asta…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) nu va beneficia de sfaturile lui Darren Cahill la turneul WTA de la Moscova, ultimul inaintea Turneului Campioanelor, iar luni a dat o declaratie prin care s-a pus pe aceeasi lungime de unda cu antrenorul de la Antipozi.